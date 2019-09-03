 ФСБ РФ задерживает украинцев на границе с оккупированным Крымом и шантажом пытается привлечь к сотрудничеству, - СБУ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает СБУ.

"Сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска "Джанкой" без объяснения причины задержали жителя Львовской области. С применением психологического и физического давления в течение четырех часов они требовали от мужчины предоставить информацию о связях в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих ВСУ, мест дислокации их подразделений и т.д.", - говорится в сообщении.

После отказа сотрудничать с российской спецслужбой, гражданина Украины физическими угрозами заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию. Помимо этого сотрудники ФСБ РФ отобрали у украинца автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2 тыс. евро.

"СБУ предостерегает, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится широкий спектр наших соотечественников - от военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), представителей патриотических организаций, до рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ или временно оккупированные территории", - подчеркнули в СБУ.

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