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 Политика Украины, Общество
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Все про:Рабинович (173) язык (3460) Лубинец Дмитрий (3)

 "Я уже подал в суд на главу парламента, а теперь и на вас подам", - Рабинович угрожает судом главе комитета ВР Лубинцу за просьбу говорить на украинском языке. ВИДЕО

Сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович пригрозил судом главе комитета Дмитрию Лубинцу, который обратился к нему с просьбой говорить на украинском языке во время заседания комитета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Рабинович заявил, что будет говорить на русском языке во время заседания и намерен в Конституционном суде отстаивать свое право на это.

"Я уже подал в Конституционный суд на главу парламента, а теперь и на вас обязательно подам... Высказывать мою мысль мне проще на русском языке. То есть вы хотите лишить меня права высказывать свою мысль", - сказал Рабинович. 

Видео 112

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рабинович и Разумков поспорили о языке на подготовительном заседании: "Мои избиратели говорят на русском языке", - "Ми у Верховній Раді... Буду просити вимикати мікрофон". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3146437
 
   
 Топ комментарии
 
Кого там Петя разогнал, Рабинович и при Пете был в Раде а Мертвечук розширил свой бизнес и купил 2 канала.
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Какое же оно упоротое, это уе.бище.
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петя разогнал всю эту ватную шоблу , зеля всех собрал . Большинство об этом мечтали , когда голосовали ?
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Кого там Петя разогнал, Рабинович и при Пете был в Раде а Мертвечук розширил свой бизнес и купил 2 канала.
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Ты посмотри на рожу медведчука а потом задумайся при Пете такое возможно было?
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3 тв канала...на очереди Интер и Прямой-Кривой.
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Не путай малыш,Рабинович выдез при Порошенко на канале 112,на Медведчука тоже гонений не было,он же не Саакашвили
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выгнал из переговорного процесса
перекрыл надприбутки от торговли дизелем и сжиженым газом
У президента Владимира Зеленского готовятся нанести мощный удар по Виктору Медведчуку и опубликовать сенсационные документы о схемах финансирования пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Виктор Медведчук считает, что президент Зеленский решил бороться с ним "незаконными методами"
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Медведка реально провоцирует с блокировкой обмена пленными. Еще пару палок в колеса, и его как политика уничтожат
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Выгнал из переговорного процесса умных . Умнее не нашёл .
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теперь они в Раде,а избирательную компанию провели полностью при Порошенко "Я вже подав до суду на главу парламенту, а тепер і на вас подам", - Рабінович погрожує судом голові комітету ВР Лубінцю за прохання говорити українською мовою - Цензор.НЕТ 4605
Оппоблок Медведчука (Шуфрич )борется с ПЕС Порошенко (Сюмар номер 16 ПЕС)

