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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2678) Лукашенко (1706)

 "Все испортил Володя Зеленский", - Лукашенко объяснил школьникам, почему не ездит на работу на велосипеде. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него есть желание поехать на работу на велосипеде или электромотоцикле, но он не может этого сделать из-за президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Беларуси сказал 2 сентября во время посещения школы в Минске, видео опубликовал телеканал ОНТ.

"Меня всегда тянет сесть на электрический мотоцикл или велосипед и поехать на работу, но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: "Я буду на велосипеде ездить". И я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут, скажут: "Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде поедет, и он поехал". Поэтому я от этого отказался. Но это великое дело", – объяснил Лукашенко.


В сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого играл Зеленский, ездит на работу на велосипеде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - премьеру Беларуси: "Зеленский просил у нас какой-то поддержки. Как мы? Оказываем - не оказываем?"

Источник: https://censor.net.ua/v3146053
 
   
 Топ комментарии
 
это он так троллит Зебила что ли?
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І досить непогано тролить.
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Хех! Лука знайшов кому вірити. "Все испортил Володя Зеленский", - Лукашенко объяснил школьникам, почему не ездит на работу на велосипеде - Цензор.НЕТ 8439 Він нам тут наобіцяв вагон і малую тєлєжку.
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Так это Бацьке ещё повезло что Зеленский испортил только велосипедную тему! А если бы Зеленский съездил на картошку? Это до какого экономического кризиса он довёл бы рЭспублику Бэларусь! "Все испортил Володя Зеленский", - Лукашенко объяснил школьникам, почему не ездит на работу на велосипеде - Цензор.НЕТ 8862
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Скорее Голобородько из сериала довольно неплохо затроллил некоторых авторитарных политиков "Все испортил Володя Зеленский", - Лукашенко объяснил школьникам, почему не ездит на работу на велосипеде - Цензор.НЕТ 1234
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Хорошо троллить диктаторов, снимая это в демократической стране. В Беларуси этот номер у него бы не прошёл.
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А уж как Голобородько Зеленского затроллил!
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Бедный Лука, так и не покатается на велосипеде о котором мечтал в детстве. А все из-за Вовы. Теперь приходится отгребать от Голобародька подальше, не то мало ли что подумают о Луке....
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Так вот почему он злой такой - у него не было велосипеда.... (с)
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Хех! Лука знайшов кому вірити. "Все испортил Володя Зеленский", - Лукашенко объяснил школьникам, почему не ездит на работу на велосипеде - Цензор.НЕТ 8439 Він нам тут наобіцяв вагон і малую тєлєжку.
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Тобі Юля обіцяла, а не Зе. Не дури людей.
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"Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: "Я буду на велосипеде ездить".

Ти читати вмієш? А може Юлька вже президент і я щось пропустив?
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Пятак, ти хоч Йуліну тисячу отримав? Чи боявся, що пенсіонери в ощадкасі затопчуть?
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Уяви що першими побігли отримувати ті хто кляв її (і ночували там та писали списки), а мені так і не дісталось.
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Сачувствую. Очень. Мне тоже не досталось. Напицца штоле...
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Эх, праникнавенна то как... За душу бирьот... Низзя, с утра за руль... Вот и сними стресс такой таперича...
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как вы относитесь к тому, что Юлина партия голосовала "ЗА" назначения некомпетентных людей в комитеты и высокие государственные посты (СБУ, ГПУ и т.д.)?
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Таке враження, що Ю.В.Т. загубила СВОЮ лінію. Як не старалась, а не прийняли її в середовищі ЗеКо_ригів. І стала чужою для патріотичних сил. А мала шанси стати президентом. Не треба було втрачати свій імідж за рахунок підтримки гопників-хуцпістів 95-ого кварталу.
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Какоє такоє? Про лісапет? Це запитуй у Луки.
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Трохи напружте пам*ять - Зе взагалі нічого не обіцяв, люди самі, надивившись серіалу, понапридумували собі казна-що, от і обрали його. Згадайте, де він чи виступав із промовами, чи Ви читали його програму, окрім хіба що, що президентом може стати просто порядна людина (це як державою може правити й кухарка). Дай Боже, щоб у них щось вийшло, як ні - ой наплачемося ми всі. В нас самі експерименти((((
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этот калллхозник на нормальный человеческий юмор неспособный
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Когда он такое обещал? Фильмов насмотрелся, иди картошку собирай.
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из всего вышесказанного выплывает, что лукашенко смотрит фильмы зеленского!
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ангела меркель смотрит, но у нее фольксваген-гольф задолго до фильма о слуге
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Значит фильм *Слуга народа* смотрел внимательно.
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на самом деле все испортил Х#йло, но кто прямо об этом скажет ...
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Это обычная ложь большого любителя Мерседесов и Майбахов.
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Хорошо, шо Зеленский не придумал идею с молодыми девками кавуны на фуру грузить. У Цыгана бы тогда совсем нефарт был.
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А что проведут паралель что оба на мерсах катаются , то ничего?
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Я педали крутить научился,
Но подставы не ждал такой зверской.
От картохи мопед зарядил свой.
Всё испортил Володя Зеленский!
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Уже даже и Лукашенко троллит Зе-манду...
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Кстати, у Зе сейчас кортеж покруче наверное даже чем у "Проффесора"... Это наверное он таким образом как то справляется со своими комплексами?
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В самом деле? Пол-Киева перекрывают, когда зеленый клован на работу едет?
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Брехло!😝
Ты в Киеве хоть был кого-то?
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100% хитрый Лукаш трольнул ЗЕкловуна, ведь он прекрасно знает что кловун ездит с огромным кортеджем с охраной и на Мерседесах..Батька решил поиздеваца над кловуном "велосипедистом"
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Бедный Зеля, все над ним издеваются! Только петики сочувствуют...
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Иди Портнову сапоги почисть зебил раб.
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будучи дальновидным политиком, Лукашенко когда стал президентом в 1994 году, еще тогда предвидил что в Украине будет Зе через 25 лет, и потому заблаговременно уже тогда отказался от идеи ездить на велосипеде на работу.
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Президент Украины Володя Зеленский сказал...Источник: https://censor.net.ua/n3146053

