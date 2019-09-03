 Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех законопроектов повестки дня. ВИДЕО

Первым нардепы должны рассмотреть законопроект №7203 о снятии депутатской неприкосновенности, передает Цензор.НЕТ.
В повестке дня знаатся 8 законопроектов. Все они касаются изменений в Конституцию, семь из них поданы президентом Владимиром Зеленским .
Также нардепы 317 голосами поддержали продление работы парламента после 18.00 до завершения работы над всеми законопроектами повестки дня.
Рада приступила к обсуждению законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности.
Но если б я знал что будет происходить сейчас, проголосовал бы за него и за его партию аж бегом.
сдриснул нах, монголоид
Помнится, вчерась шмаркля оралО "контрабанда побеждена, почти полностью.. совсем-совсем.." А сегодня - Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана и на 6,9% меньше по сравнению с августом прошлого года. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146056
шмаркля таки трепло, а зебилы... ну, просто зебилы:D
ага.. контрабас побежден.. бизнес в очередь становится платить честно в бюджет :D
Правда при этом их мозги спят, но для слуг народа - мозг - орган НЕ жизненно необходимый
Впрочем, зебилы и мышление - антагонисты, согласен..Более того, зебилов вообще воротит от самой мысли "подумать". Зачем, когда есть зомбоящик где всё расскажут