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 Политика Украины
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Все про:ВР (23505) импичмент (352) Рахманин (11) Голос партия (66)

 Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин. ВИДЕО

Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин считает целесообразным процедуру импичмента президента закрепить в Конституции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если президент хочет демократической процедуры, то пускай субъект законодательной инициативы вносит изменения в ст.111 Конституции", сказал Рахманин на утреннем пленарном заседании Верховной Рады Украины во вторник.

Он подчеркнул, что если депутаты не бояться отмены неприкосновенности, то и президент не должен бояться демократической системы противовесов.

По словам Рахманина, внесенный в парламент законопроект об импичменте президента не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти.

"Этот законопроект имеет такое же отношение к процедуре отстранения президента от власти, как жевательная резинка "Орбит" к борьбе с кариесом", - подчеркнул он.

Рахманин также подверг критике президентский пакет законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины.

"Огромное количество законопроектов не связаны между собой, бессистемны, ... частично непонятны, частично вредны", - отметил Рахманин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР

Источник: https://censor.net.ua/v3146110
 
   
 Топ комментарии
 
ВО ИМЯ ЧЕГО СПРАШИВАЕТСЯ ОН СТОЛЬКО ПРЫГАЛ СКАКАЛ ХАМИЛ МОЧУ НЕ СДАВАЛ ШАУРМОЙ УДАВЛИВАЛСЯ Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 4536 ЧТОБЫ ЕГО ПОД 5 ТОЧКУ Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 7379 НУ КА ВЫКУСИТЕ ЛОХОКРАТ... Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 5843
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не будет никакого импичмента зеленского, его просто вынесут вперед ногами из администрации офиса президента!!!
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Мовчки сприймати ЗЄбєлізм у ВР означає бути співучасником. Браво, Рахманін!!!
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не будет никакого импичмента зеленского, его просто вынесут вперед ногами из администрации офиса президента!!!
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незабаром,якщо так і продовжуватиме узурпувати владу в незаконний спосіб
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ВО ИМЯ ЧЕГО СПРАШИВАЕТСЯ ОН СТОЛЬКО ПРЫГАЛ СКАКАЛ ХАМИЛ МОЧУ НЕ СДАВАЛ ШАУРМОЙ УДАВЛИВАЛСЯ Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 4536 ЧТОБЫ ЕГО ПОД 5 ТОЧКУ Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 7379 НУ КА ВЫКУСИТЕ ЛОХОКРАТ... Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 5843
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"Красавец, молодец": Поветкин поддержал решение Усика не драться с россияна
Первый раз в немецкий класс. Как проходит 1 сентября в Германии.
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в законе "об импичменте" от шмаркли - только одна статья: "1. вова хороший, импичмент - бяка, низя!" Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 2784
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А может его постигнет участь Николае Чаушеско которого застрелили как собаку и на труп помочились
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Тоже не плохо. Мне нравиться такой сценарий, спасибо
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Нехай кривляються. На вулицях таких нема. Думаю і не буде.
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Разманин прекрасно знает, что для изменения надо 300 голосов депутатов, которые вряд ли удастся собрать в ближайшее время. Это такое толстое Трололо?
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Я полагал 2/3 депутатов, то есть 300 из 450, разве нет?
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а разве у зеленой глисты не чмонобольшинство в раде?
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Не достигающее двух третьих от общего количества.
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ПЕСик из угла загавкал.
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"Усьо морє в лаптях, бєрєгов дажє нє відно"...
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Та він тебе вже першим зробив, а ти цього ще не втямив
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"Сядь на бутилка" і ваЗЕін тобі на поміч Внесений у Раду законопроєкт про імпічмент не має нічого спільного з процедурою відсторонення президента від влади, - Рахманін - Цензор.НЕТ 6274 Звикай далі буде Внесений у Раду законопроєкт про імпічмент не має нічого спільного з процедурою відсторонення президента від влади, - Рахманін - Цензор.НЕТ 6274
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Ба прокинувся! в нас през сцикло. який збільшує штат охорони, який боїться армії та міфічного пєціного путчу. і народ дебіл, який вірить в будь які обіцянки, головне шоб звучало як халва халва
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Ты назвал Украинский Народ дебилом? Я правильно понял?
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в основной массе так и есть. не верится? просто посмотрите сколько людей покупают газету "с гороскопом", сколько ждет понижения тарифов и сколько смотрит сериалы...
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Не только украинский народ можно называть дебильным. В любом народе процентов 70 всегда не имеют критического мышления, не способны анализировать информацию и формировать собственные взгляды, а искренне считают своими взглядами навязанные им с помощью манипуляций и пользуются готовыми штампами. Критически и самостоятельно мыслить, анализировать и создавать что-то новое у любого народа может примерно 20-25 процентов .
Это еще с 19 века известно и описано социальной психологией.
Драйвером социальных изменений тоже всегда является это самое критически мыслящее меньшинство, а большинство, которое в социальной психологии называется болотом, просто принимает произошедшие изменения и приспосабливается к ним.
Такими людей создала природа, ну или Господь, если вы в него верите.
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То есть Вы поддерживаете форумчанина Olexandr Chornogorodskij и считаете 70% народа Украины дебилами? И ещё, к какой категории Украинского народа Вы относите себя?
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Я никого не поддерживаю.Я вам изложила теорию, не раз подтвержденную практикой, изученную и описанную социальной психологией.