Даже председатель колхоза упоминает нынешнего Президента Украины как мальчика Вову. Пренебрежительно и мимоходом.
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Кличко на электровелике ездил с охраной, и падал с него, до того как это стало мэйнстримом)
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Не обманюйте! Я бачила Кличка на Володимирській гірці, коли її відкрили після реконструкції, без усілякої охорони і на звичайному, так, дорогому, веліке.
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Хм... Тогда когда он упал, он вроде с охранником был тоже на велосипеде. Вообще речь не об этом, а том что он давно на велосипеде ездит.
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Меня всегда тянет сесть вместе володей...путиным на электрический стулИсточник: https://censor.net.ua/n3146053
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Как только за яйца узяуся-с вами совсьом замотауся.А
яйца бацьки не велосипецкие-пусть на них ездят Зеленские!У смьґсле на велосипеде-не подумайте чаго о рекламе Президента Украиньґ
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Даже Лукашенко понял, что Зеленский урод и дебил.
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висміяв ЗЕ ?
правильно.
хтось бачив ЗЕ на лісапеті ?
Я помітила лише кортежі з 20 автівок.
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але він казав, що лісапет йому не дозволяють, тому користується кількома автівками.
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'Лисапет'-какая ты все- таки идиотка, Ксения.
Даже мои дети не кривляются, когда разговаривают. А тут взрослая тетя и такое)))
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а ти все така ж провокаторша..
хто тобі сказав, що я кривляюсь ?
це Вова кривляється- відповідає своїй професії.
Поїдь на Полтавщину, там почуєш багато фраз з "лісапетом".
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Актуальная профессия Вовы- президент нашей страны. Второе, если ты не кривляешься и реально так коверкаешь мову, и это для тебя не исключение, а рутина - то тогда все понятно с тобой вообще. Так как это говорит многое и о твоей необразованности , о твоём окружении, о твоей работе.
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Перше.
Немає такої професії як президент.
Друге.
Я хоч користуюсь мовою, а от ти нездатна навіть на форумі писати українською.
Плекаєш росіску.
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Таке і оточення.
Суцільна малоросія.
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Даже волос не упадёт с головы человека без ведома Господа, а уж тем более, комики не становятся президентами. Дай ему шанс , Ксения, ну сколько можно троллить?
Ты знаешь прекрасно, что я здатна писати мовою, но я просто не считаю правильным делать кацапам подарки и отказываться от своего второго языка.
Тебе могу только советовать- не уподобляться люмпену
А живу я в Одессе. Которая малороссией никогда не будет
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1.Я не тролю, а коментую. Висловлюю свої думки. Якщо тобі не пошоджуєшся, то можеш опонувати, але без пернходу на особисті образи. Я тут не для того щоб розважати тролів.
2. Ти навпаки підіграєш москалям.
Для них не може бути нічого гіршого за україномовну Україну, бо тоді зникають всі зв'язки.
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Есть протокол охраны высшего должностного лица страны, это везде так и желания охраняемого не учитываются.
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людей свідомо обдурювали.
кампанія ЗЕ побудована на брехні, яка викликала негативні емоції стосовно іншої персони.
але це вже в минулому, маємо те, що маємо.. незабаром побачимо.
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По темі є що сказати, москаленко ?
Чи ви більше по плітках та провокаціях ?
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Кампания ,как ты говоришь 'іншої персони' использовала все, начиная с фальсификаций и подкупа избирателей и заканчивая роликом, где грузовик сбивает Зеленского.
Проигрыш порошенко - это результат пяти лет его тотальной лжи буквально во всем.
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Ой, Танюшка, ти не дивилась серіал "слуга нароту" ?
Я би на тебе і не подумала..
Так от, я теж не дивилась, бачила фрагменти розстрілу ВР. Взагалі, подейкують, що сам серіал це і є агітація за Вовчика. Ми обрали Голобородька. Тобто ви обрали. Але він не голобородько, а мільйонер, який також звик до розкошів і має дуже багато сумнівних зв'язків та впливів. Я би на твоєму місці не рвалась захищати невідомо кого.
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Это результат лжи кацапской пропаганды по его дискредитации , растиражированной нашими - Г+Г СМИ .. Вас лохов , " развели как котят " , а вы этого даже и не поняли .!!

