 "Я уже подал в суд на главу парламента, а теперь и на вас подам", - Рабинович угрожает судом главе комитета ВР Лубинцу за просьбу говорить на украинском языке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Рабинович заявил, что будет говорить на русском языке во время заседания и намерен в Конституционном суде отстаивать свое право на это.
"Я уже подал в Конституционный суд на главу парламента, а теперь и на вас обязательно подам... Высказывать мою мысль мне проще на русском языке. То есть вы хотите лишить меня права высказывать свою мысль", - сказал Рабинович.
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перекрыл надприбутки от торговли дизелем и сжиженым газом
У президента Владимира Зеленского готовятся нанести мощный удар по Виктору Медведчуку и опубликовать сенсационные документы о схемах финансирования пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Виктор Медведчук считает, что президент Зеленский решил бороться с ним "незаконными методами"
Оппоблок Медведчука (Шуфрич )борется с ПЕС Порошенко (Сюмар номер 16 ПЕС)
2. Как так получилось, что сосланный мертвечук стал при пэтюньчике послом к ***** и скупил телеканалы?
Тупой жулик! Учи украинский...на зоне он тебе ой как пригодится))))
1984 года приговорён Харьковским областным судом к 14 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере строгого режима с конфискацией имущества и запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение 5 лет.
Во время следствия Рабинович симулировал душевнобольного и неоднократно подвергался судебно-медицинскому освидетельствованию. Находясь в заключении, Рабиновича завербовал КГБ как информатора по кличке Жёлуд
рабинович это доказал на практике. жаль союз закончился.
Не ожидал такой откровенности от дваЖиддя. Я то подозревал, что у него там тугонько с мыслишками. Но чтоб вот так? Чтоб сам признался, что мысля у него единственная? Молодец, фуле?
Источник: https://censor.net.ua/v3146437
"Я услышал вашу прекрасную певучую речь", - сказал он.https://112.ua/politika/prekrasnaya-pevuchaya-rech-zelenskiy-o-vystuplenii-rabinovicha-v-rade-505844.html
- Айсберги! - говорил Митрич насмешливо. - Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи... (с) Золотой телёнок
Нужно подавать в ЕСПЧ. 100% выиграет.
Или ты уверен, что эта мразь кристально честен?
Ххххххххххххххххххх
Какая там у тебя мьісль, чмо конченное, только по недоразумению все еще трепьіхающееся, а не сдохшее?
Вы на иврите говорите?
А я в ответ на чистом идиш: -
Ты че, в натуре, сам не видишь?!
(с) И. Иртеньев