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 Политика Украины
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 ФСБ РФ задерживает украинцев на границе с оккупированным Крымом и шантажом пытается привлечь к сотрудничеству, - СБУ. ВИДЕО

Спецслужбы РФ незаконно задерживают граждан Украины при пересечении административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, после чего угрозами и шантажом пытаются привлечь украинцев к сотрудничеству для выполнения разведывательных задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает СБУ.

"Сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска "Джанкой" без объяснения причины задержали жителя Львовской области. С применением психологического и физического давления в течение четырех часов они требовали от мужчины предоставить информацию о связях в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих ВСУ, мест дислокации их подразделений и т.д.", - говорится в сообщении.

После отказа сотрудничать с российской спецслужбой, гражданина Украины физическими угрозами заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию. Помимо этого сотрудники ФСБ РФ отобрали у украинца автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2 тыс. евро.

"СБУ предостерегает, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится широкий спектр наших соотечественников - от военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), представителей патриотических организаций, до рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ или временно оккупированные территории", - подчеркнули в СБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/v3146144
 
 
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То треба всіх хто їзде до Криму,перевіряти,та саджати.Бо нехай щастить.
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Так,Крим це Україна,а гівно зі сраки Петьї,це шакалад.Ніхто не споре,а саджати вербованих треба.
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Рошен дуже смачні цукерки, доречі. Можливо найкращі на України. Бо АВК колеснікова, то дійсно гівно... чи що ви там куштуєте?
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На дні народження друга спілкувався з одним зебілом. Так ось він сказав, що разом з тещею іздять до крима. Я там чуть горілкою не вдавився. Прикінь з тещею, їздить ФСБ РФ задерживает украинцев на границе с оккупированным Крымом и шантажом пытается привлечь к сотрудничеству, - СБУ - Цензор.НЕТ 2267
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Теща мабуть Резидент ФСБ ФСБ РФ задерживает украинцев на границе с оккупированным Крымом и шантажом пытается привлечь к сотрудничеству, - СБУ - Цензор.НЕТ 234
Має можливість тещі позбутись, підкинувши її "явки і паролі укропів"
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так може теща голосувала за соєвого Пєтєраста, а хлопець хоче її просто втопити у Криму?
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Ну и что украинец из Львова делал на границе с Крымом?
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Прикинь у нього там родичі є. Чи просто поїхав відпочити...
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Мабуть їздив на могили "дєдов, катория ваевали" ФСБ РФ задерживает украинцев на границе с оккупированным Крымом и шантажом пытается привлечь к сотрудничеству, - СБУ - Цензор.НЕТ 7628
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На могилу молодшого сина Януковича їздив провідать, може вони разом гонщіками були
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И правильно делает.Пусть еще им клеймо на лбу ставят.Кацап!
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Кто едет В Крым не к родителям, не украинцы а хохлы
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Ну так запретите туда ездить,дебилы!!!!!!!Это оккупированная территория и въезд просто запретить!!!
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