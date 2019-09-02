 Кабмин работает, чтобы проект бюджета на 2020 год поступил в Раду до 15 сентября, - Разумков. ВИДЕО

Об этом на брифинге в понедельник в Киеве заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сейчас готовится проект бюджета на 2020 год, он должен попасть в Верховную Раду Украины до 15 сентября, и сейчас именно этим будет заниматься новоизбранное правительство", - сказал Разумков.
Согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабинет министров утверждает и подает в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.
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Тому не переживайте за Порошенка)
а ты им весь кайф попортил реальностью
Продажа Мотор Сичи китайцам и почему США - против. Китаю нужны технологии авиационных двигателей и наплевать им на всё остальное
бюджету грошеняток наслюнявили?! Ну от чого ви з зєлєй так Україну ненавидіте?
(хотя бы тем шо не ласкают попов))
Будет и бюджет и дороги(см. пост Юры Голика про Ю. Корею) и все что надо чтобы ссуществовать и не спрашивать о том кто сейчас президент
Мне конечно нравится это, но срачей мало что-то.... У нас как? Если нету срачей = "зрада")
А еще отсюда хочется свалить
Быстро. Решительно.(шоб кроссовки терялись)