 "Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленский главе своего офиса на открытии Антикоррупционного суда. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский поставил в пример здание Антикоррупционного суда, которое было подготовлено к работе в течение месяца.
"До речі, хотів сказати Андрію Богдану... Ти бачиш, пане Богдан, ми не можемо переїхати... Люди за один місяць роблять ремонт", - сказал Зеленский.
зебиламслугам наріда. Если хотите что бы вашу переписку не палиле не покупайте телефоны с IPS-матрицей. Только TFT, только хардкрор. На TFT под углом обзора ваще ничего не видна!!!
В нього грошей немає.
а не переворотом.
Можливо ще станеш людиною.