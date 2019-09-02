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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2446) СМИ (3219) цензура (1139) Гончарук_Алексей (37)

 Заседания нового Кабмина не шоу и будут закрытыми для СМИ, - Гончарук попросил журналистов покинуть зал заседаний. ВИДЕО

Представителей СМИ больше не будут пускать на заседания правительства, а собственно заседания будут происходить в закрытом режиме.

Об этом на первом заседании правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, общение с журналистами будет происходить после заседаний.

Исходя из этого решения, журналистов попросили покинуть зал заседаний. "Уважаемые коллеги журналисты, я благодарен, что вы пришли, но мы пообщаемся с вами после заседания через час", - сказал Гончарук. 

Также читайте: "Речь идет о выдерживании определенных рамок для журналистов", - Корниенко о предложении принять закон о правилах работы СМИ в условиях войны

Такое решение премьер объяснил тем, что заседания Кабмина не должны быть местом для пиара, А также тем, что в данный момент страна живет в режиме ведения боевых действий, что требует минимального разглашения информации.

Источник: https://censor.net.ua/v3145925
 
 
 Топ комментарии
 
Правильно. Деньги любят тишину. Особенно бюджетные...
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Кстатє пишет нам новий менистр образования. 9 ошибок в одном абзаце....

Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань - Цензор.НЕТ 6808
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Понятно что без журналистов, зачем показывать тупость, безграмотность и не компетентность.
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Совет форумчанПравила форума
 
Є дуже простий спосіб вирішити всі питання і засекретити засідання уряду - ввести Воєнний стан! Чому не вводимо Воєнний стан? Чому повторюємо помилки порошенка? Воєнний стан завадить продавати українську землю! Так народу Україні і не потрібно зараз продавати землю! Потрібен Воєнний стан на 5 років!
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Чудний ти. При Порошенку землю продавати не збирались, а тут на тєбє...Ви єто сдєлалі вмєстє!
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Да, і про воєнний стан ти кричав до всерачки, мол барига вводіт воєнний стан шоб зірвати вибори... Навибирали!? Їжте, не обляпайтесь! Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань - Цензор.НЕТ 1687
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Правильно. Деньги любят тишину. Особенно бюджетные...
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Нарешті в нас другий Володимир Вінниченко
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Таке ж саме л-но?

Володимир Винниченко.

Під натиском більшовицьких військ 26 січня (8 лютого) 1918 року уряд УНР на чолі з новим прем'єром втік до Житомира, не повідомивши українські частини (зокрема 1-й корпус у Білій Церкві) про захоплення Києва.
Винниченко разом із дружиною, Розалією Лівшиц, поїхав на південь, до Бердянська.

Варто зауважити, що в той час коли на Київ насувались лише 4 тисячі більшовиків, у районі Білої Церкви, Бердичева, Фастова і Вінниці під Києвом дислокувався 1-й український корпус, чисельністю до 60 000, якому не надали ні вказівок боронитись, ні навіть інформації про здачу Києва.
Це призвело не лише до втрати Києва, але й до загибелі [4] генералів Гандзюка та Сафонова.
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Також, Винниченко вдався до нищення українських військових частин [5]: розпуску сердюків в Києві та відставці коменданта Павленка, відставці Скоропадського з 1-го українського корпусу, замерзання військовиків у вагонах під Києвом, відправці полуботківців на загибель в Румунію, аби подальше від Києва, усунення з керівної посади Петлюри. Наслідком такої політики, стала зокрема трагедія під Крутами.

Остаточно нищення українського війська відбулось з втіленням ідеї про розпуск збройних сил, та створення міліції.
У той час більшовицькі загони вже окупували частину України.
Саме Винниченко, як відомий на той час публіцист, у своїх політичних статтях безсторонньо та ницо висловлювався з приводу тих небагатьох українських державників-самостійників, що стійко стояли на позиціях незалежності України, в першу чергу творця української армії та ідеолога української державності Миколу Міхновського.[6]

