 "Влез в кадр, полностью закрыв выступающую коллегу... Слуги - они такие", - нардепы Сюмар и Геращенко возмутились "политическим хамством" депутата из "СН" Дмитрука. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Сюмар указала на это во время своей речи, а Дмитрук отреагировал на замечание, подняв руку с одобряющим жестом. В это время в зале раздались апплодисменты.
Стоить отметить, что после происшедшего, Дмитрук несколько сдинулся в сторону.
Тут еле наскребли якобы 'новость' - где закрыли тепло Геращенко ))
То ли дело 'интеллигентный' теторук ударил Александру Николаевну Кужель - соевые были просто счастливы!
А тут 'преступление века'!
Верной дорогой идете товарищи Зебилы !
Второе, нормальный парень, - я не ханжа, чтоб судить о человеке по его бороде или ее отсутствии
Что в переводе на украинский - Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте!
покрасоваться на тв он то полез..))))
« Это какой-то позор». (с)
Татьянка, забывайте уже про Петю, он ушёл в историю, а злые языки поговаривают, что он давно в Ростове.
"Скажи мне кто твой депутат и я скажу кто ты".
И в чем суть скандала? Он должен был сползти под стол? Вскочить со своего места и отбежать в сторону? Реакция была вполне адекватная - Сюмар типа "пошутила", что их неудачно рассадили, он ответил на "шютку" и даже чуть сдвинулся в сторону.
Опять же - видео с других ракурсов я не видел, заключения сделаны по фрагменту в комментируемой статье.
Зебобики - это ваш человек.