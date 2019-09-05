EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  4971  37
Все про:Зеленский (2706) переезды (17) Антикоррупционный суд (456) Богдан Андрей (154)

 "Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленский главе своего офиса на открытии Антикоррупционного суда. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский на открытии Антикоррупционного суда напомнил главе своего офиса Андрею Богдану об организации переезда с улицы Банковой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский поставил в пример здание Антикоррупционного суда, которое было подготовлено к работе в течение месяца.

"До речі, хотів сказати Андрію Богдану... Ти бачиш, пане Богдан, ми не можемо переїхати... Люди за один місяць роблять ремонт", - сказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Глава офиса Президента Богдан эмоционально реагирует на выступление Порошенко в ВР. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3146583
 
   
 Топ комментарии
 
богдан и зеленский на стройке государства Украина:
"Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленский главе своего офиса на открытии Антикоррупционного суда - Цензор.НЕТ 2599

 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
богдан и зеленский на стройке государства Украина:
"Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленский главе своего офиса на открытии Антикоррупционного суда - Цензор.НЕТ 2599

 показать весь комментарий
 
 
Кстати совет зебилам слугам наріда. Если хотите что бы вашу переписку не палиле не покупайте телефоны с IPS-матрицей. Только TFT, только хардкрор. На TFT под углом обзора ваще ничего не видна!!!
 показать весь комментарий
 
 
В таких умовах їхнє життя стане нестерпним. Кнопочка не зможе займатися секасом по телефону, Не здивуюсь, якщо через пару місяців всіх журналістів викинуть з зали засідання до Беніноі матері.
 показать весь комментарий
 
Ты смотришь сватов? Только честно! "Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленський - главі свого офісу на відкритті Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 4816
 показать весь комментарий
 
 
он их не просто смотрит. Он их еще и пересматривает раз в пол года, что бы не забыть, что там было "Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленський - главі свого офісу на відкритті Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 5169
 показать весь комментарий
 
 
Здайтесь Зелі на ремонт !
В нього грошей немає. "Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленский главе своего офиса на открытии Антикоррупционного суда - Цензор.НЕТ 8261
 показать весь комментарий
 
 
Потому,что люди работают,а вы как трепаться языком больше ни на что неспособны. Ну через пару месяцев еще научитесь дерибанить бюджет и воровать.
 показать весь комментарий
 
 
В Администрации Президента можно ходить на работу в трусах. В Кабмине можно кататься на самокате. В Раде можно заниматься любовью по смс. Скажите, а где в зеко_манде можно работать?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Счас порохоскот и тут дерьма наложит-накладет.
 показать весь комментарий
 
Может это не порохоскот? Может это ты давно свою комнату не убирал?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
О! Первое животное подтянулось.
 показать весь комментарий
 
Вони ваше дзеркальне відображення. Закон бумеранга.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
порою часто случаеца, шо революция поедает своих маленьких. глупеньких и неразумных малят "Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленський - главі свого офісу на відкритті Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 893
 показать весь комментарий
 
 
Москаль, це добре що ти називаєш це революцією
а не переворотом.
Можливо ще станеш людиною.
 показать весь комментарий
 
меня тоже жена долго за ремонт пилила. сочувствую, зе.
 показать весь комментарий
 
 
Вот он уровень задач Зекоманды!Новое здание для "офиса"! Это же так важно для Украины!Вот только осталось новые апартаменты для вовчика сделать и закончиться эпоха бидности.Кому вообще это интересно?для кого эти зебильные новости?В каких труселях зероялист плавает в море,какую шаурму зе жрет,в каком здании он будет сидеть!?Нафиг этот цирк нужен?Мудаки имитируют бурную деятельность,а охлос кормят новостными помоями.
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно, вон Гончарук в офисе перегородки снес.теперь можно на самокате ездить.Это я о подготовке бюджета к 15 сентября
 показать весь комментарий
 
 
Посмотрел коменты , одна тупая рошеносрань, высеры вообще ниочем, уровень-тупые картинки. Нужно мародера побыстрее в это здание, 10 с конфискацией для рошеноахмета заткнет вонючие помойки типа полмакартни-ксение и прочих врунов ввиду отсутствия финансирования
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх