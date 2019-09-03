 За 4 месяца более 500 семей сотрудников МВД получили жилье используя механизм льготного финансового лизинга. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля".
Эта программа обеспечения сотрудников МВД применяется как на первичном так и на вторичном рынке жилья. Все проценты по кредиту и его часть оплачивается государством. Сумма компенсации от государства зависит от стажа службы в системе МВД. К примеру, тем сотрудникам которые прослужили более 15 лет, государство компенсирует около трети стоимости жилья.
"Мы ожидаем, что мы сможем снять эту проблему - не обеспеченность жильем наших людей, за три года", - сказал министр МВД Арсен Аваков.
Держать репрессивные органы сытыми и довольными... - первоочередная задача каждого пост.советского государства...(ну может кроме стран Балтии)
Важнее всех других..
Что бы по первому приказу....
Свій свого...
Складывается впечатление, что население в этой бл*дской стране нужно только для того, чтобы обеспечить мусоров, прокурорских, судейских и прочую государственную и окологосударственную сволочь. Только поэтому государство нас с кислой мордой терпит и не запрещает дышать.
Ну вот скажите: с какого хера я должен покупать ментам квартиры?! Они же, как, собственно, и я, для этого зарплату получают! Может, им еще конем на огороде отработать?