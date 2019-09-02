 Российский ОМОН провел показательное задержание на школьной линейке в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, силовики проехали перед учениками на служебных автомобилях, провели задержание, а затем уехали. По словам руководства школы, выступление силовиков было организовано для того, чтобы показать, что они "не такие плохие, как о них говорят".





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