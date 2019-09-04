 "Почему 300? Давайте 95! Чтобы полный "Квартал". Я уже законопроект подготовил", - Гончаренко троллит депутатов "СН". ВИДЕО

Как соощает Цензор.НЕТ, по мнению Гончаренко, такое количество нардепов будет больше всего будет полностью отвечать "духу и позиции президента".

"Я, кстати, уже подготовил законопроект о 95. Кто хочет, пожалуйста, подписывайте", - сказал Гончаренко с трибуны парламента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Яка Рада, така музика", - бандуристы в ВР играют саундтрек "Я люблю свою страну..." из сериала Зеленского "Слуга народа". ВИДЕО