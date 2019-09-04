 В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета, в одном из них находились 229 пассажиров. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщают российские СМИ.

По данным СМИ, один лайнер был пуст, а другой с 229 пассажирами на борту и должен был совершить рейс в Пекин. Самолеты не разминулись и столкнулись крыльями, получив небольшие повреждения. Пассажиров "Аэрофлота" эвакуировали и подготовили резервный рейс.

Пострадавших нет.

Источник уточнил, что "при буксировке самолета Royal Flight водитель буксирующей машины "Шереметьево хэндлинг "не учел дистанцию между самолетами, ввиду чего произошло соприкосновение самолета Royal Flight с самолетом "Аэрофлота".

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Напомним, 5 мая в Шереметьево произошла авиакатастрофа. Самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом Москва — Мурманск, загорелся при аварийной посадке. В результате из 78 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.