 В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета, в одном из них находились 229 пассажиров. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщают российские СМИ.
По данным СМИ, один лайнер был пуст, а другой с 229 пассажирами на борту и должен был совершить рейс в Пекин. Самолеты не разминулись и столкнулись крыльями, получив небольшие повреждения. Пассажиров "Аэрофлота" эвакуировали и подготовили резервный рейс.
Пострадавших нет.
Источник уточнил, что "при буксировке самолета Royal Flight водитель буксирующей машины "Шереметьево хэндлинг "не учел дистанцию между самолетами, ввиду чего произошло соприкосновение самолета Royal Flight с самолетом "Аэрофлота".
Напомним, 5 мая в Шереметьево произошла авиакатастрофа. Самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом Москва — Мурманск, загорелся при аварийной посадке. В результате из 78 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.
Было б хорошо, если б этот самолёт загорелся тоже
Аэропорты тесные, не рассчитаны на такой пассажиропоток.
Ни дня без приключений!
Хреново.
думают не узнаем
Хотя... хм... да, это, пока, особо без жертв. Что такое несколько десятков животных. Вот когда они будут дохнуть тысячами, будет интересно.
Помните "они тупые"...сколько гордости добавляло россссссиянам эта фраза, только окончание этой фразы знает любой кто был в Штатах : "они (американцы) тупые, а россссссияне (по тем же меркам) - безголовые".. Всё относительно.
звучит как песня и похоронный марш одновременно!!!!
Не, летать это однозначно не ихнее)
Наличие лишней хромосомы у рашистов считаю доказано!
Тож пілотів теж слід вжарити.