 Заседания нового Кабмина не шоу и будут закрытыми для СМИ, - Гончарук попросил журналистов покинуть зал заседаний. ВИДЕО

Об этом на первом заседании правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, общение с журналистами будет происходить после заседаний.
Исходя из этого решения, журналистов попросили покинуть зал заседаний. "Уважаемые коллеги журналисты, я благодарен, что вы пришли, но мы пообщаемся с вами после заседания через час", - сказал Гончарук.
Такое решение премьер объяснил тем, что заседания Кабмина не должны быть местом для пиара, А также тем, что в данный момент страна живет в режиме ведения боевых действий, что требует минимального разглашения информации.
Володимир Винниченко.
Під натиском більшовицьких військ 26 січня (8 лютого) 1918 року уряд УНР на чолі з новим прем'єром втік до Житомира, не повідомивши українські частини (зокрема 1-й корпус у Білій Церкві) про захоплення Києва.
Винниченко разом із дружиною, Розалією Лівшиц, поїхав на південь, до Бердянська.
Варто зауважити, що в той час коли на Київ насувались лише 4 тисячі більшовиків, у районі Білої Церкви, Бердичева, Фастова і Вінниці під Києвом дислокувався 1-й український корпус, чисельністю до 60 000, якому не надали ні вказівок боронитись, ні навіть інформації про здачу Києва.
Це призвело не лише до втрати Києва, але й до загибелі [4] генералів Гандзюка та Сафонова.
Остаточно нищення українського війська відбулось з втіленням ідеї про розпуск збройних сил, та створення міліції.
У той час більшовицькі загони вже окупували частину України.
Саме Винниченко, як відомий на той час публіцист, у своїх політичних статтях безсторонньо та ницо висловлювався з приводу тих небагатьох українських державників-самостійників, що стійко стояли на позиціях незалежності України, в першу чергу творця української армії та ідеолога української державності Миколу Міхновського.[6]
Побутує думка окремих істориків, що саме Винниченко доклав усіх зусиль для того, щоб у 1919, після переможного визвольного походу, Петра Болбочана заарештували, а згодом і стратили
Тяжело равнодушно смотреть на то, что происходит в стране, вот и пишешь, пытаясь хоть как-то разогнать затягивающееся тиной болото...
А так ошибок больше .. - филологи еще накопали...
Министр образования..., мать ее ...
Тим паче що при баризі вони нічим себе не проявили щоб їх запам'ятовувати.
От коли посадять баригу та основних підбарижників, тоді їх всі знатимуть.
Мова про недопуск на засідання уряду журналістів, що забезпечує прозорість і контроль громадськості за роботою органів влади.
Чи це зайве?
Тим паче що наші ЗМІ (їхня більшість) ще досі "заточені" під баригу.
зебиламхолопам знать не положено.
- Перемирие есть? Есть (с)
Они там все поехавшие что ли? И этот придурок тридцатипятилетний тоже из ума выжил? Что он несут?
А Гройсман ничего не боялся.
- почему при Порохе и Яценюке понимался вой если ограничивали журналистов, а не дай бог что-то не приятное сказали???
- почему суды которые заблокировали приватизацию при Яценюке и Порошенко, с приходом "новой" власти резко отменили свое решение?
- почему при словах о приватизации земли поднимался вой как от политиков, так и СМИ? Причем эти же сейчас молчат?
- почему им сходят промахи и СМИ молчат про промахи во внешней политике( возврат РФ в ОБСЕ, вопросы с отменой санкций к РФ, вход РФ в G7), распиаренный и провалившийся обмен 33 на 33,,,,, и прочеее, прочее, прочеее!
- почему можно избрать Премьер-министра без плана работы, и программы действий Уряда?
- почему "пакетное голосование" клеймленное СМИ и "общественность" , от Зе команды "божья роса"???
- почему можно голосовать за законы не прошедшие комитеты, экспертов, не опубликованные на сайте ВРУ, и не изученные депутатами?
- почему можно каждый день нарушать Конституцию и законы Украины под одобрямс биомассы?
- и таких почему море!!!! плебс хавает! шариковы в ВРУ, швондеры в АП!!!!
Реакция зелохтората: