 Аваков и Шуфрич - "нужные люди" в новой системе власти. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.
Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
Напомним, 27 августа подготовительная депутатская группа утвердила кандидатов на должности председателей парламентских комитетов. По результатам заседания, комитет по вопросам свободы слова должен возглавить представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич. В знак протеста, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали представителей из комитета свободы слова.
Как сообщалось ранее, 29 августа президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова. Нардепы поддержали его кандидатуру и Аваков вошел в новый Кабинет министров. Накануне несколько сот человек митинговали под Офисом президента с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова.
)
В Украине здравомыслящим свободным людям больше делать нечего, если нет планов заработать на зебилах.
Та скотина не вагатиметься і одразу накаже розстрілювати.
з Сашка Білого він почав, хто знає скількох ще прибрав.
Всі знають хто його вбив.
Дякую за приємні слова, але Ваш вклад куди більший ніж мій, про ризики взагалі мови немає.
А щодо України - в мене була мрія і після Майдану вона почала здійснюватись.
Тож я вирішила не стояти осторонь і хоча би десь допомогти - зробити хоча б якийсь мізерний вклад.
Ще розкажіть де портнов згодився, може і кілю азіріва десь планують прилаштувати ?
Кроме этого, отвечая на вопрос, поздравил ли его Аваков с победой Зеленского, Коломойский сказал: «Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа».
Мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю [Юлию Тимошенко] болели вместе.
Мы болели против Пети [Петра Порошенко]», - сказал олигарх, предположив, что Аваков «начал болеть против Порошенко» после скандала с рюкзаками сына Авакова
https://replyua.net/news/146216-eto-obschaya-pobeda-kolomoyskiy-rasskazal-o-svoey-prichastnosti-k-vyboram-v-ukraine.html
Особливо те що стосується "рюкзачка".
Раньше цього рішалу-афериста мало хто знав, а тепер він друга особа в королівстві - після коломойського.
Реакция зелохтората:
"1. Амністія всіх без будь-яких претензій. Поки Україна не була готова до цього.
2. Закон про регіональні мови, де, по суті, повторяться основні новели закону Ківалова (є ідея прийняти його цієї осені).
3. Взаємне припинення судових позовів з одночасним підписанням газового контракту (поки деталі мені невідомі, але це один з ключових моментів для американців).
4. Запуск Кримського каналу (договір буде прив'язаний до газового контракту і буде йти в парі з ним).
5. Окремий закон про особливості функціонування "ЛДНР" з закріпленням в Конституції всіх пунктів, які були прописані в Мінських угодах (має бути прийнято до середини наступного року).
6. Найбільш дискусійне питання - контроль над кордоном. Зараз росіяни де-факто пропонують якийсь квазіконтроль зі спільним контролем наших прикордонників, представників ООН та "народної міліції".
7. Окреме майнове рішення про повернення націоналізованої "ЛДНР" власності колишнім власникам.
8. Буде підписано якийсь рамковий безпековий документ по типу будапештського меморандуму.
9. Буде створено якийсь фонд по відновленню Донбасу (обговорюється цифра в $10-15 млрд).
10. Якщо все це втілюється в життя, МВФ відкриває нам нову програму на $30-50 млрд".
Шуфрич, Медведчук, **** Православная, Бойко и ряд др. - откытая
В этом лишь разница
И дело не в попандопуле- шуфриче.
Як і уся порохошобла-чортяча
Крімі того, прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження щодо Рябошапки з приводу незаконного збагачення.
Президент Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ , что заместитель главы его офиса РУСЛАН РЯБОШАПКАрассматривается как один из кандидатов НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНПРОКУРОРА Украины.
СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ РУСЛАНА ГЕОРГИЕВИЧА, поданной перед увольнением, 22 июня 2017 года, У ДЕКЛАРАНТА НЕТ НЕДВИЖИМОСТИ.
СУПРУГА ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛИЦЕЙ ЖИЛОГО ДОМА площадью 145 кв. м,
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВО ФРАНЦИИ
Дом был приобретен 8 декабря 2016 года.
(Французское законодательство допускает двойное гражданство, в отличие от некоторых стран Евросоюза)
Может его супруга является гражданкой Франции?
У пары трое сыновей: Тимур, Марк и Лука. ДЕТИ ИМЕЮТ ФРАНЦУЗКОЕ ГРАЖДАНСТВО.