Были ли у него косяки , да были , но их было явно недостаточно для того что бы снимать его с должности президента . "Все испортил Володя Зеленский", - Лукашенко объяснил школьникам, почему не ездит на работу на велосипеде - Цензор.НЕТ 4914 .
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Кого снимали с должности президента, что ты несёшь???
Были выборы и народ дал свою оценку свою оценку всем кандидатам в президентына выборах. Так будет с каждым пустозвоном, который не хочет выполнять обещанное в ходе избирательной кампании.
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Порох был президентом , выборы лишили его этой должности , а надо было его полномочия всего лишь продлить . "Усе зіпсував Володя Зеленський", - Лукашенко пояснив школярам, ​​чому не їздить на роботу велосипедом - Цензор.НЕТ 2605 . Вот почему - сняли . !
Пустозвон же , пока твоя Зюзя , ничего полезного для страны ещё не сделал , зато уже наобещал "золотые горы " , каждому . Тут кстати , учителя спрашивают , где их 4000 зарплаты "Усе зіпсував Володя Зеленський", - Лукашенко пояснив школярам, ​​чому не їздить на роботу велосипедом - Цензор.НЕТ 6726 ..!? Когда твоя Зюзя принесёт стране хоть сотую долю той пользы , которую принёс ей Порошенко , я заберу свои слова обратно . А пока , Зеля - ПНХ . !!
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Джона Кенеді застрелив шизофренік. І Кірова теж. Але хто за ними стояв і сіпав ниточки не відомо.
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Батька вам не клоун. Когда же вернется Порошенко.
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Лука-ЛУКАВИТ: у него, как в ПУЧХЕ - мог бы ехать на велосипеде, а рядом бежать 20 (ДВАДЦАТЬ) ОХРАННИКОВ И, МОЖЕТ БЫТЬ, БЫЛ БЫ ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР НАРОДОВЗАИМОПОНИМАНИЯ.
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Курица - не птица, колхозник - не фермер
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бедный бацька. сколько президентов, и все чета говорят...
а боится он только что подумают что он косит под самого молодого
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"Меня всегда тянет сесть на электрический мотоцикл или велосипед и поехать на работу Источник: https://censor.net.ua/n3146053\\\\\\\\\\\\

Да это и дурак может. А вот ты сперва сделай этот электрический мотоцикл. Сраный совковый колхозный "тролль" "80-го уровня".
Вонючий совок только электрический БТР мог бы сделать. Для войны. А для гражданских разве что электрическую туалетную бумагу, шоб не забывали шо в совке рабам надо мучаться, а не рассекать на электровелосипедах "Все испортил Володя Зеленский", - Лукашенко объяснил школьникам, почему не ездит на работу на велосипеде - Цензор.НЕТ 467
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Иначе говоря, Лука объяснил детям, что не хочет выглядеть таким же киздуном, как ЗЕ.
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Навіть останній диктатор Європи насміхаються з блазня...
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Те, кто критикует Луку. Вы серьезно? Критикуете президента полностью сохранившего АПК своей страны? Вы проезжали по украинским дорогам на расстояние больше 50 км от облцентров? Так, чтоб наблюдать развалины свинарников (мясо и сало импортируем из Полши). Во время уборки урожая Белорусь предоставляет свою технику соседним украинским областям. Знаете почему? Потому что у них достаточно техники, а мы свою попилили. Белоруссия производит технику, в то время, как у нас... ну вы поняли.
Армия в Белоруссии сильная и Лукашенко после Крыма правильно сказала: "кто бы на нас ни напал, мы бы защищали каждый метр нашей земли, вы же ее просто отдали". Ведь прав!
Гоняет митинги оппозиции? А что эта оппозиция дает? Кроме красивых патриотических лозунгов и разворовывания экономики и армии?
Нам бы такого Луку - на ноги б страна стала.
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