"Я вже подав до суду на главу парламенту, а тепер і на вас подам", - Рабінович погрожує судом голові комітету ВР Лубінцю за прохання говорити українською мовою - Цензор.НЕТ 1578
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Как это забыть? А при ком эта шобла хвосты поподымала? После обеих революций рыги драпали из страны, а Ющ и Мародёр давали им возможность вернуться. Не помнишь такого? "Я вже подав до суду на главу парламенту, а тепер і на вас подам", - Рабінович погрожує судом голові комітету ВР Лубінцю за прохання говорити українською мовою - Цензор.НЕТ 3996
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Так ты определись : Петя разогнал эту шоблу или уже нет ? А сейчас говоришь " забудь " при этом сам цепляешься з него
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1. Куда кудряшка пью разогнал эти сепаров, если вадик все время сидел в стране и сепаров подкармливал?
2. Как так получилось, что сосланный мертвечук стал при пэтюньчике послом к ***** и скупил телеканалы?
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Вот !!! Когда зеля будет ехать на работу на велосипеде , останови его и спроси . "Я вже подав до суду на главу парламенту, а тепер і на вас подам", - Рабінович погрожує судом голові комітету ВР Лубінцю за прохання говорити українською мовою - Цензор.НЕТ 7590
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Ты придурь написала, шо запойный кучеряшка их разогнал. Причем тут Зе
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"написал" . Придурь ты написал . Причем тут Зе ? А причем тут Зе ? А кто причём ?
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Песдякула не збреше, вважай день даром пройшов...
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А я не хочу это чучело слушать на русском языке мне тоже на него в суд подавать???
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Дело не в расе, Медведчук не жид,но его за компанию стоило бы тоже
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Забыл поц старый что в КГБ а теперь и в СБУ на него нехилая "Красная папка"
Тупой жулик! Учи украинский...на зоне он тебе ой как пригодится))))
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Говорящая голова ЗаЖОПУ...с зарплатой 2 ляма зелени в год.
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Рабинович Вадим Зиновьевич
1984 года приговорён Харьковским областным судом к 14 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере строгого режима с конфискацией имущества и запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение 5 лет.
Во время следствия Рабинович симулировал душевнобольного и неоднократно подвергался судебно-медицинскому освидетельствованию. Находясь в заключении, Рабиновича завербовал КГБ как информатора по кличке Жёлуд
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он сам признался что со второго срока вышел досрочно, потому что начал сортрудничать с КГБ....они ему сделали справку Шизофрения!
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при советах, каждого прораба, после трех лет работы--если захотеть, можно легко посадить,
рабинович это доказал на практике. жаль союз закончился.
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Как бы этого мерзавца спровадить на историческую родину?
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Там ОНО столько не накрысит. Тут слуга Мертвечука. Ещё есть подсирайло Кацман...не вылазит из НьюсВан, 112, ЗИК.......
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у євреїв не без жидовиродків як і в нас, не без мертвечуків.
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Оно реально тупое, пусть изучит законы Украины уже принятые Радой, в суде его лесом пошлют.
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Толмача. И пусть вдвоем укладываются в отведенное время по регламенту
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"Высказывать мою мысль мне проще на русском языке. То есть вы хотите лишить меня права высказывать свою мысль"

