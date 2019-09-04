 "Почему 300? Давайте 95! Чтобы полный "Квартал". Я уже законопроект подготовил", - Гончаренко троллит депутатов "СН". ВИДЕО

Как соощает Цензор.НЕТ, по мнению Гончаренко, такое количество нардепов будет больше всего будет полностью отвечать "духу и позиции президента".
"Я, кстати, уже подготовил законопроект о 95. Кто хочет, пожалуйста, подписывайте", - сказал Гончаренко с трибуны парламента.
-Сколько ?
-300 ..!
-Нееет , так дело не пойдёт , я на откатах больше заработаю ..
-Хорошо , ваши условия .
-330 .! .......Каждой фракции . !!
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З.Ы. Перед ним упорно десять лет голосовали за климова.. -ничему жизнь не учит!
Такие песикам нравятся
Разумков будет говорить по-русски до окончания оккупации Донбасса и Крыма
Во время выступления своей коллеги из "Европейской солидарности" Виктории Сюмар он закрыл ее спиной.
После замечаний новоиспеченный политик еще и показательно поднял большой палец."Даю возможность коллеге "прославиться". На выступления пока не способны, одно утешение остается - прикрывать "особенно вооруженную и опасную" меня. Такой он, "зеленый парламентаризм", - написала Сюмар.
Пользователи не жалели едких комментариев: "Титушка с мандатом", "Элементарная политрвань", "Позывной "Гантеля".
какой только шелупони под видом "слуг" не пролезло в Раду ...
Как депутатов неприкосновенности лишали
Первый день второй сессии новоизбранной Рады выдался очень продуктивным. Депутаты «Слуги народа» под контролем президента Владимира Зеленского внесли изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности парламентариев.
С очевидными нарушениями процедуры изменения Основного Закона, что в перспективе позволит оспаривать принятое решение
Це зелені зараз такі принципові побачим через рік які вони будуть?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_2000
Учился в одесских школах № 62, № 35, и гимназии № 2, которую окончил в 1996 году, после чего как дипломант олимпиады по биологии поступил в Одесский государственный медицинский университет
Медицинский университет окончил в 2002 году с отличием.
Но с 1999 по 2001 год работал в скорой помощи
C 2002 по 2005 годы обучался в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, где получил второе высшее образование по специальности экономика и финансовый менеджмент.
В 2006 году стал участником программы Фонда Джона Смита, в рамках которой прошёл полуторамесячную стажировку в Великобритании - в Парламенте Соединённого Королевства, местном самоуправлении города Лутон (предместье Лондона), Национальной Ассамблее Уэльса.
У листопаді 2010 року політик був обраний на посаду заступника голови Одеської обласної ради
У лютому 2014 року, після кривавих подій на Євромайдані Олексій Гончаренко вийшов з «Партії регіонів» і звільнився з поста першого заступника голови Одеської обласної ради
14 серпня 2014 року Олексія Олексійовича Гончаренка було обрано головою Одеської обласної ради.
Згідно заяви Гончаренка, від відмовився від усіх премій та надбавок до зарплати, а також пообіцяв, що усю зарплатню буде перераховували українському війську у зоні Антитерористичної операції.
Гончаренко активно займається різноманітними видами спорту та часто бере участь у міських спортивних заходах.
Володіє англійською та французькою мовами