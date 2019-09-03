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 Политика Украины
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 Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех законопроектов повестки дня. ВИДЕО

Верховная Рада Украины утвердила повестку дня сегодняшнего пленарного заседания.

Первым нардепы должны рассмотреть законопроект №7203 о снятии депутатской неприкосновенности, передает Цензор.НЕТ.

В повестке дня знаатся 8 законопроектов. Все они касаются изменений в Конституцию, семь из них поданы президентом Владимиром Зеленским .

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Также нардепы 317 голосами поддержали продление  работы парламента после 18.00 до завершения работы над всеми законопроектами повестки дня. 

Рада приступила к обсуждению законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности.

Источник: https://censor.net.ua/v3146103
 
 
 Топ комментарии
 
Не голосовал за Зеленского.
Но если б я знал что будет происходить сейчас, проголосовал бы за него и за его партию аж бегом.
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фух.. наконец-то! со 2 ноября 2019 года автобаны Германии подавятся от зависти - глядя европейские стандарты украинских дорог... "Шмаркля лично гарантирует" Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех законопроектов повестки дня - Цензор.НЕТ 6119

Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех законопроектов повестки дня - Цензор.НЕТ 8859
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работают, как шахтеры в забое, чуеца, дадут уголька стране, надо им по сто граммов выдавать за переработку
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Не голосовал за Зеленского.
Но если б я знал что будет происходить сейчас, проголосовал бы за него и за его партию аж бегом.
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25% точно описаны
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73% зебилов и 87% ватников таки да.. мышебратья.. Точнее - овцы)
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Ти що себе не впізнав на цій фотці? Дивно! Ну той що праворуч - маленький такий зебаранчик, його ще матьорі зебарани придавили до стінки Рада вирішила сьогодні працювати до розгляду всіх законопроєктів порядку денного - Цензор.НЕТ 9294
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фух.. наконец-то! со 2 ноября 2019 года автобаны Германии подавятся от зависти - глядя европейские стандарты украинских дорог... "Шмаркля лично гарантирует" Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех законопроектов повестки дня - Цензор.НЕТ 6119

Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех законопроектов повестки дня - Цензор.НЕТ 8859
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Кремлебот, а ваше кацорылое стадо к украинским дорогам каким боком?
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ты что, зебил, против шмаркли? Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех законопроектов повестки дня - Цензор.НЕТ 8774 или сомневаешься что 2 ноября украинские дороги не будут соответствовать европейским стандартам?? Может ты еще скажешь что шмаркля - трепло, ась? Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех законопроектов повестки дня - Цензор.НЕТ 6710
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пебил, украинские дороги - не ваше, кремлеботское дело
сдриснул нах, монголоид
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по существу ответить нечего, *****?первый том сборника обісцянок ужа начали печатать?
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Кац, тебе, похоже, виднее, как евреи слово держат. Бггг...
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зебил, значит таки шмаркля - трепло, да?)) или он настолько же тупЭнький - как ты, не знает состояние дорог в Украине..
Помнится, вчерась шмаркля оралО "контрабанда побеждена, почти полностью.. совсем-совсем.." А сегодня - Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана и на 6,9% меньше по сравнению с августом прошлого года. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146056

шмаркля таки трепло, а зебилы... ну, просто зебилы:D
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п.с. При этом таможня принесла в августе 25,21 млрд грн - это на 19,6% ниже ожидаемого уровня и 17% меньше прошлогоднего показателя за август.


ага.. контрабас побежден.. бизнес в очередь становится платить честно в бюджет :D
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зебилоид, что-то у тебя пердак совсем подгорает.. наверное паРаша тв насмотрелся, убогий? или в зеркале монгола увидел?) Зацени лучше того, кто тебя поимел:
Рада вирішила сьогодні працювати до розгляду всіх законопроєктів порядку денного - Цензор.НЕТ 5319
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та не говори.. наверное правую руку они себе накачали.. или левую... давя на кнопки.
Правда при этом их мозги спят, но для слуг народа - мозг - орган НЕ жизненно необходимый Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех законопроектов повестки дня - Цензор.НЕТ 4940
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Как стаду прикажут так и проголосуют, а надо оно, или в пользу народа им пох. С покрашенным вас лохмендеи
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Отлично. Вполне возможно что эта Рада станет лучшей за всю историю Украины, и станет примером для всех следующих. Удивительно что от партии "клоуна" мы не видим ни какой клоунады, нет поедания земли, безпричинной болтовни, прогулов, непонятных каникул и выходных в трудные для страны времена
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Это ирония? С учетом того, что они работают три дня всего.
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как боты могут есть землю? в Трускавце их научили жать на кнопки - по отмашке "десятника", вот и стараются.. Рада вирішила сьогодні працювати до розгляду всіх законопроєктів порядку денного - Цензор.НЕТ 3811 Как верно подмечено - "рассуждения, обдумывание и критическое мышление - то для умных! Идиот должен точно и быстро исполнять команду, не задумываясь!"
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Ну вот "папередники" рассуждали, обсуждали и критиковали. И прямо, Швейцарию, б@#$ь, построили
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для умных - естественно думать, и тем более - обдумывать действия - от которых зависят десятки миллионов в государстве..
Впрочем, зебилы и мышление - антагонисты, согласен..Более того, зебилов вообще воротит от самой мысли "подумать". Зачем, когда есть зомбоящик где всё расскажут
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Вроде бы хорошо, люди работают. Но, с другой стороны, абсолютно ясно, что они не читают того, за что голосуют. И даже вряд ли знают названия этих законов. Что Портнов написал, то и голосуется. Печально это.
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ЗЕ-голосуют "ЗА" не читая, не спрашивая, не интересуясь о чем вообще голосование. КНОПКОДАВЫ!
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на кнопку нажати--це велика примудрість минулих поколінь депутатів
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