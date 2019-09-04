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 Политика Украины, Общество
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Все про:Геращенко Ирина (1423) парламент (872) Сюмар (310) Артем Дмитрук (1)

 "Влез в кадр, полностью закрыв выступающую коллегу... Слуги - они такие", - нардепы Сюмар и Геращенко возмутились "политическим хамством" депутата из "СН" Дмитрука. ВИДЕО

Нардепы "Европейской солидарности" Виктория Сюмар и Ирина Геращенко возмутились, поведением коллеги из "Слуги народа" Артема Дмитрука, который во время выступления Сюмар в парламенте закрыл ее перед камерой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Сюмар указала на это во время своей речи, а Дмитрук отреагировал на замечание, подняв руку с одобряющим жестом. В это время в зале раздались апплодисменты.

Стоить отметить, что после происшедшего, Дмитрук несколько сдинулся в сторону.

Влез в кадр, полностью закрыв выступающую коллегу... Слуги - они такие, - нардепы Сюмар и Геращенко возмутились политическим хамством депутата из СН Дмитрука 01
Влез в кадр, полностью закрыв выступающую коллегу... Слуги - они такие, - нардепы Сюмар и Геращенко возмутились политическим хамством депутата из СН Дмитрука 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Знаю, что это хороший специалист", - депутат от СН не смог назвать фамилию премьера. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3146361
 
