 Верховная Рада должна до конца года принять около 500 законопроектов, - Арахамия. ВИДЕО

Об этом председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил журналистам в кулуарах парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Видео 112
"О законодательных инициативах, их действительно очень много. Придется работать в комитетах и в выходные, и по ночам ... Но так должна работать Верховная Рада. Возможно, через три-четыре месяца, когда мы проголосуем те 400-500 законопроектов, которые наработаны, то уменьшим темп. Но сейчас страна не может ждать: люди ждут от нас быстрых изменений", - отметил Арахамия.
Как известно, на утреннем заседании во вторник, 3 сентября, народные депутаты приняли решение продлить пленарное заседание после 18 часов более чем на 15 минут до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.
Также на Цензор.НЕТ: На следующей сессии "СН " будет работать только с перерывами на сон и еду, - Корниенко
Осьосьо ще пакет ідей, бо у нас взагалі злочинність така, що аж швах:
- при купівлі дверей та замків - їхня реєстрація. Копії ключів обов'язково надавати поліції
- регулярний повний обшук житлових приміщень
громадянбіологічних одиниць
- обшук при виході та на вході з житла
- заборона збиратися більше двох
- відвідування інших громадян - лише за наявності дозволу місцевої адміністрації
...
Та чого там вже по дрібницях - пересуватися по вулицях лише колонами, співаючи пісню про Зеленського. Вранці - на роботу, ввечері - з роботи. Прогулянки, за покупками та інше - теж колективно під наглядом поліції та нацгвардії. "Разговорчики в строю" розцінюються як підготовка перевороту і дають право застосовувати гумове дрюччя, інші спецзасоби. У випадку спротиву - стріляти зі стовбурів на поразку.
Зате порядок!
І жодної злочинності!
времяБеня не ждет?
И кто оплатил их гигантскую работу ? В чьих интересах всё это законотворчество в авральном порядке ?
Це не той геноцид що коїв кровавий барига зі своїм калганом.
- Однако мацкву видел, лозунг "Все во имя человека, все для блага человека" видел, и ЧЕЛОВЕКА этого на параде видел...
Их полномочный представитель Портнов сейчас клепает заявы на Пороха и подносит заготовленные законы ЗЕманде.
Время предварительных ласк прошло. ******* и рыги насаживают Украину на кукан и начинают проворачивать.
Ибо нефиг майданить, независеть и воевать с старшим братом.
подробно рассмотреть и там и сям...
И Портновская работа разъезжается по швам...
І ще кажуть що зебіки не агенти кремля.
Это очень поможет независимости Украины и благополучию украинцев.
сам дьявол не умеет с ТАКОЙ СКОРОСТЬЮ ПРОСТО ЧИТАТЬ....
играем "втемную", не глядя..)))))))))))))
_Не времени объяснять, скорей голосуй... Кого-то хотят здорово *******, и этот кто-то - Украина и украинцы. Придёт время, когда люди это поймут. Поздно, правда.
Нас пытаются убедить, что эти вот самозванцы с нулевым опытом и знаниями в состоянии прочитать, понять, обсудить, изменить и принять почти 6 законов в день???!!!
В это только зебил, не дружащий с арифметикой и азбукой, и может поверить.
Здравомыслящий человек задумается о том:
1. Где штампуют эти законы (и не наштампованы ли они там давным давно).
2. СН понятия не имеет, что принимает. Тупо единогласно голосует за название, как Верховный Совет СССР.
3. К чему приведет изменение конституции и правового поля в результате насаждения законов, подготовленных врагом.
Там усьо ужо прочитано, переведено на спивочу, отрецензировано и прошло все комитеты Госдуры, Минюста, ФСБ и МИД Роиси. Ялынкович ломал ручки...
Просто исполняться законы будут так же, как принимались. Т.е. без силового принуждения никак. А значит путь только один - тирания и насаждение своей воли силой.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10671732-eshche-odnogo-nardepa-zastukali-na-intimnoy-perepiske-v-rade-hochu-s-toboy-zanimatsya-********-den-i-noch.html
Организована и действует система взаимоконтроля, или, проще говоря, взаимодоносов. Всё общество разделено на группы по 30-75 человек (в городе это примерно жильцы одного подъезда), над которыми поставлен старший. Житель Украины не имеет права не ночевать дома или приглашать кого-либо на ночлег к себе, если до 21:00 не предупредил об этом (естественно, в письменном виде и с разъяснением причин) начальника своей группы. Периодически проводятся проверки и обыски на предмет соответствия требованиям, причём 3-4 раза в год - при участии полиции, нацгвардии и представителей СН.
Чтобы понаехать в соседний город или остаться на ночь у
собутыльникасотрудника по заводу, живущего в соседнем подъезде, украинец должен получить на это разрешение, иначе - ну, вы поняли… А оформляется это разрешение примерно так: сначала тот, у кого украинец хочет остановиться, пишет заявление в местное СН, потом собирающийся понаехать опрашивается в СБУ, затем идёт в администрацию СН - и лишь потом получает заветное разрешение. При удачном раскладе процедура занимает около недели. А если наш герой собирается понаехать в Киев, то дело затянется на месяц. Причём частным лицам разрешения на столь далёкие поездки могут не выдать вообще.
Запрещено вешать занавеси на окна: ведь простому украинцу нечего скрывать от властей. Компьютер/ноутбук/смартфон/планшет/прочая техника должны быть зарегистрированы и опломбированы, за хранение техники без пломб - от 3 до 5 лет лагерей (просто за сам факт хранения, без дополнительных сроков за совершённые при помощи этой техники преступления, в которых признался нарушитель).
ДУМАТИ , як вони позначаться на житті країни??
Вибрали зебілів кнопкодавів - зелених і ті будуть тупо приймати , що понаписували
слуги коломойського !!
У 2017 у знайомої дівчини вкрали дорогу модель смартфона. Слідча райуправління поліції довго тягла корову за хвіст, відгавкувалася що в неї 140 заяв про телефони, що писати запит до моб. оператора - купа юридичних складнозів і таке інше.
Дівчина звернулася до мене. Подальше було справою техніки. Потрібна особа з моб. компанії миттєво роздрукувала розгалуджений лог:
- де вкрадений телефон востаннє засвітився зі старою сімкою
- яку сімку в нього вставили після цього
- в яких апаратах та (друга) сімка побувала до і опісля встановлення в крадений смартфон (з указанням бренду і приблизно - класу моделі)
- приблизна локація іншого телефона з тією сімкою (і олівцем - комент: готель, де кілька приміщень орендують відомі телефонні жучки)
- дзвінки з сімки шахрая.
(триангуляцію не зробили, там потрібна санкція судді)
Дівчина принесла роздруківку до слідчої. У тої очі на лоба - "що це таке і що я маю з цим робити?"
"Наша служба и опасна и трудна
И на первьій взгляд как будто не видна
Если служба не видна и на второй -
Значит мьі в засаде..."