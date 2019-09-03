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Все про:Зеленский (2678) контрабанда (1813) таможня (1473) Бутусов Юрий (1836) Острикова (23)

 Острикова опубликовала кадры загрузки бусов контрабандной оргтехникой на границе с Польшей. ВИДЕО

Для того, чтобы сломать схемы незаконного перемещения товаров через государственную границу, необходимо делать системные шаги.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала экс-нардеп и экс-глава подкомитета ВР по вопросам таможенного дела Татьяна Острикова, передает Цензор.НЕТ.

"Прочитала пост Юрия Бутусова о том, что контрабанда остановилась - "оборвалась". Юрий справедливо спрашивает: если это так, то почему не наблюдается роста поступлений в бюджет? И этот пост вдохновил меня на мини-расследование))", - написала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов о заявлении Зеленского

"Сначала цифры для объективности: в июле план поступлений по таможенным платежам не исполнен на 3%. По данным НБУ экспорт в долл. США вырос на около 20%, импорт на 9%. Но конечно надо учитывать разницу между курсом, заложенным в бюджет, который выше фактического курса. Также вполне понятно, что между остановкой схем и ростом поступлений бюджета должен пройти определенный промежуток времени, думаю, не меньше 2-3 месяцев. По этому критерию сможем более обоснованно говорить только в конце сентября-октября", - разъяснила Острикова.

"Итак, пару звонков людям, которые находятся в четырехугольнике: таможенник, правоохранитель, честный предприниматель, схемщик-минимизатор и картина маслом в принципе мне понятна. Кое-что остановилось. Кое-что продолжает ехать в пределах цен в системе рисков с максимальным пакетом документов. Кое-кто продолжает "прорывать" границу. Некоторые таможенные декларации просто блокируются, если стоимость меньше определенной. Для проверки того, остановились ли схемы, не обязательно смотреть на то, выросли ли поступления бюджета. Ведь здесь стоит и вопрос курса, и вопрос временного промежутка между остановкой схем и тем, как мы публично увидим рост поступлений. Так вот: достаточно заказать какой-нибудь гаджет или смартфон через Интернет. И через несколько часов станет понятно, что товары которые никогда не ввозились в Украину (по той простой причине, что они предназначены для рынка например, Великобритании), спокойно продаются в центральных районах Киева, прямо у здания ГФС и его правопреемников, а также недалеко от зданий других борцов. Конечно можно предположить, что это старые запасы, а ничего нового контрабандой не идет. Но она остановлена ​​еще где-то с конца июня-начала июля, когда Президент поувольнял руководителей областных СБУ, назначил Ивана Баканова. А с тех пор каких-либо товарных запасов не хватит без их пополнения. Доказательством этого видео, снятое неизвестными неравнодушными патриотами 31.08.19 года на польской стороне в Шегинях, где видно бусы, которые забиваются оргтехникой", - рассказала Острикова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Контрабанда уже уменьшилась в разы. До конца года "прибьем" ее, - Зеленский

"Поэтому вывод здесь может быть один! Нужны системные шаги - организационные, структурные, в сфере международного сотрудничества. Например: создание условий для получения Украиной предыдущей таможенной информации относительно товаров от таможенных органов других стран; и получения информации от транспортных операторов; международное сотрудничество: поддержание оперативной связи между таможенными органами Украины и таможенными органами сопредельных государств, введение института постоянных таможенных атташе, другие системные шаги, о которых много писали и я, и эксперты. Делаются ли они? Это другой вопрос", - резюмировала она.

Напомним, 1 сентября президент Владимир Зеленский заявил: "Контрабанда уже уменьшилась в разы. До конца года "прибьем" ее, - Зеленский". В свою очередь главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов отметил: "Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло".

Напомним, 13 июля Зеленский призвал Власова написать заявление об увольнении. Причиной этого стало невыполнение главой ГФС просьбы президента об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины. Власов ответил, что "сегодня же напишет заявление" и отправит ее в Кабмин.

6 июля во время поездки в Львовской и Закарпатской областей Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по главам четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

9 июля Власов написал в Facebook, что уволил этих руководителей.

