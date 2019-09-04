 "Я уже подал в суд на главу парламента, а теперь и на вас подам", - Рабинович угрожает судом главе комитета ВР Лубинцу за просьбу говорить на украинском языке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Рабинович заявил, что будет говорить на русском языке во время заседания и намерен в Конституционном суде отстаивать свое право на это.

"Я уже подал в Конституционный суд на главу парламента, а теперь и на вас обязательно подам... Высказывать мою мысль мне проще на русском языке. То есть вы хотите лишить меня права высказывать свою мысль", - сказал Рабинович.

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