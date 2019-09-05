 "Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленский главе своего офиса на открытии Антикоррупционного суда. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский поставил в пример здание Антикоррупционного суда, которое было подготовлено к работе в течение месяца.

"До речі, хотів сказати Андрію Богдану... Ти бачиш, пане Богдан, ми не можемо переїхати... Люди за один місяць роблять ремонт", - сказал Зеленский.

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