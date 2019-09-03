 Снятие неприкосновенности с Зеленского будет внесено в Раду на следующей неделе, - Стефанчук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил представитель президента в Верховной раде и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

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Стефанчук заявил, что это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины.

"Во-первых, этот вопрос мы вносим на следующую неделю - один из первых законов. Это закон об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины", -заявил Стефанчук.

Председатель фракции "Слуга народа" в свою очередь отметил, что в парламенте найдется достаточно голосов для снятия иммунитета с президента Украины.

"Это отдельный законопроект, мы за него так же единодушно проголосуем. Я думаю, даже ОПЗЖ проголосует. Ведь это снятие неприкосновенности не с них, а с кого-то другого и они будут дружно говорить "за", - заявил Арахамия.

Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

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