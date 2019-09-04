 "Мне было интересно слышать разные версии о том, что и где происходило", - новая глава Минздрава Скалецкая о контактах с нардепом Радуцким. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Скалецкой она пересекалась с нардепом на нескольких эфирах.

"В соцсетях и раньше часто не была, а сейчас тем более нет на них времени. Но слухи доходили... Я с Михаилом Радуцким если и пересекалась где-то, то это были эфиры...", - сказала Скалецкая.

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