EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  4557  33
Все про:задержание (5486) Россия (73741) школа (1895)

 Российский ОМОН провел показательное задержание на школьной линейке в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

Руководство гимназии в Санкт-Петербурге пригласило на школьную линейку сотрудников ОМОН, которые провели для учеников показательное задержание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, силовики проехали перед учениками на служебных автомобилях, провели задержание, а затем уехали. По словам руководства школы, выступление силовиков было организовано для того, чтобы показать, что они "не такие плохие, как о них говорят".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Байкале установили бюст Путина "для прямых обращений к гаранту Конституции". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3145953
 
 
 Топ комментарии
 
Их надо изолировать. Они чем-то опасным болеют .
 показать весь комментарий
 
"Не такие плохие" , а могли всю линейку о3,14здюлить
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зато весело и креативно. что бы знали что с ними будет если будут плохо себя вести Російський ОМОН провів показове затримання на шкільній лінійці в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 3807
 показать весь комментарий
 
Их надо изолировать. Они чем-то опасным болеют .
 показать весь комментарий
 
 
кстати (или не кстати) рашкиных послов таки косит что-то...неизведанное ))))
////
В больнице в Каире на 69-м году жизни умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко.
Он работал в должности с сентября 2011 года, а также был полномочным представителем в Лиге арабских государств. О причине смерти не сообщается.
 показать весь комментарий
 
 
Клясичне питання: "посол перед смертью потел?"
 показать весь комментарий
 
"Не такие плохие" , а могли всю линейку о3,14здюлить
 показать весь комментарий
 
 
школьники отделались молодой классной руководительницей и двумя старшеклассницами.
 показать весь комментарий
 
 
а что ж в школе? надо было ясельных попинать... чтоб с зеленых соплей знали свое место )))
 показать весь комментарий
 
 
ну и шо, в нэньке вон клоуны по школьным линейкам шастают и фото никому снимать не дают, и ниче, все нормуль... Российский ОМОН провел показательное задержание на школьной линейке в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 6014
 показать весь комментарий
 
А не можна було ще показового розігнати ту лінійку, як несанкціоновану, з застосуванням спецзасобів включно з гумовими кулями та газом. Думаю, що козлорожому це дуже б сподобалося 😕
 показать весь комментарий
 
 
минулого року серед школярів було багатенько протестуючих проти путлєра.
то отак взялись дітей залякувати.
 показать весь комментарий
 
 
ахахах, показали киздюкам,как они с ними расправятся, чуть что
 показать весь комментарий
 
 
У козломордых сегодня по всей рашке празник:

Школьников поселка Новосинеглазово Челябинской области поздравили с 1 сентября песней "Рюмка водки на столе"

https://www.youtube.com/watch?v=ywWiT7_Ohzw
 показать весь комментарий
 
 
Новосинеглазово, хотя с таким названием поселка репертуар вполне оправдан Російський ОМОН провів показове затримання на шкільній лінійці в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 5427
 показать весь комментарий
 
 
Хворі.....на всю голову?........у нас голубів пускають, першачків на руках з дзвіночком носять, вірші.... Російський ОМОН провів показове затримання на шкільній лінійці в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 7772
а там затримання в школі омоном Російський ОМОН провів показове затримання на шкільній лінійці в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 625

Никогда мьі не станем братьями
Не по родине, не по матери
 показать весь комментарий
 
 
с каждым днём всё глубже и глубже....
 показать весь комментарий
 
парашний омон - проблема параші.
Ми іще зі своми бєркутастами не розібралися ні за Майдан, ні за 03.03.2018.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх