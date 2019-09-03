 Снятие неприкосновенности с Зеленского будет внесено в Раду на следующей неделе, - Стефанчук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил представитель президента в Верховной раде и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
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Стефанчук заявил, что это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины.
"Во-первых, этот вопрос мы вносим на следующую неделю - один из первых законов. Это закон об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины", -заявил Стефанчук.
Председатель фракции "Слуга народа" в свою очередь отметил, что в парламенте найдется достаточно голосов для снятия иммунитета с президента Украины.
"Это отдельный законопроект, мы за него так же единодушно проголосуем. Я думаю, даже ОПЗЖ проголосует. Ведь это снятие неприкосновенности не с них, а с кого-то другого и они будут дружно говорить "за", - заявил Арахамия.
Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
Обіцяв одразу після інавгурації подати в Раду купу законів (в т. ч. і про імпічмент) - не подав. Обіцяв відкриті списки - подав у Раду закриті. Обіцяв, що не буде кортежів - недавно в кортежі Зе нархували 22 (!) машини - в Яника стільки не було!
Об этом Зеленский заявил в проекте "100 дней президента" на телеканале "1+1", передает БизнесЦензор.
"Один маленький (самолет, - ред.) там не работает, я его даже не видел. Есть еще два самолета. Один маленький, наш Ан. Я летаю на нем с группой быстрого реагирования по Украине. И есть один самолет большего размера. Он для международных встреч", - рассказал президент.
"Я не могу сегодня продать эти два самолета просто потому что у меня сейчас такое количество срочных вылетов, что я не могу себе это позволить", - сказал Зеленский.
По словам главы государства, государственный авипарк нужен ему в том числе для поездок в регионы.
"Например, мы вылетаем на самолете, прилетаем, потом вертолет, после вертолета мы садимся в какие-то джипы и едем в зону АТО. Ну не летают в зону АТО пока еще рейсовые самолеты. Поверьте, тут не идет речь о комфорте", - сказал президент.
Как сообщалось, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании.
"Насколько я знаю, там два самолета. (...) Три? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери", - заявлял кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина".Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145806
Закон об импичменте принят предыдущей Радой, 6-го июня.
Почему твой Хозяин его не подписал в 15-дневный срок ?