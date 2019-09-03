 Верховная Рада должна до конца года принять около 500 законопроектов, - Арахамия. ВИДЕО

Об этом председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил журналистам в кулуарах парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"О законодательных инициативах, их действительно очень много. Придется работать в комитетах и ​​в выходные, и по ночам ... Но так должна работать Верховная Рада. Возможно, через три-четыре месяца, когда мы проголосуем те 400-500 законопроектов, которые наработаны, то уменьшим темп. Но сейчас страна не может ждать: люди ждут от нас быстрых изменений", - отметил Арахамия.

Как известно, на утреннем заседании во вторник, 3 сентября, народные депутаты приняли решение продлить пленарное заседание после 18 часов более чем на 15 минут до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.

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