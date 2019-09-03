 Острикова опубликовала кадры загрузки бусов контрабандной оргтехникой на границе с Польшей. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала экс-нардеп и экс-глава подкомитета ВР по вопросам таможенного дела Татьяна Острикова, передает Цензор.НЕТ.

"Прочитала пост Юрия Бутусова о том, что контрабанда остановилась - "оборвалась". Юрий справедливо спрашивает: если это так, то почему не наблюдается роста поступлений в бюджет? И этот пост вдохновил меня на мини-расследование))", - написала она.

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"Сначала цифры для объективности: в июле план поступлений по таможенным платежам не исполнен на 3%. По данным НБУ экспорт в долл. США вырос на около 20%, импорт на 9%. Но конечно надо учитывать разницу между курсом, заложенным в бюджет, который выше фактического курса. Также вполне понятно, что между остановкой схем и ростом поступлений бюджета должен пройти определенный промежуток времени, думаю, не меньше 2-3 месяцев. По этому критерию сможем более обоснованно говорить только в конце сентября-октября", - разъяснила Острикова.

"Итак, пару звонков людям, которые находятся в четырехугольнике: таможенник, правоохранитель, честный предприниматель, схемщик-минимизатор и картина маслом в принципе мне понятна. Кое-что остановилось. Кое-что продолжает ехать в пределах цен в системе рисков с максимальным пакетом документов. Кое-кто продолжает "прорывать" границу. Некоторые таможенные декларации просто блокируются, если стоимость меньше определенной. Для проверки того, остановились ли схемы, не обязательно смотреть на то, выросли ли поступления бюджета. Ведь здесь стоит и вопрос курса, и вопрос временного промежутка между остановкой схем и тем, как мы публично увидим рост поступлений. Так вот: достаточно заказать какой-нибудь гаджет или смартфон через Интернет. И через несколько часов станет понятно, что товары которые никогда не ввозились в Украину (по той простой причине, что они предназначены для рынка например, Великобритании), спокойно продаются в центральных районах Киева, прямо у здания ГФС и его правопреемников, а также недалеко от зданий других борцов. Конечно можно предположить, что это старые запасы, а ничего нового контрабандой не идет. Но она остановлена ​​еще где-то с конца июня-начала июля, когда Президент поувольнял руководителей областных СБУ, назначил Ивана Баканова. А с тех пор каких-либо товарных запасов не хватит без их пополнения. Доказательством этого видео, снятое неизвестными неравнодушными патриотами 31.08.19 года на польской стороне в Шегинях, где видно бусы, которые забиваются оргтехникой", - рассказала Острикова.

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"Поэтому вывод здесь может быть один! Нужны системные шаги - организационные, структурные, в сфере международного сотрудничества. Например: создание условий для получения Украиной предыдущей таможенной информации относительно товаров от таможенных органов других стран; и получения информации от транспортных операторов; международное сотрудничество: поддержание оперативной связи между таможенными органами Украины и таможенными органами сопредельных государств, введение института постоянных таможенных атташе, другие системные шаги, о которых много писали и я, и эксперты. Делаются ли они? Это другой вопрос", - резюмировала она.

Напомним, 1 сентября президент Владимир Зеленский заявил: "Контрабанда уже уменьшилась в разы. До конца года "прибьем" ее, - Зеленский". В свою очередь главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов отметил: "Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло".

Напомним, 13 июля Зеленский призвал Власова написать заявление об увольнении. Причиной этого стало невыполнение главой ГФС просьбы президента об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины. Власов ответил, что "сегодня же напишет заявление" и отправит ее в Кабмин.

6 июля во время поездки в Львовской и Закарпатской областей Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по главам четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

9 июля Власов написал в Facebook, что уволил этих руководителей.

22 августа Власова уволили с должности начальника Одесской таможни



