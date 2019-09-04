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 Политика Украины, Общество
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Все про:Министерство по вопросам оккупированных территорий (407) Гаврилюк_Оксана (9) Министерство по делам ветеранов (49) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (1)

 На окончательное объединение МинВОТ и Минветеранов нужно 1-2 месяца, - министр Коляда. ВИДЕО

Новое Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий до сих пор находится в стадии реорганизации, на окончательное объединение двух ведомств нужно еще 1-2 месяца.

Об этом в интервью hromadske сообщила руководительница ведомства Оксана Коляда, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создание реестра ветеранов и упрощение механизма получения ими сервисов, - Коляда о первоочередных задачах министерства

По ее словам, несмотря на то, что Министерство ветеранов как ведомство было создано в начале 2019 года, оно продолжало только формироваться.

"В начале года был назначен министр, заместители в марте, персонал государственной службы мы перевели в июле, никого не могли набрать, у нас не было финансирования. И мы в каком-то таком процессе реорганизации постоянном живем", - рассказала Коляда.

Министр уточнила, что объединение этого ведомства с Министерством оккупированных территорий происходит путем присоединения последнего к Министерству ветеранов.

"Я думаю, что несколько месяцев уйдет на реорганизацию, ликвидацию самого министерства и присоединение. Здесь должны быть конкурсы, соответствующая аттестация, набор людей. Я думаю, месяц-два (необходимо. - Ред.), сто процентов", - сказала она.

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Также Коляда частично раскрыла сумму финансирования, которого потребует ведомство.

"Пока мы с вами общаемся, финансисты двух министерств работают в Министерстве финансов. По Минвету — более 3 миллиардов гривен ($120 млн). По МинВОТу не готова вам сказать, скажу по завершению этих консультаций", - резюмировала она.

Напомним, правящая партия "Слуга народа" объединила Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц с Министерством ветеранов. Новое ведомство возглавила Оксана Коляда.

Источник: https://censor.net.ua/v3146541
 
 
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Я так розумію,що з цього роя,не буде меду ні взагалі))
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ты дурак ?

Зеля сказал, шо до 15 сентября надо внести в Раду проект Бюджета з урахуванням витрат на об'єднання цих міністерств.

Ти їй не віриш чи Йому ?
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так прямо в методичке и написано, "зеленi шмарклi"???
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а ***** тоже в методичках прописано ?
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да дорогой мой На окончательное объединение МинВОТ и Минветеранов нужно 1-2 месяца, - министр Коляда - Цензор.НЕТ 9366
Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что Украине следует выдать России свидетеля по делу катастрофы МН-17 Владимира Цемаха в рамках процедуры обмена.
Об этом она сообщила в интервью изданию "Главком".
Она поставила под сомнение информацию, что Цемах действительно ключевой свидетель, предположив, что таким статусом его наделили именно в Кремле, чтобы задержать процедуру обмена. На окончательное объединение МинВОТ и Минветеранов нужно 1-2 месяца, - министр Коляда - Цензор.НЕТ 8441
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на самом то деле мы точно не знаем, насколько цемах ценный свидетель, а посты бутусова и разных других блоггеров и экспердов могут основываться просто на их мнениях..кстати, то видео, с цемахом, которое цензор и другие наши сми считатают доказательством ватные ресурсы опровергли, приводя доводы, что запикан был мат в том месте , где речь не шла о буке...
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На окончательное объединение МинВОТ и Минветеранов нужно 1-2 месяца, - хоче наколядувати На окончательное объединение МинВОТ и Минветеранов нужно 1-2 месяца, - министр Коляда - Цензор.НЕТ 7006
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