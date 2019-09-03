 24 нелегала из Азии задержаны со стрельбой на границе со Словакией, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня, в семь утра, недалеко от населенного пункта Большой Березный пограничный наряд обнаружил 10 иностранцев азиатской внешности, которые скрывались в лесу", - говорится в сообщении.

Правонарушителей задержали и доложили в отдел пограничной службы. Группа реагирования задержала другую часть иностранцев. Еще 14 азиатов находились неподалеку от места обнаружения предыдущих десяти. Всего было задержано 12 граждан Бангладеша, 8 - Вьетнама, 3 - Шри-Ланки и 1 - Афганистана.

Во время задержания трое сопровождающих незаконных мигрантов лиц не выполнили законные требования пограничного наряда и вместе с отдельными "путешественниками" пытались сопротивляться и совершали провокационные действия. Таким образом они попытались помешать действиям пограничников по задержанию правонарушителей. Чтобы не допустить незаконные действия пограничники применили оружие.

Продолжаются поисковые мероприятия. Правоохранители перекрыли подъездные пути к границе и проверяют местность относительно возможного пребывания остальных нелегалов, а также разыскивают лиц, которые переправляли азиатов через государственную границу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В фуре с нектаринами обнаружили троих нелегалов, - пограничники. ВИДЕО