Не ожидал такой откровенности от дваЖиддя. Я то подозревал, что у него там тугонько с мыслишками. Но чтоб вот так? Чтоб сам признался, что мысля у него единственная? Молодец, фуле?
Источник: https://censor.net.ua/v3146437
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свою мысль "Я вже подав до суду на главу парламенту, а тепер і на вас подам", - Рабінович погрожує судом голові комітету ВР Лубінцю за прохання говорити українською мовою - Цензор.НЕТ 6342 у рабиновича одна мысль как наварить таньге и он готов даже с хезболоидками в дёсны долбится "Я вже подав до суду на главу парламенту, а тепер і на вас подам", - Рабінович погрожує судом голові комітету ВР Лубінцю за прохання говорити українською мовою - Цензор.НЕТ 7486
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Дав би вже хто-небуть дрином по тій жидівькій ,бридкій морді , щоб не зміг патякати на ніякій мові !!! Нехай мичить бидло жидівське !!! "Я уже подал в суд на главу парламента, а теперь и на вас подам", - Рабинович угрожает судом главе комитета ВР Лубинцу за просьбу говорить на украинском языке - Цензор.НЕТ 939
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Не можешь говорить Украинскою мовою,не херен было идти в депутаты. Всё просто!
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ВР интересная контора. Когда выступают одни на русском, то им можно. А когда другие, то зась. И что же решит суд?
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Це знову почали розкручувати "двуязичіє". Коли бидлу дозволять ініціювати законопроекти вони миттєво організують "русскій второй государствєнний".
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Президент Украины Владимир Зеленский сделал комплимент выступлению сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадиму Рабиновичу на украинском языке. Об этом он заявил во время своего обращения к парламентариям в стенах Верховной Рады.
"Я услышал вашу прекрасную певучую речь", - сказал он.https://112.ua/politika/prekrasnaya-pevuchaya-rech-zelenskiy-o-vystuplenii-rabinovicha-v-rade-505844.html
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* ох и понамучается рада.правительство и все что связано с медведчуком. шуфричем и рабиновичем! эта троица задерёт всех. все такие говоруны...переговорят всех...(( 5 лет их терпеть прийдётся на всех полит шоу...((
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Новые времена пришли, вернее вернулись те, где за украинский язык судят. )
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Заглянь під свій проссятий диван.Вони вже й туди налізли.
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Смайлик бачиш? Я останнім часом відмічаю іронію смайликом для людей з пригніченим почуттям гумору.
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тільки неуки,туристи і вороги-окупанти України не розмовляють в Україні українською мовою в даному випадку - "три в одному"-
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А может его избиратели и на иврите говорят?! Президент у нас и тот учит украинский язык
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як дивно було б почути у Нiмеччинi - * Президент у нас и тот учит немецкий язык* -)
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- Вот статья. Видите? "Среди торосов и айсбергов".
- Айсберги! - говорил Митрич насмешливо. - Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи... (с) Золотой телёнок
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В конституционный?
Нужно подавать в ЕСПЧ. 100% выиграет.
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ничего, до января побыкует, а там неприкосновенность тютю и может определят вадика на шконку
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дурак ты) Смешной аж грустно..чесн слово, как таким можно быть?
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Мне хочеться того же,но вопрос в том,за что посадят этого скользкого типа?
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Там главное копнуть, можно даже не глубоко.
Или ты уверен, что эта мразь кристально честен?
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Они задолбали судами угрожать, единственная партия что подает в суд за снятие неприкосновенности.
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Хотя годами обещали это своим ватным избирателям.
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я вам скажу так, небажання розмовляти в стінах парламенту на державній мові, різного роду покидьків--- це є відкрита неповага до держави , конституції і народу . і ніякими постулатами це пояснити і виправдвти неможливо. не можеш--учись, не хочеш--за поребрик.
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Я можу зрозуміти незадоволення якщо в побуті хтось би забороняв спілкуватись будь якою мовую, але якщо ти прийшов до головного законотворчого органу країни, то розмовляй скотиняка на державній мові, без виключень!
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циник левела бох- только он мог продать евреям землю в Бабьем Яру под мемориал "Я вже подав до суду на главу парламенту, а тепер і на вас подам", - Рабінович погрожує судом голові комітету ВР Лубінцю за прохання говорити українською мовою - Цензор.НЕТ 5704
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Да народ они предприимчивый.Во времена Талибана в Кабуле каким то чудом уцелели два еврея.Вместо того чтобы сидеть тихо как мышь,один из них сдал здание бывшей синагоги под подпольный бордель,второй обиделся,что тот с ним не поделился,и накатал талибам жалобу.Охреневшие от происходящего талибы схватили всю компанию и передали своему суду,спасло этих чудаков только освобождение Кабула моджахедами.Передачу про этих юмористов показывали американцы.
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А шо, а США в конгрессе выступають на мексиканском и иврите, а нашим шо, на руськом низзя? Где такое написяно , шо в депутаты мона только владеющим гос языком або мовою?
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Черговий спектакль для ватки від Ребе
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"Я уже подал в Конституционный суд на главу парламента, а теперь и на вас обязательно подам... Высказывать мою мысль мне проще на русском языке. То есть вы хотите лишить меня права высказывать свою мысль", Источник: https://censor.net.ua/v3146437
Ххххххххххххххххххх
Какая там у тебя мьісль, чмо конченное, только по недоразумению все еще трепьіхающееся, а не сдохшее?
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посмотреть бы вживую на мерзость, голосовавшую за это кодло мертвячука. а то они как суслики, дохрена вокруг, но никто их не видит.
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Тогда в суде зажоповец должен сначала доказать, что у него вообще есть мысль, которую он пытается высказывать.
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"Я уже подал в суд на главу парламента, а теперь и на вас подам", - Рабинович угрожает судом главе комитета ВР Лубинцу за просьбу говорить на украинском языке" - с какой стати этот омерзительный тип, вор государственного масштаба, так нагло себе позволяет вести, да он ещё и ярко выраженный антиукраинец, уже давно надо раскопать его воровские делишки, до сих пор рошеновский Пахан его крышевал, а кто сейчас его крышует?
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Меня спросили на иврите: -
Вы на иврите говорите?
А я в ответ на чистом идиш: -
Ты че, в натуре, сам не видишь?!

(с) И. Иртеньев
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