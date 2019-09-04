 "Влез в кадр, полностью закрыв выступающую коллегу... Слуги - они такие", - нардепы Сюмар и Геращенко возмутились "политическим хамством" депутата из "СН" Дмитрука. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Сюмар указала на это во время своей речи, а Дмитрук отреагировал на замечание, подняв руку с одобряющим жестом. В это время в зале раздались апплодисменты.

Стоить отметить, что после происшедшего, Дмитрук несколько сдинулся в сторону.





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