Да, примерно 70 процентов ЛЮБОЙ социальной общности, а не только украинского народа являются примитивными существами, которыми легко манипулировать. Ну а наш последний пример, когда пустое место при помощи нехитрых маркетинговых технологий продали народу в качестве президента и народ на ура это поддержал, только подтверждает и так не раз подтвержденную теорию социальных психологов.
Дебилами в медицинском смысле этого понятия такое население, конечно же не является, но я думаю, что это и не имелось в виду, автор выразился образно.
Себя оценивать не буду, сам себя человек объективно оценить не может.
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Мовчки сприймати ЗЄбєлізм у ВР означає бути співучасником. Браво, Рахманін!!!
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Сталінську конструкцію .відбудовують Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 2345 Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 2345
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Ты Беню решил под вышку подвести ? Какой ты храбрый.
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Рахманін шо, експерт із законодавства? Чи юрист за фахом, що робить такі заяви?
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В ЗЕлёном правительстве есть министр образования которая допустила 9 ошибок в одном абзаце
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Та той ваЗЕліновий принтер у ВР приймає всяку муйню навіть не читаючи. Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 8193
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а обезьянки из слуги народа сидят тихонько, только кнопками щёлкают
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кнопка --як "скрепа"..без цієї кнопки вони не депутати..кнопка--це оберіг їхнього .досить заможнього життя
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Закон об импичменте давно принят: 6-го июня. Правда, "гарант" положил на него болт: не подписал, но и не ветировал. Конечно, КС "ничего не заметил"; междусобойчик такой.
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А по ділу є що сказати? Закон про імпічмент Рада прийняла в червні? Прийняла! Які питання можуть бути?
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Цікаво ти з дзеркалом розмовляєш.Брак спілкування?
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Ощущение такое, что для депутатов Конституция находится под запретом, а всё население под гипнозом. Импичмент прописан в Конституции довольно прозрачно. А всё, что вешается лохторату на уши - макаронная продукция. Статья 111. https://www.president.gov.ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-v
Кому и что непонятно - до сих пор загадка. Что касается не подписал и не ветировал, то в ЭТОМ случае Закон считается вступившим в силу через месяц. Если нет вето президента и Закон не возвращен в Раду.
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Спасибо; я где-то видел также информацию что Президент должен огласить вступление закона в силу.
В любом случае, эта власть - банальные гопники. Для них нет ни законов, ни Конституции.
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Боже, не перестаю удивляться тому, как вскрываются консервы...
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Шобло Голос вообще несерьёзное кодло. Там в основном балбесы и отбросы.
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А кто-то сомневался что так будет?
Лохторату только зрелищ достаточно
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прийняли закони..дав поручення..підписав ..написав...звернувся бла..бла..та ін.
А виконувати то всьо хто буде?..реальні дії де? чи то всьо буде нафіґ проігноровано .як вже було не один раз....папідєть і піти
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Вижу что голос уже завопил против отмены депутатской неприкосновенности и пытается перевести стрелки. Скоро, небось, начнет гавкать и ПЕС. Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 4689
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Карочє, нате та не гавкайте. Чого і слід було чекати. Слуги наперсточники.
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Як написав народний депутат від "слуги народу" х*й ім в ж*пу, це від своїм виборцям, тож ставайте в чергу зелелий лохторат
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Має в Конституції бути закон прямої дії - Майдан. Якщо на Майдані одночасно збереться по якомусь питанню мільон(краще півтора), то це питання має отримати рішення автоматично.
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Досі проти Вовіка мародер Порошенко зміг зібрати лише тисячу дякул на Банковій. І псьо.
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Так кто мешает, Рахманин? Вноси свой закон и прнимайте самый ******** закон про импичмент! Хватит сопли жевать и строить из себя целок-недотрог! Вы такиеже депутаты, как и у зели. Критиканы *****, начинайте работать!
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"Чи варто робити з Біблії комікс? Це трохи інший жанр!" © Рахманін про законопроекти Офісу 95 щодо змін до Конституції
Браво!
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Уже сейчас понятно, что эти трускавецкие единогласные ура-законодатели понапринимают кучу всяких идиотских законов, которые никто не сможет и не будет соблюдать включая их самих. Бардак будет ещё тот. Ещё и конституцию засрут своими инициативами.
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Всё это зелёный туман-обман.
Имитация бешенной активности для создания впечатления позитивных реформ.
Но не только. Гораздо важнее, что
в этом мутном потоке неизбежно будут приняты законы,
отхаркивать последствия которых Украина будет ещё очень долго.
Украинцы, наши реформы должны начинаться с того,
что все граждане должны начать жить по закону!
В Украине отнюдь не самое паршивое законодательство,
но есть весьма важная причина, почему оно не исполняется.
Эта причина - люди, работающие в милиции и судах.
Вы нашли в зелёном потоке попытку найти способ заставить судей работать по закону?
И не найдёте. Коломойскому этого не нужно.
Почему из всех министров свою должность
сохранил только Аваков? Нет, он не самый классный министр.
Просто его интересы вполне совпадают с интересами Коломойского.
Сейчас начнут продавать землю.
Почему премьер хочет разрешить продажу земли иностранцам?
Потому, что это надо Коломойскому.
Почему всеми делами "офиса президента" рулит Богдан?
Потому, что он личный адвокат коломойского.
Сегодня они с Зеленским уверены, что почти всех перехитрили.
Орлы Авакова нужны чтобы невошедшие в категорию "почти всех"
сидели на попе ровно,были бы вынуждены озаботиться своей безопасностью
и зря лишний раз не путались под ногами.
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