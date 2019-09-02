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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4353) ВР (23490) Кабмин (11135) Разумков Дмитрий (177)

 Кабмин работает, чтобы проект бюджета на 2020 год поступил в Раду до 15 сентября, - Разумков. ВИДЕО

Законопроект о государственном бюджете на 2020 год должен поступить в Верховную Раду до 15 сентября. Сейчас Кабмин работает, чтобы успеть к этому сроку.

Об этом на брифинге в понедельник в Киеве заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас готовится проект бюджета на 2020 год, он должен попасть в Верховную Раду Украины до 15 сентября, и сейчас именно этим будет заниматься новоизбранное правительство", - сказал Разумков.

Согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабинет министров утверждает и подает в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.

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Источник: https://censor.net.ua/v3145968
 
 
 Топ комментарии
 
Сколько денег собираетесь заложить в бюджет на содержания велопарка преЗЕдента?
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Петро Олексійович в неволі буде жити краще, ні ж ми тут усі форумчани на волі разом узязі. Це у випадку якщо у зебіла хвате розуму його посадити, чого, звичайно, не станеться.
Тому не переживайте за Порошенка)
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бггг)))спешат распилить оставшееся -ни Европа,ни США ,судя по их выступлениям,зебобе ничего давать не собираются
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Сколько денег собираетесь заложить в бюджет на содержания велопарка преЗЕдента?
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Більш цікаво скільки грошей буде витрачатись на Пєтью зека у Менскій зоні))
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Петро Олексійович в неволі буде жити краще, ні ж ми тут усі форумчани на волі разом узязі. Це у випадку якщо у зебіла хвате розуму його посадити, чого, звичайно, не станеться.
Тому не переживайте за Порошенка)
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у зебилов, как и у расейских ватников - одна радость "жить на зоне"...
а ты им весь кайф попортил реальностью Кабмін працює, щоб проєкт бюджету на 2020 рік надійшов у Раду до 15 вересня, - Разумков - Цензор.НЕТ 9068
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крот. вот ты не обижайся, но когда ты пойдешь освобождать Горловку? Вот честно..прикинь, ты такой весь в камуфляже на броне БМП заходишь в Горловку..для этого просто надо выполнить свой гражданский долг и пойти защищать свою Батькивщину
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https://www.youtube.com/watch?v=weXd701rdFs
Продажа Мотор Сичи китайцам и почему США - против. Китаю нужны технологии авиационных двигателей и наплевать им на всё остальное
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Бюджет підготовити нескладно,коли не бажаєш красти звідтіля грощі,як робив Пєтья з Гросєй.
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Кротику, тобі вже з зєлюкіного , тобто, нашого,
бюджету грошеняток наслюнявили?! Ну от чого ви з зєлєй так Україну ненавидіте?
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Сказал кто -,что уголовными делами на казнокрадов будут торговать .Выбивать гроши на пенсии и бюджетников( армию в т ч)
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Рано в этом году . Ещё старый не освоили , а уже новый надо пилить .
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бггг)))спешат распилить оставшееся -ни Европа,ни США ,судя по их выступлениям,зебобе ничего давать не собираются
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lera lera 1142d18b, Ця ситуація пригадала мені бородатий анекдот: " чоловік в барі - швиденько налийте мені, поки не почалось. Бармен налив. Ой, швиденько, швиденько налийте другу, поки не почалось. Бармен налив. Ой, шв... Бармен - заплати за перші дві. Ох... почалось, почалось...
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шо портновскіє наваяют - то зєбобскіє всю зіму кушать будут
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Ну вот. А мы все переживали. Новая команда - добрые.
(хотя бы тем шо не ласкают попов))
Будет и бюджет и дороги(см. пост Юры Голика про Ю. Корею) и все что надо чтобы ссуществовать и не спрашивать о том кто сейчас президент
Мне конечно нравится это, но срачей мало что-то.... У нас как? Если нету срачей = "зрада")
А еще отсюда хочется свалить Кабмін працює, щоб проєкт бюджету на 2020 рік надійшов у Раду до 15 вересня, - Разумков - Цензор.НЕТ 2354
Быстро. Решительно.(шоб кроссовки терялись)
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це будет буджет буджетов, но принимать его надо до 5 сентября, так вернее будет
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Они уже трудятся?.Не дай бог ещё и успеют к сроку..Будет оппозиции время позлопыхательствовать до декабря.
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