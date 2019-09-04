 "Мне было интересно слышать разные версии о том, что и где происходило", - новая глава Минздрава Скалецкая о контактах с нардепом Радуцким. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Скалецкой она пересекалась с нардепом на нескольких эфирах.
"В соцсетях и раньше часто не была, а сейчас тем более нет на них времени. Но слухи доходили... Я с Михаилом Радуцким если и пересекалась где-то, то это были эфиры...", - сказала Скалецкая.
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Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не видит конфликта интересов в том, что ее советниками стали совладелец фармацевтической компании Интерхим и бывший внештатный главспец Минздрава во время Раисы Богатыревой. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.
"Если мы говорим об Александре Чумаке (совладелец Интерхима, - ред.), я скажу так. Его видение, как мы можем сформировать фармполитику в стране, политика - это не закон, это определенные подходы... Если он их подаст и мы сформируем и утвердим правительством - это будет не его желание или мое желание, а позиция правительства"
ЗЫ Но цензор.нет. Точно "нет"?