 
 Топ комментарии
 
Сидит себе человек спокойно на своем месте, а какие-то две соевые истерички придумали очередную зраду. Ну не видно вас с галерки, что поделать? Но там ваше место.
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Кацаповидный "слуга" с бородой-лопатой.
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Під бороду сховав...
Прямо як коцап.
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Мда-ааа .. Зєбіл це не образа, а діагноз вродженої олігофренії. 😷😷😷
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При пэте такого не было)) Сплошные коррупционные скандалы, убийства журналистов, взрывы на складах,розенблат , пойманный с бижутерией в аэропорту,ограбление укроборонпрома - вот где были ньюзмейкеры))
Тут еле наскребли якобы 'новость' - где закрыли тепло Геращенко ))
То ли дело 'интеллигентный' теторук ударил Александру Николаевну Кужель - соевые были просто счастливы!
А тут 'преступление века'!
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Да уж.При Зеленом того и гляди цензор прикроют, и будет покой и тишина.
Верной дорогой идете товарищи Зебилы !"Вліз у кадр, повністю закривши колегу, яка виступала... Слуги - вони такі", - нардепки Сюмар і Геращенко обурилися "політичним хамством" депутата зі "СН" Дмитрука - Цензор.НЕТ 4768
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Ну да, Шустера ж прикрыли зеленые, плюс доллар по сто - и как теперь жить ? ))
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Татьяна а как вам щетка у этого депутата... по мне только заборы красить
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а что доллар ? часто покупаете или так лишь бы пукнуть.что бы удишевить доллар в какие долги залезли ?облигации сша уже дешевле украинских.
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шоб тебя такие "депутаты" каждый вечер у подъезда дома встречали. и желательно без фото и видеокамеры. "Вліз у кадр, повністю закривши колегу, яка виступала... Слуги - вони такі", - нардепки Сюмар і Геращенко обурилися "політичним хамством" депутата зі "СН" Дмитрука - Цензор.НЕТ 1310
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У меня нет подъезда.
Второе, нормальный парень, - я не ханжа, чтоб судить о человеке по его бороде или ее отсутствии
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Не привычно шлюшкам...попривыкали за 5 лет быть"пупом земли"....теперь пока ещё просто депутатки карманные ПЕС.
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кого ты защищаешь? хама и быдло? ну, так будь готов, что он и к тебе будет относиться также, как к Сюмар. станет отакое мурло бородатое впереди тебя в очередь на кассе и ты ему еще поможешь все в пакет сложить. да заплатить за него не забудь! расскажешь потом, как ты реформировал Украину.
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Сюмар, мы тебя по памяти знаем, так что, не переживай. поднадоела твоя фотография, а не нравится иди на глянцевую фотографию, может станешь королевой понедельника.
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Ничего удивительного.Каков поп, таков и приход "Влез в кадр, полностью закрыв выступающую коллегу... Слуги - они такие", - нардепы Сюмар и Геращенко возмутились "политическим хамством" депутата из "СН" Дмитрука - Цензор.НЕТ 4962
Что в переводе на украинский - Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте! "Влез в кадр, полностью закрыв выступающую коллегу... Слуги - они такие", - нардепы Сюмар и Геращенко возмутились "политическим хамством" депутата из "СН" Дмитрука - Цензор.НЕТ 4962
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Цим дівкам потрібно пояснити що в Раді працюють, а не перед телекамерами красуються! Тої Ради що була вже немає...
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вы бородатому козлу это не пробовали объяснять???
покрасоваться на тв он то полез..))))
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Якраз праця в Верховній Раді передбачає публічність, в т.ч. виступів, в т.ч. перед телекамерами, якщо йде трансляція. Публічність передбачає, що на картинці ТБ має бути сам виступаючий.
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они не понимают. они хотел написать "иностранцы", но тут другое...
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Шариковы под куполом, дальше будет больше. Чувак с шевроном власовской трёхцветной тряпки будет вершить судьбы урнаинского народа.
« Это какой-то позор». (с)
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Младшенький, который любит рассейскую символику
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А каким боком здесь Петин сын, если речь про ЗЕбороду?
Татьянка, забывайте уже про Петю, он ушёл в историю, а злые языки поговаривают, что он давно в Ростове.
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А що трапилось? Він мав лягти під час виступу Сюмар?
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що трапилось? а трапилась катастрофа - ви не бачите проблеми, яка уже вилiзла поперед усiх та яку транслюють по телебаченню.
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Торжество быдла "Вліз у кадр, повністю закривши колегу, яка виступала... Слуги - вони такі", - нардепки Сюмар і Геращенко обурилися "політичним хамством" депутата зі "СН" Дмитрука - Цензор.НЕТ 4917 Зепутаны имеют год на разграбление сдавшихся хохлов.
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вой продажного соево-медведчуковского-путинского быдла лишний раз доказывает делаем все правильно. кому интересно посмотрите кацапские новости 60 минут с скабеевой. там такой же вой .
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Прваильно я понимяю, что ЗеПутаты работают на скабеевское ТВ?
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не дружок это вы в унисон повторяете путинскую пропаганду. очень интересно сейчас смотреть телеканал пети порошенко прямой . там тоже очень интересно поют все пропало и тд. странное совпадение.
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Сюмар - продажне лайно. Дмитрук - красава.
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Ну и харя.
"Скажи мне кто твой депутат и я скажу кто ты".
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Просмотрел видео. Судя по первым кадрам (кто-то проходит перед ним), бородач не стоял, а сидел. Просто он несколько великоват
И в чем суть скандала? Он должен был сползти под стол? Вскочить со своего места и отбежать в сторону? Реакция была вполне адекватная - Сюмар типа "пошутила", что их неудачно рассадили, он ответил на "шютку" и даже чуть сдвинулся в сторону.
Опять же - видео с других ракурсов я не видел, заключения сделаны по фрагменту в комментируемой статье.
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Б@ляяя, в Верховной Раде етти завелся. Его по National Geographic вообще-то должны показывать а не из зала заседаний ВР.
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Соевые уже задрали своими стенаниями по соевому пахану и его шестерках
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Цапобик дрімучий! Ідійота, ***** на тебе!
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А що ви хочете від бидла, яке дорвалося до влади?
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Та сколько там того быдла - пецина малочисленная команда и их партнеры по бизнесу - за житья. Пусть сидят пока перед трансладацией в тюрьму ))
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Да, не те уже кацапы пошли - ни ума, ни грамотности.
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Быдланы-слуги во всей красе. Быдланы-избиратели в восторге! Ждем, когда быдланы-слуги начнут так же обращаться не только с политическими оппонентами, но и своими быдланами-избирателями. А это неизбежно.
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господи, невже ЗЕбілам доси пір не соромно за те, що вони накоїли?!
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«Капля крови на рукаве»
Зебобики - это ваш человек.
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Человек, что называется ни сном ни духом, он как сидел на своем месте до выступления Сюмар, так и продолжал сидеть во время выступления. Какие-то тупые набросы пошли в ход, что, впрочем, не удивляет.
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Недостойный поступок для мужика, и вид у него, как у гопника из провинции восточных областей. Высшее образование читается по лицу издалека) Был в предыдущем парламенте Вовка-дурачек, это будет новый Артемка
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Добре , що хоч Полякова і Дзідзьо не пішли в депутати !!!! Бо в тої кошик на голові , а в іншого -індик !!! "Вліз у кадр, повністю закривши колегу, яка виступала... Слуги - вони такі", - нардепки Сюмар і Геращенко обурилися "політичним хамством" депутата зі "СН" Дмитрука - Цензор.НЕТ 1455 То вони б закрили пів зали !!! "Вліз у кадр, повністю закривши колегу, яка виступала... Слуги - вони такі", - нардепки Сюмар і Геращенко обурилися "політичним хамством" депутата зі "СН" Дмитрука - Цензор.НЕТ 1455
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по этой ветке прекрасно видно, какое быдло и люмпен избрало себе слуг нарида.
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Може він "прикрив " і несвідомо,просто залишаючись на своєму місці.Але його реакція...Свідомо він теж би "прикрив".
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