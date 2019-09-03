 "Все испортил Володя Зеленский", - Лукашенко объяснил школьникам, почему не ездит на работу на велосипеде. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Беларуси сказал 2 сентября во время посещения школы в Минске, видео опубликовал телеканал ОНТ.
"Меня всегда тянет сесть на электрический мотоцикл или велосипед и поехать на работу, но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: "Я буду на велосипеде ездить". И я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут, скажут: "Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде поедет, и он поехал". Поэтому я от этого отказался. Но это великое дело", – объяснил Лукашенко.
В сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого играл Зеленский, ездит на работу на велосипеде.
Ти читати вмієш? А може Юлька вже президент і я щось пропустив?
Но подставы не ждал такой зверской.
От картохи мопед зарядил свой.
Всё испортил Володя Зеленский!
Ты в Киеве хоть был кого-то?
Даже председатель колхоза упоминает нынешнего Президента Украины как мальчика Вову. Пренебрежительно и мимоходом.
яйца бацьки не велосипецкие-пусть на них ездят Зеленские!У смьґсле на велосипеде-не подумайте чаго о рекламе Президента Украиньґ
правильно.
хтось бачив ЗЕ на лісапеті ?
Я помітила лише кортежі з 20 автівок.
Даже мои дети не кривляются, когда разговаривают. А тут взрослая тетя и такое)))
хто тобі сказав, що я кривляюсь ?
це Вова кривляється- відповідає своїй професії.
Поїдь на Полтавщину, там почуєш багато фраз з "лісапетом".
Немає такої професії як президент.
Друге.
Я хоч користуюсь мовою, а от ти нездатна навіть на форумі писати українською.
Плекаєш росіску.
Суцільна малоросія.
Ты знаешь прекрасно, что я здатна писати мовою, но я просто не считаю правильным делать кацапам подарки и отказываться от своего второго языка.
Тебе могу только советовать- не уподобляться люмпену
А живу я в Одессе. Которая малороссией никогда не будет
2. Ти навпаки підіграєш москалям.
Для них не може бути нічого гіршого за україномовну Україну, бо тоді зникають всі зв'язки.
кампанія ЗЕ побудована на брехні, яка викликала негативні емоції стосовно іншої персони.
але це вже в минулому, маємо те, що маємо.. незабаром побачимо.
Чи ви більше по плітках та провокаціях ?
Проигрыш порошенко - это результат пяти лет его тотальной лжи буквально во всем.
Я би на тебе і не подумала..
Так от, я теж не дивилась, бачила фрагменти розстрілу ВР. Взагалі, подейкують, що сам серіал це і є агітація за Вовчика. Ми обрали Голобородька. Тобто ви обрали. Але він не голобородько, а мільйонер, який також звик до розкошів і має дуже багато сумнівних зв'язків та впливів. Я би на твоєму місці не рвалась захищати невідомо кого.
Были ли у него косяки , да были , но их было явно недостаточно для того что бы снимать его с должности президента . .
Были выборы и народ дал свою оценку свою оценку всем кандидатам в президентына выборах. Так будет с каждым пустозвоном, который не хочет выполнять обещанное в ходе избирательной кампании.
Пустозвон же , пока твоя Зюзя , ничего полезного для страны ещё не сделал , зато уже наобещал "золотые горы " , каждому . Тут кстати , учителя спрашивают , где их 4000 зарплаты ..!? Когда твоя Зюзя принесёт стране хоть сотую долю той пользы , которую принёс ей Порошенко , я заберу свои слова обратно . А пока , Зеля - ПНХ . !!
а боится он только что подумают что он косит под самого молодого
Да это и дурак может. А вот ты сперва сделай этот электрический мотоцикл. Сраный совковый колхозный "тролль" "80-го уровня".
Вонючий совок только электрический БТР мог бы сделать. Для войны. А для гражданских разве что электрическую туалетную бумагу, шоб не забывали шо в совке рабам надо мучаться, а не рассекать на электровелосипедах
Армия в Белоруссии сильная и Лукашенко после Крыма правильно сказала: "кто бы на нас ни напал, мы бы защищали каждый метр нашей земли, вы же ее просто отдали". Ведь прав!
Гоняет митинги оппозиции? А что эта оппозиция дает? Кроме красивых патриотических лозунгов и разворовывания экономики и армии?
Нам бы такого Луку - на ноги б страна стала.