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 Политика Украины
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 Рада направила в КС законопроект о праве граждан Украины вносить законопроекты. ВИДЕО

Рада направила в Конституционный Суд Украины законопроект, который позволит украинцам инициировать законопроекты.

Об этом сообщает кореспондент Цензор.НЕТ.

Верховная Рада включила в повестку дня и направила на заключение Конституционного Суда законопроект о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины, который предусматривает предоставление гражданам Украины права законодательной инициативы.

"За" проголосовали 338 народных депутатов.

Согласно проекту закона, народу Украины предоставят право инициировать законопроекты для рассмотрения в Верховной Раде.

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Рада направила в КС законопроект о праве граждан Украины вносить законопроекты 01

Источник: https://censor.net.ua/v3146210
 
   
 Топ комментарии
 
При Пєтьї такого не було,це вже репресії,чи ще ні?
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Казатимуть пішітє ісчо, а самі сплагіатять щось путяще і видадуть за своє. Приклади вже були.
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ты законопроект уже написал ?

свадебный фотограф Штепа говорил, что при подаче анкеты аж два законопроекта приложил.

И это без всякого вредного юридического образования !!!

От мощный мужик.
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Казатимуть пішітє ісчо, а самі сплагіатять щось путяще і видадуть за своє. Приклади вже були.
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НАРОДОВЛАСТИЕ ПРИШЛО!
Ожидания и реальность: в городе на севере Одесской области повысили тариф на воду - обоснование писал член Зе-команды

В Подольске подняли тариф на водоснабжение, и уже с 15 сентября местным жителям придется платить почти на 20% больше, чем сейчас.
Как передает корреспондент «Думской», такое решение принял исполком горсовета, удовлетворив просьбу «Подольскводоканала».
Отныне абоненты КП будут платить за водоснабжение и водоотведение приблизительно 36 грн (за куб с НДС). Нынешний тариф - примерно 30 грн.
По нашим данным, экономическое обоснование нового тарифа для водоканала готовили члены команды юриста и экономиста Александра Муконина, бывшего кандидата в нардепы по этому округу от партии «Слуга народа» и доверенного лица Зеленского на президентских выборах.
Снижение тарифов - одно из программных обещаний президента и его партии, но у Муконина об этом позабыли, насчитав аж 40 грн за куб.
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Гаврила не умел писать законы,
Гаврила мог их только нарушать
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Гаврилиада‏ @Gavriliada 27 авг.

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Собрал детей Гаврила в школу,
Гаврила два кредита взял.

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Рада направила до КС законопроєкт про право громадян України вносити законопроєкти - Цензор.НЕТ 2184Гаврилиада‏ @Gavriliada 22 авг.

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Гаврила был недавно Вовой,
Теперь Гаврила Игорёк.

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Рада направила до КС законопроєкт про право громадян України вносити законопроєкти - Цензор.НЕТ 2184Гаврилиада‏ @Gavriliada 22 авг.

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Опять Париж Гаврила видел, Опять Гавриле хоть бы хны (

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Рада направила до КС законопроєкт про право громадян України вносити законопроєкти - Цензор.НЕТ 2184Гаврилиада‏ @Gavriliada 16 авг.

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На кайф Гавриле не хватало,
Гаврила острова продал.

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Рада направила до КС законопроєкт про право громадян України вносити законопроєкти - Цензор.НЕТ 2184Гаврилиада‏ @Gavriliada 11 авг.

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Гавриле подарили Пыню,
Гаврила Пыньке очень рад @TheRealPynka
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При Пєтьї такого не було,це вже репресії,чи ще ні?
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ты законопроект уже написал ?

свадебный фотограф Штепа говорил, что при подаче анкеты аж два законопроекта приложил.

И это без всякого вредного юридического образования !!!

От мощный мужик.
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та нихрена не будет.