22 августа Власова уволили с должности начальника Одесской таможни

Острикова опубликовала кадры загрузки бусов контрабандной оргтехникой на границе с Польшей 01
Острикова опубликовала кадры загрузки бусов контрабандной оргтехникой на границе с Польшей 02

Источник: https://censor.net.ua/v3146089
 
   
 Топ комментарии
 
При чем тут сарказм? При Порошенко были налажены эти все махинации на таможне и они еще продолжаются. А Острикова как экс-нардеп что делала 5 лет? Теперь Зеленский пусть со всем этим разбирается и чем быстрее ,тем лучше.
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Острікова а слабо опублікувати відео як мертвечук контрабандою завозить в Україну скраплений газ бензин та солярку? Це не якісь там "бусики" хоч безумовно і з ними треба боротись - це мільярдні обороти. А ще можна запропонувати зняти відео у Одесі як тисячі контейнерів не розмитнюються як ешелонами сортова деревина їде за кордон у вигляді дров як товари оборонки їдуть до хуйлостану та і про вугілля забувати не треба!!!
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зупинять і надовго. є таке передчуття прецедента.
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Да остановите уже наконец єтого барыгу мародьора. Никак он не успокоится этот Порошенко!!!
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При чем тут сарказм? При Порошенко были налажены эти все махинации на таможне и они еще продолжаются. А Острикова как экс-нардеп что делала 5 лет? Теперь Зеленский пусть со всем этим разбирается и чем быстрее ,тем лучше.
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ага . именно при Петре . до этого контрабандистов не было
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Было. Но Пэдря пришел к власти на крови Майдана и клялся, что даст украинцам " жити по новому". 5 лет жизни каждого украинца он про-рал и должен за это нести ответственность.
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украинские прокси, недорого (кацапом скидки +100500%)
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Шоколадный защитник Пэдри тут как тут и все не по теме. ПНХ и быстрее.
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Тобто, Пєтя прийшов до влади не через волевиявлення громадян, а через злодійства на Майдані? Саме так виходить з вашого твердження.
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Еще один подлый манипулятор. На Майдане были не злодейства , а изгон преступной власти, а Пэдря под шумок влез в кресло, наобещал золотые горы, а после все похерил. Усек?
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о как . выборы президента это теперь называется " под шумок влез в кресло " Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 667
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цитирую " При Порошенко были налажены эти все махинации на таможне" ваши слова ? а теперь оказывается " было" так было или не было ?
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Шоколад, не манипулируй, это по рогатому. Да были налажены все схемы в соответствии с новыми хозяевами и они налаживались переналаживались со сменой властей 28 лет. Вопрос почему их не искоренила власть твоей Пэдрящины, который обещал золотые горы.
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слушай ты . я делая скидку на твой пол тебя пока не обзывал . если хочешь могу начать

