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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минздрав (1992) Радуцкий Михаил (22)

 "Мне было интересно слышать разные версии о том, что и где происходило", - новая глава Минздрава Скалецкая о контактах с нардепом Радуцким. ВИДЕО

Новая глава Минздрава Зоряна Скалецкая заявила, что не может объяснить, почему нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий назвал ее "своим человеком".

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Скалецкой она пересекалась с нардепом на нескольких эфирах.

"В соцсетях и раньше часто не была, а сейчас тем более нет на них времени. Но слухи доходили... Я с Михаилом Радуцким если и пересекалась где-то, то это были эфиры...", - сказала Скалецкая.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко": нардеп от "Слуги народа" Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3146350
 
 
 Топ комментарии
 
Вова тут не причем. Нужно отдавать себе отчет в том, что у Коломойского не было не ресурсов не возможностей самолично провернуть то, что было сделано. А именно завести клоуна и наполнить раду тупыми баранами. И вот тут и кроется ответ на присутствие всех эти, шуфрычей, богатыревых, людей медведчука, регионалов и т.д.
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Надеюсь что реформы Супрун будут продолжены,а мафия в медицинской сфере будет окончательно знищена! А в дальнейшем, страховая медицина, как в Германии. Считаю ее одной из лучших.
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білі закупівлі ..це + а знищення української медици ***** супрун - зовсім інше питання !!
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Зебил угомонись уже , все ваша взяла пришли ваши люди и будут вас лечить , как ? Уже озвучили "Мне было интересно слышать разные версии о том, что и где происходило", - новый глава Минздрава Скалецкая о контактах с нардепом Радуцким - Цензор.НЕТ 3327 повторять непреличные слова не хочу.
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Считайте.14-15% от зарплаты стоит страховка.Будут ее платить?
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Міністр охорони здоров'я без медичної освіти це як розуміти - черговий зєбільний жарт від зєкоМанди чи свідоме знищення системи охорони здоров'я в Україні? 😕
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Продовжують лінію попередньої влади, треба розуміти. На кожному ж кутку до цього всі нили, що Супрун така-сяка.
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Люди Богатирьової нікуди не виїжджали і займались саботажем... Зараз й сама Богатирьова повернулась... Повернуться й схеми - у вови грошей мало...
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Вова тут не причем. Нужно отдавать себе отчет в том, что у Коломойского не было не ресурсов не возможностей самолично провернуть то, что было сделано. А именно завести клоуна и наполнить раду тупыми баранами. И вот тут и кроется ответ на присутствие всех эти, шуфрычей, богатыревых, людей медведчука, регионалов и т.д.
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Советник Богатыревой в команде нового министра Здравоохранения.
Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не видит конфликта интересов в том, что ее советниками стали совладелец фармацевтической компании Интерхим и бывший внештатный главспец Минздрава во время Раисы Богатыревой. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.
"Если мы говорим об Александре Чумаке (совладелец Интерхима, - ред.), я скажу так. Его видение, как мы можем сформировать фармполитику в стране, политика - это не закон, это определенные подходы... Если он их подаст и мы сформируем и утвердим правительством - это будет не его желание или мое желание, а позиция правительства"

ЗЫ Но цензор.нет. Точно "нет"?
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Ну как такому можно не верить, ведь слуги урода вместе с главклоуном никогда не врут. А все кто не верит - это порохоботы и хвашисты-антисемиты, очерняющие светлый образ слуг "богоизбранного" народа.
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