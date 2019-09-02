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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2864) ВР (23490) Зеленский (2653) Кабмин (11135) Шуфрич (841) Братущак (26)

 Аваков и Шуфрич - "нужные люди" в новой системе власти. ВИДЕО

То, как назначали Арсена Авакова главой Министерства внутренних дел и Нестора Шуфрича комитета по вопросам свободы слова, дает основания говорить, что это нужные люди для структуры власти президента Владимира Зеленского.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

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Напомним, 27 августа подготовительная депутатская группа утвердила кандидатов на должности председателей парламентских комитетов. По результатам заседания, комитет по вопросам свободы слова должен возглавить представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич. В знак протеста, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали представителей из комитета свободы слова.

Как сообщалось ранее, 29 августа президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова. Нардепы поддержали его кандидатуру и Аваков вошел в новый Кабинет министров. Накануне несколько сот человек митинговали под Офисом президента с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова.

Источник: https://censor.net.ua/v3145907
 
   
 Топ комментарии
 
авакав потрібний для захисту нової влади від Майдану.
Та скотина не вагатиметься і одразу накаже розстрілювати.
з Сашка Білого він почав, хто знає скількох ще прибрав.
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Крепкий лоб у нашего народа . Грабли - наше проклятие .
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Это такой новый вид извращений, восторгаться шуфричем?
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Пред тем, как начистить Шуфричу репу...
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нова влада починає робити ті самі помилки що і стара влада! Потрібно готуватись до нових виборів!
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де твій гриценко? язик в ж#пу засунув,разом з смешко?
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Я тоже считаю, что Аваков новое лицо в правительстве. И ему нужно дать шанс. Одно не пойму, куда пропал Саакашвили? И почему они не работают в паре: Бе-Бе-Бе Аваков і Шуфрич - "потрібні люди" в новій системі влади - Цензор.НЕТ 9029
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хоть бы уже молчал про Саакашвили, ты против него микроб.
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Следи за тем , як пороховня за Медведчука топить начнет
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Так уже давно те же тексты. По ходу слились в экстазе.
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Вибрала. Рабінович шпіон Слуги народа.
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А то! Рыги выдали в пользование разумкова, а это же такой ценный кадр! Приходится своим идейным учителям возвращать долги...
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ну, прям потрошенко в юності
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шуфрич для мордобоя... а аваков для чего ???
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Аваков для мордобою нацоналістів. Згадайте Сашка Музичка та "лєжать, бандера!"
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Сабаков для дальнейшего грабежа Украины, чем он и занимался последние 5лет
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Результат ? На выборы надо ходить и голосовать !
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Лучше в какой нить другой на Западе.

