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Все про:ДТП (5722) Ивано-Франковская область (385)

 На Прикарпатье рейсовый автобус столкнулся с фурой, погибла женщина, а водитель грузовика пытался сбежать. ВИДЕО

Вечером во вторник, 3 сентября, в Ивано-Франковской области маршрутный автобус "Калуш - Ивано-Франковск" столкнулся с грузовиком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Курс.

В результате столкновения одна из пассажирок автобуса погибла на месте, двое - травмированы. Авария произошла в селе Боднарив.

По данным пресс-службф Нацполиции Ивано-Франковской области водитель грузовика, не остановившись, поехал дальше.

Позже в полиции сообщили, что водителя фуры найден.

 Водителя задержали примерно в 20:30 в Ивано-Франковске. Мужчине 60 лет, он житель Тернопольской области.

Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения и почему скрылся с места аварии, пока неизвестно. С ним работают следователи.

Также смотрите: Маршрутка столкнулась с грузовиком во Львовской области, более 10 человек в больнице. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3146279
 
 
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Небось еще и не автобус, а грузовик переоборудованьій.
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В Калуші всі буси пасажири оригінальні
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Ну, да! Наверняка. Ещё и передвигался ползком, на перископной глубине. Так, что честнейший убийца, водила непереоборудованного грузовика, даже не заметил столкновения, с трупами... а просто свалил.
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Действительно непонятно. На что рассчитывал водитель фуры убегая? Как и куда он думал проскочить на разбитой фуре? Юморить тут негоже, но может ему кровь из носу надо было груз вовремя доставить на базу? Одни вопросы...
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ну да, у нього тона коксу - всіма органами не розплатиця
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