они комитет не пройдут )))
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По многочисленным просьбам трудящихся (по многочисленным просьбам ветеранов, жителей, товарищей и так далее) - фраза-заклинание совковой эпохи, призванная отводить от чиновников все возможные в подлунном мире беды и напасти, связанные с объяснением населению причины принятия очередной лютой в качестве генеральной линии партии.
При совке
При нем же, пока тот не *********, большинство мерзостей совершалось именно с этой формулировкой, с тем, видимо, расчетом, что у посыпанного сахаром говна вкусовые качества повышаются до высот воистину недосягаемых. Поэтому данной фразой в СССР могли оправдываться любые действия, даже содержащие в себя зачастую абсолютно взаимоисключающие параграфы, как то: возведение новых поселений и затопление их под водохранилища, открытие новых заводов и последующее их расформирование, повышение цен на соль/сахар/все, запрещение книг и фильмов, диктатура пролетариата (на заре туманной юности) и все прочее. Суды над вредителями, шпионами и буржуями, влекущие за собой ссылки в *****, расстрелы, лагеря и прочие приятные мелочи, проводились уже просто таки по требованию этого самого трудового народа.
Наряду с «многочисленными просьбами трудящихся», со страниц газет и из зомбоящика периодически просили о чем-нибудь ветераны, матери-героини, простые солдаты, стахановцы и иные представители народа. Наравне с «просьбами» была весьма популярна фраза «Для дальнейшего улучшения жизни…», означавшая, что нижеследующим указом гайки закрутят по самое не балуйся, а в магазинах не останется даже прилавков. Короче говоря, Orwell approves.
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Даже здесь, на Цензоре, 70% не в состоянии грамотно составить предложение. "Внести законопроект" - это уже из области зашквара. Абсолютного и беспощадного. Причем всем.
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вот народу лафа поперла, ни в одной стране мира народ законы писать не умеет, кроме украины
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ясно, что с такой скоростью можно вносить проекты законов о законопроектах.
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Ні, ну а що? Якщо якась дура може заблокувати роботу цілої авіакомпанії, чому якийсь зедебіл не може внести законопроект?
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А петикам сам Бог велел этим заняться. Если не они, то кто?
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Як хто? Якийсь здохлик-зедебіл. Наприклад - ти.
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Требую права вносить предложения по изменению правил дорожного движения! Хочу также чтобы тарифы понизили впятеро! Я-народ!
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Пропоную законопроект про заборону забороняти.
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Пропоную заборонити вносити законопроекти про заборону забороняти
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Ото по навносят законопроєктов, и наголосуют через смартфоны, будет вам и марихуана, и короткоствол и какава с чифирем в постель. Полная победа прямого народовластия.
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Странная инициатива. Зачем и кому это нужно?
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а ты втяни дорожку кокса и сразу оценишь его необходимость
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Нижче запостив комент.
Тепер будь-яку зуйню можна проштовхнути як "по многочисленньім просьбам трудящихся".
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Хотелось бы подробности, был слух что нужно 100 тыс. подписей для расмотрения Радой.
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Таких зрелищ биомасса не видела 28 лет! Зашквар! 100 пудов дело к голоду идет! Картофель почем уже?
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Нормальна ініціатива. І доволі здійснена. Система подання петицій та збору підписів - вже діє. Освічених людей, що не бажають збиватися в обов'язкове партійне стадо чи громадське об'єднання, але хочуть зробити власний інтелектуальний внесок у правову розбудову держави - в нас теж знайдеться вдосталь. Систему цифрових електронних підписів для фізосіб (для персоналізації) - теж не складно розширити.
Це краще, ніж проведення референдумів та введення дурних паспортних обмежень на придбання та користування сімками та телефонами, і відповідає ******** потребам суспільства.
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Тільки одна проблема... На петиції кладуть великий болт...
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Так у нас і на закони кладуть останні 28 років. А чого б не класти, якщо їх до біса і в них нема однозначності трактування норм. Колись же це лайно потрібно розгрібати.
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Подготовка законопроекта НЕ простая работа, Но и говорить что не подъемная - глупо. Или кто то думает , что реально депутат дни на пролет сидит и сочиняет текст законопроекта чтобы подать ?
Естественно нужны "фильтры". Но это уже вопрос техники.
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Фільтри можна поставити такого ж типу, які існують зараз: відповідність Конституції, іншим законам, нормопроектувальній техніці, зміни до діючих законів (за потреби), пояснювальна записка...
Проблеми не такі й складні.
Я підтримую.
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Потребам суспільства це ніфіга не відповідвє.
Якщо іниіціатори закону не можуть знайти одного-однісінького депутата,
щоб той подав їхній закон до верховної ради,
то цим законотворцям треба знайти за прийнятну ціну кваліфікованих лікарів.
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Не питання. Готуйте дохреналямів зелені і буде вам депутатська движуха. Ви на такий підхід розраховуєте?
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це нормальний підхід - я особисто внесу два-три серйозних законопроекти.
Прошу підтримати.
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Вище питали "навіщо і про що усе ось оце?"
Відповіддю є стаття на лурці:
По многочисленным просьбам трудящихся (по многочисленным просьбам ветеранов, жителей, товарищей и так далее) - фраза-заклинание совковой эпохи, призванная отводить от чиновников все возможные в подлунном мире беды и напасти, связанные с объяснением населению причины принятия очередной лютой в качестве генеральной линии партии.
При совке

При нем же, пока тот не *********, большинство мерзостей совершалось именно с этой формулировкой, с тем, видимо, расчетом, что у посыпанного сахаром говна вкусовые качества повышаются до высот воистину недосягаемых. Поэтому данной фразой в СССР могли оправдываться любые действия, даже содержащие в себя зачастую абсолютно взаимоисключающие параграфы, как то: возведение новых поселений и затопление их под водохранилища, открытие новых заводов и последующее их расформирование, повышение цен на соль/сахар/все, запрещение книг и фильмов, диктатура пролетариата (на заре туманной юности) и все прочее. Суды над вредителями, шпионами и буржуями, влекущие за собой ссылки в *****, расстрелы, лагеря и прочие приятные мелочи, проводились уже просто таки по требованию этого самого трудового народа.
Наряду с «многочисленными просьбами трудящихся», со страниц газет и из зомбоящика периодически просили о чем-нибудь ветераны, матери-героини, простые солдаты, стахановцы и иные представители народа. Наравне с «просьбами» была весьма популярна фраза «Для дальнейшего улучшения жизни…», означавшая, что нижеследующим указом гайки закрутят по самое не балуйся, а в магазинах не останется даже прилавков. Короче говоря, Orwell approves.
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Фигня..., если бы такие законопроекты, можно было также узаконить через форму прямой демократии референдум, было бы дело, а так фикция, все равно потом эти законопроекты должны быть протянуты через Раду... обещано было другое...
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Это будет что то вроде петиций. Петиция за отставку ЗЕ набрала 25000. Ответили что это шутка. Короче право будет, а вот воспользоваться очень трудно, но зато ЗЕстадо счастливо.
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Якщо Окупаційна платформа Медведчука-Рабіновича проголосувала за це рішення майже в повному складі значить це небезпечний для України закон.... Рашистська наволоч зможе ініціювати "двуязичіє" й інші антиукраїнські ініціативи.
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