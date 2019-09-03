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 Политика Украины
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Все про:ВР (23505) Зеленский (2678) неприкосновенность (920) Стефанчук Руслан (76)

 Снятие неприкосновенности с Зеленского будет внесено в Раду на следующей неделе, - Стефанчук. ВИДЕО

Вопрос о снятии неприкосновенности с президента будет внесен на следующей пленарной неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил представитель президента в Верховной раде и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

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Стефанчук заявил, что это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины.

"Во-первых, этот вопрос мы вносим на следующую неделю - один из первых законов. Это закон об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины", -заявил Стефанчук.

Председатель фракции "Слуга народа" в свою очередь отметил, что в парламенте найдется достаточно голосов для снятия иммунитета с президента Украины.

"Это отдельный законопроект, мы за него так же единодушно проголосуем. Я думаю, даже ОПЗЖ проголосует. Ведь это снятие неприкосновенности не с них, а с кого-то другого и они будут дружно говорить "за", - заявил Арахамия.

Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Читайте также: Стефанчук избран первым вице-спикером Верховной Рады. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3146137
 
 
 Топ комментарии
 
Взяли неделю отсрочки для того что бы намухлевать в законопроекте...
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Емм, а перед виборами Зе обіцяв прийняти одним пакетом закони про зняття з недоторканності з усіх...
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вищанням Зе білят вдоволений! от ще коли аваковськи пси їх будуть пиз...ти, найчесніші суди та прокурори садитимуть без розбору- от тоді вважайте настане абсолютна радість Зняття недоторканності із Зеленського буде внесено в Раду наступного тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2458
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А почему не на этой? Очкует Наполеон Зеленопарт или что?
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АГА КАКОГО ГОДА ТО 2033 ИЛИ 2056 ВРЕСКАЯ ШОБЛА НЕ КРУТИТЕ НАМ ГРАМАФОН вас надо певесить пока не поздно.... кодло идиотов и берхунцов... Зняття недоторканності із Зеленського буде внесено в Раду наступного тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2416
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Так это шо , ему можно будет в ипло зарядить со следующего понедельника?
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Емм, а перед виборами Зе обіцяв прийняти одним пакетом закони про зняття з недоторканності з усіх...
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Афрікан 27 років терпів, а тиждень не потерпить? Може Афрік просто сів на мурашник? Помацай рукою
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Мова не про терпіння, а про виконання політиками своїх обіцянок. У цьому плані Зе не кращий за Петю з його АТО за 2 тижні...

Обіцяв одразу після інавгурації подати в Раду купу законів (в т. ч. і про імпічмент) - не подав. Обіцяв відкриті списки - подав у Раду закриті. Обіцяв, що не буде кортежів - недавно в кортежі Зе нархували 22 (!) машини - в Яника стільки не було!
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Взяли неделю отсрочки для того что бы намухлевать в законопроекте...
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Так наступне засідання буде лише через тиждень.
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Не совсем точноя формулировка. Ждем более правильной постановки вопроса - импичмент Зеленского.
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Краще відразу два імпічмента. Ну, щоб вже гарантовано
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Ага. Лише зє-лохи трохи відійдуть від сьогоднішнього щастя і півком с раками запасуться 😃
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пінком в сраку вони запасуться коли підуть другу сімку купувати
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а не передумаете - ну как обычно - Президент Владимир Зеленский больше не планирует распродать самолеты, которые находятся на балансе государственного авиационного предприятия "Украина" и обслуживает высших должностных лиц государства.
Об этом Зеленский заявил в проекте "100 дней президента" на телеканале "1+1", передает БизнесЦензор.
"Один маленький (самолет, - ред.) там не работает, я его даже не видел. Есть еще два самолета. Один маленький, наш Ан. Я летаю на нем с группой быстрого реагирования по Украине. И есть один самолет большего размера. Он для международных встреч", - рассказал президент.
"Я не могу сегодня продать эти два самолета просто потому что у меня сейчас такое количество срочных вылетов, что я не могу себе это позволить", - сказал Зеленский.
По словам главы государства, государственный авипарк нужен ему в том числе для поездок в регионы.
"Например, мы вылетаем на самолете, прилетаем, потом вертолет, после вертолета мы садимся в какие-то джипы и едем в зону АТО. Ну не летают в зону АТО пока еще рейсовые самолеты. Поверьте, тут не идет речь о комфорте", - сказал президент.
Как сообщалось, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании.
"Насколько я знаю, там два самолета. (...) Три? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери", - заявлял кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина".Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145806
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за импичмент презу закон тоже нужный , ждем и уверен он будет . Это не Пепа и Ко пи Сдаболы . Порохоскот , вы удовлетворены , ведь это Пепа вносил когда то ?
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вищанням Зе білят вдоволений! от ще коли аваковськи пси їх будуть пиз...ти, найчесніші суди та прокурори садитимуть без розбору- от тоді вважайте настане абсолютна радість Зняття недоторканності із Зеленського буде внесено в Раду наступного тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2458
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аваковские псы это ваши псы от Петра .суды тоже от Петра , верещанием Зе- порохоботов удовлетворен !
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та шо ви кажете? аваков як член кабінету Зе , рекомендований саме їм, під відповідальність особисту Вову. чи ви арахамії не вірите? ох ці Зе білятки Зняття недоторканності із Зеленського буде внесено в Раду наступного тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1871
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аваков член команды Пепы , теперь Зе . Я лично этому не рад . и уверен что это решиться . А в других моментах позитив шаг за шагом . ЗЕпорохоскот вы чудные люди .
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Под одобряющий визг лохтората идет аккуратный и юридически грамотный демонтаж государства Украина. Ну шо ж, ви ето сдєлалі вмєстє.
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Ай да не чем ЗЕ крыть, только пену слюнтяи пускают. Вот это взули порохоидиотов.
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ДАЙОШ: лєгалізація простітуції, льохкіх наркотікофф і второй гасударствєнний!!!
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Знову у стецьків дупа палає. Робота порохоботом стає більш небезпечною, ніж у шахтаря. Їм треба безкоштовно вогнегасники видавати
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Казалось бы, это невозможно - но, тем не менее, высеры порохоботов продолжают поражать тупостью и неадекватностью. О каких то, даже элементарных, зачатках логики речь даже не идет. Главное - гавкнуть.
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Тогда же снимать надо и с криминального пахана Леньки КуЧмы, его приемного гниломордого ушлепка иудоЮщенко и пархатого патологического брехунга, вора, мародера и подока Пеци ПарАшенко.
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Стефанчук, может прекратишь валять дурака ?
Закон об импичменте принят предыдущей Радой, 6-го июня.
Почему твой Хозяин его не подписал в 15-дневный срок ?
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