Побутує думка окремих істориків, що саме Винниченко доклав усіх зусиль для того, щоб у 1919, після переможного визвольного походу, Петра Болбочана заарештували, а згодом і стратили
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Отакі вони - соціалісти. Що Винниченко, що Мороз...
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Доброго дня, Алла..Очень приятно видеть Вас на форуме. Когда на нуле смотришь форум(а телефоны запрещены и инет полное дерьмо) приятно видеть людей,которые ЛЮДИ
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Если Вы бываете на нуле, то огромные благодарности только Вам и тем, кто рядом.
Тяжело равнодушно смотреть на то, что происходит в стране, вот и пишешь, пытаясь хоть как-то разогнать затягивающееся тиной болото...
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я не бываю на нуле. я там находился всю крайнюю ротацию .затянули выход в связи с выборами-типо, где мы будем голосовать..это все ерунда..мне очень приятно, что Вы есть. меня устраивает Ваша жизненная позиция, поэтому я рад вам отвечать на этом форуме..(вот специально снова зарегистрировался на этом форуме с ноута,который купил дочке) ОТПУСК .извините, как то сумбурно получилось, но править я ничего не буду))))).это от души
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Комментарии мужчины под женским аккаунтом выглядят интересно ), но с десяток подобных, от постоянных форумчан были на форуме.
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ну правильно, что там смотреть - передали от и.в. пачку бумаг: вот, клоуны, тут подпишите по-быстрому и свободны.
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Понятно что без журналистов, зачем показывать тупость, безграмотность и не компетентность.
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Кстатє пишет нам новий менистр образования. 9 ошибок в одном абзаце....

Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань - Цензор.НЕТ 6808
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это на беглый взгляд.....
А так ошибок больше .. - филологи еще накопали...
Министр образования..., мать ее ... Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань - Цензор.НЕТ 1905
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Так таких очччеень много. Но, главное знать матюки. Если не прекратят эти "реформы", то лет через семь можно будет создавать новую грамматику.
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треба учням в школу дати..щоб вони вчились виправляти помилки
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І чим більш ідіотська відмазка, тим сильніший оргазм в зелеботиків. Зараз збіжаться падли.
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Обычно на такие ветки запускают только самых отмороженных. Щас узнаем...
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будут мичати, що все правильно - щоб вороги не знали... ніякий зебіл не признається що він лох
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Ну я чомусь дуже сумніваюсь що знайдеться багато людей які б розшифрували вірно всі ці абревіатури.
Тим паче що при баризі вони нічим себе не проявили щоб їх запам'ятовувати.
От коли посадять баригу та основних підбарижників, тоді їх всі знатимуть.
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про які "всі ці абревіатури" мова, соромлюсь спитати?
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а це тут до чого?
Мова про недопуск на засідання уряду журналістів, що забезпечує прозорість і контроль громадськості за роботою органів влади.
Чи це зайве?
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Цілком підтримую.
Тим паче що наші ЗМІ (їхня більшість) ще досі "заточені" під баригу.
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а нет что бы на Игоря Валерьевича Коломойского ..., президента Украины...
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ага)просят невозможное,гадюки -САП расшифровать,на что ни один уважающий себя зешобловец просто не способен,оказывается
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правильно, ибо негоже чернь нервировать распилом бюджетных средств и перераспределением денежных потоков!!!
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Можно понять. Пилять бюджет без посторонних глаз как-то удобней.
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нефиг смотреть как мы тут на кабмине соревнования в шортах и на самокатах устраиваем ... Заседания нового Кабмина не шоу и будут закрытыми для СМИ, - Гончарук попросил журналистов покинуть зал заседаний - Цензор.НЕТ 6040
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Значит кого-то будут бить и скорее всего ногами.
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Чекаємо на закриті виступи 95 кварталу (Верховна Рада).
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Фу что то от нового кабмина рашкой завоняло
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Правильно, народное добро надо втихую разбазаривать. Продавать "Мотор Сiч" китайцам и снимать мораторий с продажи земли надо так чтобы никто не знал.
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Хлопці далеко підуть: на сайті КМУ порядку денного засідання нема, журналістів вигнали. Цікаво, які рішення будуть, чи теж обмежать доступ.
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зебилам холопам знать не положено.
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Ясен хрен! Даже интервью Премьера можно на цитаты разбирать, а какую ахинею они там в "рабочем порядке" будут нести? Это же все юмористические шоу на ТВ закрывать можно!
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Все правильно, зелібоби зробили це разом, а тепер будьте ласкаві не заважате кабміну приймати "правильні" рішення Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань - Цензор.НЕТ 919
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а клоун обещал, что будет весело... Что ж вы слуги народа такого зрелища нас лишаете ? )))
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Ну тут я конечно отчасти с зебилами пожалуй соглашусь... Я считаю ненужным, как у нас, крутить сутками заседания парламента, кабмина и пр. Страна онлайн мля... Да, журналисты должны присутствовать, что бы потом осветить это в прессе, но транслировать онлайн, палить кучу бюджетных денег на это считают ненужным. Кабмин должен потом собрать пресконференцию и доводить свои решения-постановления но не в присутствии пресы их решать.
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Країна в смартфоні - це закритий кабмін
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Такое решение премьер объяснил тем, что заседания Кабмина не должны быть местом для пиара, А также тем, что в данный момент страна живет в режиме ведения боевых действий, что требует минимального разглашения информации.Источник: https://censor.net.ua/v3145925

