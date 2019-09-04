 В Кабмине убрали перегородки, можно свободно кататься на самокате, - Гончарук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сегодня на брифинге рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.
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По его словам, со службой безопасности активно обсуждается, насколько открытым для посещения можно сделать правительственное здание и двор.
"Мы очень хотим открыть все максимально, но не все нам, из разумных соображений, позволяют", - сказал он.
Гончарук предположил, что в течение ближайших недель этот вопрос будет решен. "Мы поручили смоделировать разные сценарии, посмотреть, насколько реалистичны угрозы, из-за которых необходимо ставить кордоны", - отметил он.
"Что уже удалось сделать. Мы поубирали перегородки между этажами, и здесь теперь... не надо ходить зигзагами и блуждать лабиринтами, теперь все просто и прозрачно. На самокате можно кататься свободно", - рассказал премьер.
Напомним, 1 сентября премьер Гончарук прокатился по зданию Кабмина на самокате.
Делай, шо Коломойский сказал, и катайся себе остальное время по Кабмину на самокате.
По ВР тоже теперь можно кататься - читать законы не надо, обсуждать не надо. Кнопку нажал, как Беня приказал, и свободен.
не пойму завидовать вам или наоброт ?
на самокате ему кататься можно
в стране нет проблем больше кроме "как кататься по кабмину на самокате"
**** понавыбирали баранов... гореть вам в аду
Гончарук видать еще с детского возраста не вышел.
они по бытрячку 500 законов протолкнут, по отмашке, кнопкодавством и опять кататься!...
Британский изобретатель Ричард Браунинг перелетел через пролив Солент в "реактивном костюме". Об этом сообщает Daily Mail
А "на йух" на самокаті з кабміну можна їхати?
осталось еще буфет открыть с шаурмой!!1
так победим (с)
порохоботы рвут пуканы про то про что даже не знают
просто никто не бывал в кабмине, не проходил по этажам, не останавливался по 2 раза в лифте с досмотром и массу других приколюх....
по ходу шимпанЗЕ не в кабмине, а как раз те кто ни разу до того там не бывал