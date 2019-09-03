 Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если президент хочет демократической процедуры, то пускай субъект законодательной инициативы вносит изменения в ст.111 Конституции", сказал Рахманин на утреннем пленарном заседании Верховной Рады Украины во вторник.
Он подчеркнул, что если депутаты не бояться отмены неприкосновенности, то и президент не должен бояться демократической системы противовесов.
По словам Рахманина, внесенный в парламент законопроект об импичменте президента не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти.
"Этот законопроект имеет такое же отношение к процедуре отстранения президента от власти, как жевательная резинка "Орбит" к борьбе с кариесом", - подчеркнул он.
Рахманин также подверг критике президентский пакет законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины.
"Огромное количество законопроектов не связаны между собой, бессистемны, ... частично непонятны, частично вредны", - отметил Рахманин.
администрацииофиса президента!!!
Первый раз в немецкий класс. Как проходит 1 сентября в Германии.
https://mel.fm/blog/viktoria-vinogradova/74392-pervy-raz-v-nemetsky-klass-kak-prokhodit-1-sentyabrya-v-germanii
Это еще с 19 века известно и описано социальной психологией.
Драйвером социальных изменений тоже всегда является это самое критически мыслящее меньшинство, а большинство, которое в социальной психологии называется болотом, просто принимает произошедшие изменения и приспосабливается к ним.
Такими людей создала природа, ну или Господь, если вы в него верите.
Да, примерно 70 процентов ЛЮБОЙ социальной общности, а не только украинского народа являются примитивными существами, которыми легко манипулировать. Ну а наш последний пример, когда пустое место при помощи нехитрых маркетинговых технологий продали народу в качестве президента и народ на ура это поддержал, только подтверждает и так не раз подтвержденную теорию социальных психологов.
Дебилами в медицинском смысле этого понятия такое население, конечно же не является, но я думаю, что это и не имелось в виду, автор выразился образно.
Себя оценивать не буду, сам себя человек объективно оценить не может.
Кому и что непонятно - до сих пор загадка. Что касается не подписал и не ветировал, то в ЭТОМ случае Закон считается вступившим в силу через месяц. Если нет вето президента и Закон не возвращен в Раду.
В любом случае, эта власть - банальные гопники. Для них нет ни законов, ни Конституции.
Лохторату только зрелищ достаточно
А виконувати то всьо хто буде?..реальні дії де? чи то всьо буде нафіґ проігноровано .як вже було не один раз....папідєть і піти
Браво!
Имитация бешенной активности для создания впечатления позитивных реформ.
Но не только. Гораздо важнее, что
в этом мутном потоке неизбежно будут приняты законы,
отхаркивать последствия которых Украина будет ещё очень долго.
Украинцы, наши реформы должны начинаться с того,
что все граждане должны начать жить по закону!
В Украине отнюдь не самое паршивое законодательство,
но есть весьма важная причина, почему оно не исполняется.
Эта причина - люди, работающие в милиции и судах.
Вы нашли в зелёном потоке попытку найти способ заставить судей работать по закону?
И не найдёте. Коломойскому этого не нужно.
Почему из всех министров свою должность
сохранил только Аваков? Нет, он не самый классный министр.
Просто его интересы вполне совпадают с интересами Коломойского.
Сейчас начнут продавать землю.
Почему премьер хочет разрешить продажу земли иностранцам?
Потому, что это надо Коломойскому.
Почему всеми делами "офиса президента" рулит Богдан?
Потому, что он личный адвокат коломойского.
Сегодня они с Зеленским уверены, что почти всех перехитрили.
Орлы Авакова нужны чтобы невошедшие в категорию "почти всех"
сидели на попе ровно,были бы вынуждены озаботиться своей безопасностью
и зря лишний раз не путались под ногами.