- Перемирие есть? Есть (с)

Они там все поехавшие что ли? И этот придурок тридцатипятилетний тоже из ума выжил? Что он несут? Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань - Цензор.НЕТ 6239
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Угу, уже и так сегодня столько ахинеи намололи - уши вянут.
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Если в Украине ещё есть патриоты, им нужно провести тщательное негласное расследование: кто и из каких источников получал финансирование на проведение кампании за Зеленского и "СН". Есть все основания полагать что там найдутся гигантские суммы иностранного происхождения.
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Я не могу понять чему вы удивляетесь. Любая революция делается для того, чтоб разделить имущество! Ничего нового.
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У 2019 в Україні була революція? і як вона називалася?
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Цікавих Слуг , обрав собі мудрий нарідіот . Всього навсього декілька днів як стали слугами а вже закрились від хазяїв в палаці. Далі буде таке , - дадуть нарідіоту пенька під зад . А продаж земель сх призначення , саме це і означає.
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Объясните почему????!!! Команде Зеленского все прощается и все разрешается!!!
- почему при Порохе и Яценюке понимался вой если ограничивали журналистов, а не дай бог что-то не приятное сказали???
- почему суды которые заблокировали приватизацию при Яценюке и Порошенко, с приходом "новой" власти резко отменили свое решение?
- почему при словах о приватизации земли поднимался вой как от политиков, так и СМИ? Причем эти же сейчас молчат?
- почему им сходят промахи и СМИ молчат про промахи во внешней политике( возврат РФ в ОБСЕ, вопросы с отменой санкций к РФ, вход РФ в G7), распиаренный и провалившийся обмен 33 на 33,,,,, и прочеее, прочее, прочеее!
- почему можно избрать Премьер-министра без плана работы, и программы действий Уряда?
- почему "пакетное голосование" клеймленное СМИ и "общественность" , от Зе команды "божья роса"???
- почему можно голосовать за законы не прошедшие комитеты, экспертов, не опубликованные на сайте ВРУ, и не изученные депутатами?
- почему можно каждый день нарушать Конституцию и законы Украины под одобрямс биомассы?
- и таких почему море!!!! плебс хавает! шариковы в ВРУ, швондеры в АП!!!!
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Потому что днепровско-криворожская банда, на иностранные деньги, захватила власть в стране.
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Закрытое шоу 95 квартала. Народ и так понял, что они придурки, думают их не раскусят.
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Надо еще засекретить бюджет...Негоже холопам знать куда их бояре тратят гроши. и будет все как в кацапии-стадо баранов и сцарь..и это не смешно
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мразье зеленое...будет скоро драпать на ростов.дело времени
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"Гончарук заявил, что правительство не будет вмешиваться в регулирование цен на коммунальные услуги, а малообеспеченные получат помощь в виде субсидий" (с)

Реакция зелохтората:

Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань - Цензор.НЕТ 7361

Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань - Цензор.НЕТ 153
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Гітлер і Сталін також тільки закриті засідання проводили!!!!!
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В Великобритании так же. Фашисты на Даунинг стрит!
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Негоже господам знать, о чем слуги разговаривают.
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