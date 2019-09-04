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 Политика Украины, Общество
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Все про:парламент (872) сокращение (254) Гончаренко (266) Слуга народа (280)

 "Почему 300? Давайте 95! Чтобы полный "Квартал". Я уже законопроект подготовил", - Гончаренко троллит депутатов "СН". ВИДЕО

Нардеп Алексей Гончаренко предложил депутатам от "Слуги народа" принять изменения в Конституцию, которые предполагали бы сокращение количества народных депутатов до 95.

Как соощает Цензор.НЕТ, по мнению Гончаренко, такое количество нардепов будет больше всего будет полностью отвечать "духу и позиции президента".

"Я, кстати, уже подготовил законопроект о 95. Кто хочет, пожалуйста, подписывайте", - сказал Гончаренко с трибуны парламента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Яка Рада, така музика", - бандуристы в ВР играют саундтрек "Я люблю свою страну..." из сериала Зеленского "Слуга народа". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3146317
 
   
 Топ комментарии
 
Красава Гончаренко, с зебилами слугами только так и нужно!!!
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как это говно гончаренко пролезло, гниль барыжья, подсвиненыш
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конечно не взял бы! Порошенко истинный настоящий патриот! наверное фотошоп или однофамилец...
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а мне так и норм, сколько проц набрали столько челов в зале от партии, так и депутаты на виду и кормить их меньше.
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ЦЕПНОЙ ПЁС ЭКС ПРЕЗИДЕНТА СОВСЕМ УЖЕ ВЫЖИЛ С РАЗУМА.... ЧТО ОНО НЕСЁТ С ТРИБУНЫ..? язык что помело у придурка.... ему жало своё прикусить нужно. иначе он ********** я так понимаю...*ну а СЛАВУНЯ ВАКАРЧАК... голосует в унисон с Е.С. явно видно чей филиал.... такой он забавный....головой крутит в разные стороны когда даёт интервью... голова на одном месте не задерживается...может психическое растройство у него...(да он патриот. да он музыкант хороший я не спорю..) был у него шанс стать президентом. здорово что не воспользовался. иначе перемен бы не было. отобрал только голоса у Е.Солидарности.хороше чтот ЗЕ с ГОЛОСОМ не подписал коолоцию...иначе с ним бы не договорились там...мутил бы воду..((
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Зачотний тролінг "слуг уродів" від Льошки Гончаренко 😀
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Стандартный пример перекрасившегося депутата. Скоро позеленеет.
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Він мажоритарник, чиому ж не позеленів, а пішов як ви кажете в ПЕС?
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этот не позеленеет, в СН таких отбросов нет и таких туда не берут
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Принаймні 2-х депутатів СН я знаю особисто і їх порівнювати з Гончаренком навіть не коректно в силу їх професійного і розумового рівня. Але то таке.
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Заседание Верховной Рады ,, обсуждение закона . -

-Сколько ?

-300 ..!

-Нееет , так дело не пойдёт , я на откатах больше заработаю ..

-Хорошо , ваши условия .

-330 .! .......Каждой фракции . !!

"Чому 300? Хай буде 95! Щоб повний "Квартал". Я вже законопроєкт підготував", - Гончаренко тролить депутатів "СН" - Цензор.НЕТ 1491 . "Чому 300? Хай буде 95! Щоб повний "Квартал". Я вже законопроєкт підготував", - Гончаренко тролить депутатів "СН" - Цензор.НЕТ 5267 .

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Глядя на то как голосуют зебобики...то вполне лостачно по одному рылу от каждой фракции...ну по два...с учетом если первое заболело...😀
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Они там все заболели, давно и неизлечимо.
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Зменшення кількості депутатів потрібне для підвищення з/п депутатам. Зараз кількість не має значення, бо монобільшість - це все одно що 250 чи 1. Інститут парламентаризму на найближчий час в Україні заблокований, бо "парламент - не місце для дискусій".
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спасибо быдло-жителям Балты,Кодымы, Подольска за депутата дыбилоида !... и за таких же мэров городов !....
З.Ы. Перед ним упорно десять лет голосовали за климова.. -ничему жизнь не учит!
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Кстати, Леси Гончаренко активнейший сторонник русского языка как государственного
Такие песикам нравятся
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"На сегодняшний момент ориентировочное количество граждан, которые живут в Украине где-то 30-34 млн. Так это будет отвечать именно 300 народным депутатам", - сказал Разумков. - где ещё минимум 22 000 000? Это холокост или геноцид? Гитлер уничтожил 6 миллионов евреев Европы и в этом даже нельзя сомневаться, а тут уничтожено в 3,7 раза больше и вся мировая общественность молчит, даже ООН. Кто втихаря заменил Гитлера?
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Я не про Порошенка. В 1994-м году было более 52 000 000.
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Мразота, одесситы я вообще не понимаю как можно было голосовать за это чмо.
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Это "Слуга народа" Артем Дмитрук, тот самый что не знал, а потом еще и забыл фамилию нового премьера за которого голосовал.

