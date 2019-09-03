 Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех законопроектов повестки дня. ВИДЕО

Первым нардепы должны рассмотреть законопроект №7203 о снятии депутатской неприкосновенности, передает Цензор.НЕТ.

В повестке дня знаатся 8 законопроектов. Все они касаются изменений в Конституцию, семь из них поданы президентом Владимиром Зеленским .

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Также нардепы 317 голосами поддержали продление работы парламента после 18.00 до завершения работы над всеми законопроектами повестки дня.

Рада приступила к обсуждению законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности.