 Рада направила в КС законопроект о праве граждан Украины вносить законопроекты. ВИДЕО

Об этом сообщает кореспондент Цензор.НЕТ.

Верховная Рада включила в повестку дня и направила на заключение Конституционного Суда законопроект о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины, который предусматривает предоставление гражданам Украины права законодательной инициативы.

"За" проголосовали 338 народных депутатов.

Согласно проекту закона, народу Украины предоставят право инициировать законопроекты для рассмотрения в Верховной Раде.

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