повторяю . если пишешь сообщение то думай какие слова туда вставляешь . а то не знаешь что выбрать то было то не было .
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Та да! Зе уже отрапортовал, что практически поборол контрабанду, но тут опять вмешался тот гадкий Порох и похереил все Зенины достижения
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Поновіть зе-барани кримінальну відповідальність за контрабас, яку зняли, здається при овочі.
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зупинять і надовго. є таке передчуття прецедента.
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Хрень это. Перегружаются прямо между постами, под чутким контролем погранцов
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Сико можно терпить Порошенка!!!Уволыть його с поста презедента!
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.. Так зюзя же уничтожил всю контрабанду .!! Острикова опубликовала кадры загрузки бусов контрабандной оргтехникой на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 8766 . Баканов , в чём дело ,, разберись , кто из чертей врёт , Зюзя или Острикова . !!
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Тю, шо тут решать?! Острикова конечно! Полюбому она вообще продалась Пороху по другому и быть не может Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 3193
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Острікова а слабо опублікувати відео як мертвечук контрабандою завозить в Україну скраплений газ бензин та солярку? Це не якісь там "бусики" хоч безумовно і з ними треба боротись - це мільярдні обороти. А ще можна запропонувати зняти відео у Одесі як тисячі контейнерів не розмитнюються як ешелонами сортова деревина їде за кордон у вигляді дров як товари оборонки їдуть до ********** та і про вугілля забувати не треба!!!
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Враньё .. Зеленский сказал шо с контрабандой вжэпокончено . А ему я верю . Острикова опубликовала кадры загрузки бусов контрабандной оргтехникой на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 5416 .
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Так снимай, публикуй! Чем ты хуже Остриковой?
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Медвечукові фури з ведмедем через митницю взагалі без зупинок пролітають. Їх ніхто й не думає зупиняти. І не по одній, а цілими колонами.
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это уже новая власть мутит или в смычке со старой???????
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Смертная казнь для казнокрадов, коррупционеров и сепаратистов смогут остановить коррупцию в Украине - доказано экономикой Китая.
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Голубая мечта. Кто же Авакова казнит Острикова опубликовала кадры загрузки бусов контрабандной оргтехникой на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 5684. Зелебеня с своими зебилами: Не смешно Острикова опубликовала кадры загрузки бусов контрабандной оргтехникой на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 4951
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Идеи имеют свойства воплощаться - сегодня нельзя, а завтра к стенке.
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Миска риса в день зебобикам и экономика Украины пойдет в рост...доказано экономикой Китая....
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В Китае давно забыли про миску риса - очнись. Китай процветает.
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Но начинали то с нее.... Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 2592 так что увы и ах...хочешь как в Китае....будь готов получать миску риса....
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Почти то же что и у нас в Украине . Только там ещё и пашут по 10 и больше часов в день ,, и без выходных . Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 4313.
Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 7573..
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И о какой коррупции ты шепчешь?? ПрезЕдент новый...кабмин новый....сбу новое...таможня новая...прокуратура новая...мвд почти новая....кто из них коррупционер???
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Про попэрэдныкив хотя бы. Украина разграблена, минус 10 миллионов населения - никто не ответил.
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Попередников уже нет...а коррупция есть....парадоксально да..?? Но это факт...
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В Китае ежегодно казнят сотни коррупционеров . Откуда же они берутся , если там коррупции вжэнэма .?? Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 1527 .
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Нихрена экономикой Китая не доказано. Казнокрады как крали в Китае, так и крадут - смертная казнь не особо повлияла. А экономика там выросла поскольку правительство создало хороший инвест климат и не мешает производству. Сейчас их экономика вошла в стадию стагнации (роста практически нет)
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Плюс к этому там плевать хотели на экологию...и на вредность производств....
Там их местный аналог сбу...не придет на местный аналог криворожстали с обвинениями в экоциде....
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Для начала - выведете пограничников из подчинения Рюкзакова.. К чему бы не протягивались руки Авакова все начинает гнить и разлагаться . Слишком много ему Летя власти дал
Острикова опубликовала кадры загрузки бусов контрабандной оргтехникой на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 8663
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Не для того зебобики оставили рюкзакова министром мвд...что бы уменьшать его власть....
Да и не зебобикам решать....это если Беня решит....
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Енто точно. Он еще свое личико зебобикам покажет Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 9440!
Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 1754
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Зебобик же сказал что уже все поборол.... выходит сбрехал как обычно....
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И такие умные становятся после увольнения из власти. А что раньше мешало сделать что предлагаешь.
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Хорошо написано, но... Остается вопрос к "бывшим". А что вам мешало остановить контрабанду?
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там целые районы кормятся с нее. Пойди и расскажи им что они не правы а одно чем им теперь заниматься
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фигня все, зеля обещал , шо к концу года ручей контрабанды через границу обмелеет и перераспределится под землю
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Для того что бы сё это сломать - нехрен втридорого продавать здесь эти же телевизоры и прочую технику.
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жители изумрудного цирка и так схавают как голобородько на велосипеде.
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экс-глава подкомитета ВР по вопросам таможенного дела Татьяна Острикова....

Все становятся самыми умными когда их уже выгнали. А почему сама не сделала то о чем пишет?
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когда у Кравцова (УЗ) почти 900 000 за ничего неделание, у Коболя почти 1000000 в день, а у погранца 5-6000 грн., как и у работяги с УЗ, то какие нужны системные шаги?
если они такие умные Коболь с Кравцовым, то пускай создатут свое предприятие и зарабатывают хоть 10 лимонов в день!
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Контрабанда закончилась приблизительно так же, как и война.
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