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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Москва (2672) самолет (2245) Шереметьево (21)

 В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета, в одном из них находились 229 пассажиров. ВИДЕО

В московском аэропорту Шереметьево во время буксировки столкнулись лайнеры авиакомпаний "Аэрофлот" и Royal Flight.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщают российские СМИ.

По данным СМИ, один лайнер был пуст, а другой с 229 пассажирами на борту и должен был совершить рейс в Пекин. Самолеты не разминулись и столкнулись крыльями, получив небольшие повреждения. Пассажиров "Аэрофлота" эвакуировали и подготовили резервный рейс.

Пострадавших нет.

Источник уточнил, что "при буксировке самолета Royal Flight водитель буксирующей машины "Шереметьево хэндлинг "не учел дистанцию между самолетами, ввиду чего произошло соприкосновение самолета Royal Flight с самолетом "Аэрофлота".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В московском аэропорту Шереметьево при взлете задымился самолет со 178 пассажирами, есть пострадавшие

Напомним, 5 мая в Шереметьево произошла авиакатастрофа. Самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом Москва — Мурманск, загорелся при аварийной посадке. В результате из 78 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.

Источник: https://censor.net.ua/v3146299
 
   
 Топ комментарии
 
"Что случилось ? - "Рукожопость, Ваше высочество".
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а вчера в Рашке су25 крякнул и двое ватольотчиков..
Ни дня без приключений!
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"Что случилось ? - "Рукожопость, Ваше высочество".
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Вы не поняли. Негатива нет, вот в чем вопрос - а читать про рассейские будни никому не интересно
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А мне интересно. В данном случае, правда, осечка, но вот вчера, например, когда у них потерялся Су-25 и два фашиста пропали, получил удовольствие от новости.
Было б хорошо, если б этот самолёт загорелся тоже
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Та, не.
Аэропорты тесные, не рассчитаны на такой пассажиропоток.
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Да, плохому танцору... тесные аэропорты мешают
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а вчера в Рашке су25 крякнул и двое ватольотчиков..
Ни дня без приключений!
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Кожен день ^сумна новина^. Дайте дві, а краще ще більше.
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Вот это новость очень важная, пучему нет новостей о дтп в рф?
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ах....ах..нна ...новина..можна і про життя мух
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на паРашу надвинулось самолетное проклятье. пока особо без жертв, но, как говорится, далі буде.
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думаю они есть - просто рашкованы снова не рассказывают)))
думают не узнаем
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Ничего себе особо без жертв, а когда недавно сорок или сколько кацапов сгорело в сухом суперджете?

Хотя... хм... да, это, пока, особо без жертв. Что такое несколько десятков животных. Вот когда они будут дохнуть тысячами, будет интересно.
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Вроде мелочь, а всё одно, - приятно.
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Рукожопая брехливая страна во всей красе.
Помните "они тупые"...сколько гордости добавляло россссссиянам эта фраза, только окончание этой фразы знает любой кто был в Штатах : "они (американцы) тупые, а россссссияне (по тем же меркам) - безголовые".. Всё относительно.
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Шкода, що літаки не встигли набрати висоту . Відео зверху дивилося б краще 😕
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ЗАСРашка начала рушится - это не может не радовать
звучит как песня и похоронный марш одновременно!!!!
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Сначала су25 *********, потом миг35 на авиасалоне шмотья потерял, теперь это...
Не, летать это однозначно не ихнее)
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Так ведь столкнулись, когда ползли!
Наличие лишней хромосомы у рашистов считаю доказано!
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... Один автомобіль буксирував іншого зі швидкістю 60 в зоні дії знаку "40". Менти оштрафували обох водіїв. Оскільки другий теж рухався зі швидкістю 60.
Тож пілотів теж слід вжарити.
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Скрепы они такие, как магнит, тянутся друг к другу. А тут еще духовность... Это когда реакция на скрепы орать матом
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Кули там тої Расєї? Як там двом таким великим літакам розминутися?
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Столкнулись в аэропорту два самолёта, потому что они тяжелее воздуха и по аэропорту летали?
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Ехал автомобиль , тащил прицеп с цапольотом, ГєБеДеДе будет расследовать ?
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