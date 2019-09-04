 Глава офиса Президента Богдан эмоционально реагирует на выступление Порошенко в ВР. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий фрагмент видеозаписи появился в сети.

На записи видно, как Богдан несколько раз ударяет руками о трибуну и смотрит по сторонам.

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