"Чому 300? Хай буде 95! Щоб повний "Квартал". Я вже законопроєкт підготував", - Гончаренко тролить депутатів "СН" - Цензор.НЕТ 8823

Во время выступления своей коллеги из "Европейской солидарности" Виктории Сюмар он закрыл ее спиной.
После замечаний новоиспеченный политик еще и показательно поднял большой палец."Даю возможность коллеге "прославиться". На выступления пока не способны, одно утешение остается - прикрывать "особенно вооруженную и опасную" меня. Такой он, "зеленый парламентаризм", - написала Сюмар.

Пользователи не жалели едких комментариев: "Титушка с мандатом", "Элементарная политрвань", "Позывной "Гантеля".
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Сюмар,головне,щоб ти отримала оргазм від цього бика...
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бык осеменитель?
"Чому 300? Хай буде 95! Щоб повний "Квартал". Я вже законопроєкт підготував", - Гончаренко тролить депутатів "СН" - Цензор.НЕТ 8833

какой только шелупони под видом "слуг" не пролезло в Раду ...
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Зебыдло дорвалось до власти "Чому 300? Хай буде 95! Щоб повний "Квартал". Я вже законопроєкт підготував", - Гончаренко тролить депутатів "СН" - Цензор.НЕТ 3503 ... Пэрэмога .!! Да зебилы ?
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С нарушениями, но «для народа». (Для нарида!)

Как депутатов неприкосновенности лишали
Первый день второй сессии новоизбранной Рады выдался очень продуктивным. Депутаты «Слуги народа» под контролем президента Владимира Зеленского внесли изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности парламентариев.
С очевидными нарушениями процедуры изменения Основного Закона, что в перспективе позволит оспаривать принятое решение
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Так, тих дармоїдів достатньо було би і 95!
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Я бы на месте Зеленского согласился и потролил сою
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А зеленський має повноваження таке вирішувати? Може ви не на той концерт прийшли?
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Я чото не пойму, соя? Твой депутат хороший закон придумал или нет? Ты уже определись. Имхо100 депутатов вполне достаточно
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Я про інше, зебіл. Закони приймає парламент, а не препіздент. ЗІ 95 дерутатів - самий раз. "Чому 300? Хай буде 95! Щоб повний "Квартал". Я вже законопроєкт підготував", - Гончаренко тролить депутатів "СН" - Цензор.НЕТ 217
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Тоесть соя, твоя партия за закон 300 депутатов голосовать не будет? Я тебя правильно понял, соя?
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Шлюха рыговская запереживала что в следущую Раду не пролезет
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Ця шлюха і в слідуючу раду пролізе,бо вона знає кому підставити і на кого шнягу накатати,яку тут же олігархічні ЗМІ донесуть до лохторату.
Це зелені зараз такі принципові побачим через рік які вони будуть?
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"Самый яркий мэм дня, провозглашенный с трибуны одним из "слуг" - "в предоставленных законопроектах есть экономия конституционного текста". Хотя, на самом деле, в зале наблюдается экономия здравого смысла" ©
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Эта шавка должна воров на зоне троллить.
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Дотрыздится этот организм, ой, дотрыздится...
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Зенанисты пеной исходят, но по сути, как всегда, никто не может пояснить, чем именно 300 зепутатов лучше, нежели 95. Для печатания на бешеном принтере зеконов методом тотального одобрямса достатошно одной зепутутки, но 95, согласитесь, красивше по 1+1 будет смотреться. А со временем можно с единой россией межпарламентский телемост построить, чтоб дружить монокалолициями.
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Вот точно не того порохоботы клоуном называют.
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Алексе́й Алексе́евич Гончаре́нко Родился 16 сентября1980, Одесса,
Учился в одесских школах № 62, № 35, и гимназии № 2, которую окончил в 1996 году, после чего как дипломант олимпиады по биологии поступил в Одесский государственный медицинский университет
Медицинский университет окончил в 2002 году с отличием.
Но с 1999 по 2001 год работал в скорой помощи
C 2002 по 2005 годы обучался в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, где получил второе высшее образование по специальности экономика и финансовый менеджмент.
В 2006 году стал участником программы Фонда Джона Смита, в рамках которой прошёл полуторамесячную стажировку в Великобритании - в Парламенте Соединённого Королевства, местном самоуправлении города Лутон (предместье Лондона), Национальной Ассамблее Уэльса.
У листопаді 2010 року політик був обраний на посаду заступника голови Одеської обласної ради
У лютому 2014 року, після кривавих подій на Євромайдані Олексій Гончаренко вийшов з «Партії регіонів» і звільнився з поста першого заступника голови Одеської обласної ради
14 серпня 2014 року Олексія Олексійовича Гончаренка було обрано головою Одеської обласної ради.
Згідно заяви Гончаренка, від відмовився від усіх премій та надбавок до зарплати, а також пообіцяв, що усю зарплатню буде перераховували українському війську у зоні Антитерористичної операції.
Гончаренко активно займається різноманітними видами спорту та часто бере участь у міських спортивних заходах.
Володіє англійською та французькою мовами
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Ссыт Леша Костусев ! Леша истинный клоун рыговский .
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