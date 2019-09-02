Как сообщает Цензор.НЕТ, силовики проехали перед учениками на служебных автомобилях, провели задержание, а затем уехали. По словам руководства школы, выступление силовиков было организовано для того, чтобы показать, что они "не такие плохие, как о них говорят".
Российский ОМОН провел показательное задержание на школьной линейке в Санкт-Петербурге. ВИДЕО
Руководство гимназии в Санкт-Петербурге пригласило на школьную линейку сотрудников ОМОН, которые провели для учеников показательное задержание.
Как сообщает Цензор.НЕТ, силовики проехали перед учениками на служебных автомобилях, провели задержание, а затем уехали. По словам руководства школы, выступление силовиков было организовано для того, чтобы показать, что они "не такие плохие, как о них говорят".
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В больнице в Каире на 69-м году жизни умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко.
Он работал в должности с сентября 2011 года, а также был полномочным представителем в Лиге арабских государств. О причине смерти не сообщается.
то отак взялись дітей залякувати.
Школьников поселка Новосинеглазово Челябинской области поздравили с 1 сентября песней "Рюмка водки на столе"
https://www.youtube.com/watch?v=ywWiT7_Ohzw
а там затримання в школі омоном
Никогда мьі не станем братьями
Не по родине, не по матери
Ми іще зі своми бєркутастами не розібралися ні за Майдан, ні за 03.03.2018.