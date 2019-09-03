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Все про:Госпогранслужба (3438) граница (3244) нелегалы (261)

 24 нелегала из Азии задержаны со стрельбой на границе со Словакией, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Большую группу нелегальных мигрантов, которых пытались вне пунктов пропуска переправить в Словакию, задержали пограничники Чопского отряда на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня, в семь утра, недалеко от населенного пункта Большой Березный пограничный наряд обнаружил 10 иностранцев азиатской внешности, которые скрывались в лесу", - говорится в сообщении.

Правонарушителей задержали и доложили в отдел пограничной службы. Группа реагирования задержала другую часть иностранцев. Еще 14 азиатов находились неподалеку от места обнаружения предыдущих десяти. Всего было задержано 12 граждан Бангладеша, 8 - Вьетнама, 3 - Шри-Ланки и 1 - Афганистана.

Во время задержания трое сопровождающих незаконных мигрантов лиц не выполнили законные требования пограничного наряда и вместе с отдельными "путешественниками" пытались сопротивляться и совершали провокационные действия. Таким образом они попытались помешать действиям пограничников по задержанию правонарушителей. Чтобы не допустить незаконные действия пограничники применили оружие.

Продолжаются поисковые мероприятия. Правоохранители перекрыли подъездные пути к границе и проверяют местность относительно возможного пребывания остальных нелегалов, а также разыскивают лиц, которые переправляли азиатов через государственную границу.

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Источник: https://censor.net.ua/v3146175
 
 
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12 граждан Бангладеша, 8 - Вьетнама, 3 - Шри-Ланки и 1 - Афганистана... НЕ ЗАХОТЕЛИ НИ ДНЯ ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ В УКРАИНЕ, и тикали в Словакию....
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Вони би і в Словаччині не затрималися.
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в спам руска крв а, нічого лити тут бруд на Україну
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А может они Украинцы, которые єтничные и решили вернуться в Украину, как завещал им Зе1, когда говорил, что в мире нас 65 миллионов Украинцев?
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Не пытайтесь покинуть Зеленороссию.
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Трохи раніше була стаття про медицину. Можна змусити нелегалів працювати у безкоштовній медицині, а перед тим прийняти закон про те, що медична освіта не є необхідною.
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