В Украине здравомыслящим свободным людям больше делать нечего, если нет планов заработать на зебилах.
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Карамельная ломка? Будка сломалась? Или петиной будки с обицянками не хватает?
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узбагойтесь) Так треба шоб Порох не напав
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авакав потрібний для захисту нової влади від Майдану.
Та скотина не вагатиметься і одразу накаже розстрілювати.
з Сашка Білого він почав, хто знає скількох ще прибрав.
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Ватетапаварот а чому тобі "злодій" 6 рік поспіль не загратами?
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чергова дурна страшилка поросят
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розкажи це Саші Білому.
Всі знають хто його вбив.
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А чому ти дозволив поліції убити Кирила Тлявова?
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Доброго дня, Ксения..на этом форуме я уже пару лет просто вижу как Вы бьетесь с сепарами(это не сарказм). Ну а я немножко убиваю сепаров на войне..мы делаем общую работу- любим Украину
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І Вам, доброго дня, Ярослава.
Дякую за приємні слова, але Ваш вклад куди більший ніж мій, про ризики взагалі мови немає.
А щодо України - в мене була мрія і після Майдану вона почала здійснюватись.
Тож я вирішила не стояти осторонь і хоча би десь допомогти - зробити хоча б якийсь мізерний вклад.
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Ярослава моя доця..Приехал в отпуск, купил ей ноут, не смог утерпеть- зарегистрировался через нее, что бы в сраче на форумах поучаствовать..ну как то так
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Да, если Зе не пересажает пэтю и его банду Майдана не избежать ...
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Кому і для чого 7
Ще розкажіть де портнов згодився, може і кілю азіріва десь планують прилаштувати ?
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Зелеботи вже пишуть що Азаров- цінний свідок в справі про ;держпереворот та захоплення влади; проти Порошенка.
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Аваков свое кресло на двух выборах отрабатывал...дп и до выборов его нацжоны старались....
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В интервью программе Bihus.Info скандальный олигарх Игорь Коломойский заявил, что победа на президентских выборах Владимира Зеленского - это его общий успех с министром внутренних дел Арсеном Аваковым
Кроме этого, отвечая на вопрос, поздравил ли его Аваков с победой Зеленского, Коломойский сказал: «Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа».
Мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю [Юлию Тимошенко] болели вместе.
Мы болели против Пети [Петра Порошенко]», - сказал олигарх, предположив, что Аваков «начал болеть против Порошенко» после скандала с рюкзаками сына Авакова
https://replyua.net/news/146216-eto-obschaya-pobeda-kolomoyskiy-rasskazal-o-svoey-prichastnosti-k-vyboram-v-ukraine.html
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Ну если для 73% населения, Шуфрич и Рюкзаков это образцы патриотизма. То нечего удивляться, что Украина живет не как Германия
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А еще Бойко, Вилкул, Медведчук, Мураев, Рабинович и прочие, ведь это апологеты 73% электората.
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Серьезно? А чего же их электорат голосовал за ЗЕ? или стат.данные для тебя бином Ньютона?
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А если для 8% населения образцы патриотизма грановские, кононенки, розенблаты и прочие свынарчуки?
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Час покаже.
Особливо те що стосується "рюкзачка".
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Крепкий лоб у нашего народа . Грабли - наше проклятие .
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по ходу грабли нариду надоели и он решил броситься на плуг
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Богдан новоє ліцо.
Раньше цього рішалу-афериста мало хто знав, а тепер він друга особа в королівстві - після коломойського.
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Как говорил Петя, если выгнать всех коррупционеров сепаров и воров из власти то некому будет работать. Походу и сейчас ничего не изменилось
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Скажи кто у тебя коллеги и друзья и я скажу кто ты
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Шуфрич и свобода слова ? Не тошнит , зе-фаны ? Идиоты .
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"Гончарук заявил, что правительство не будет вмешиваться в регулирование цен на коммунальные услуги, а малообеспеченные получат помощь в виде субсидий" (с)

Реакция зелохтората:

Аваков и Шуфрич - "нужные люди" в новой системе власти - Цензор.НЕТ 9674

Аваков и Шуфрич - "нужные люди" в новой системе власти - Цензор.НЕТ 842
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Посилаючись на власні джерела, він перелічив пункти угоди між Україною і Росією, яка готується до підписання під час наступної зустрічі у Нормандському форматі:

"1. Амністія всіх без будь-яких претензій. Поки Україна не була готова до цього.

2. Закон про регіональні мови, де, по суті, повторяться основні новели закону Ківалова (є ідея прийняти його цієї осені).

3. Взаємне припинення судових позовів з одночасним підписанням газового контракту (поки деталі мені невідомі, але це один з ключових моментів для американців).

4. Запуск Кримського каналу (договір буде прив'язаний до газового контракту і буде йти в парі з ним).

5. Окремий закон про особливості функціонування "ЛДНР" з закріпленням в Конституції всіх пунктів, які були прописані в Мінських угодах (має бути прийнято до середини наступного року).

6. Найбільш дискусійне питання - контроль над кордоном. Зараз росіяни де-факто пропонують якийсь квазіконтроль зі спільним контролем наших прикордонників, представників ООН та "народної міліції".

7. Окреме майнове рішення про повернення націоналізованої "ЛДНР" власності колишнім власникам.

8. Буде підписано якийсь рамковий безпековий документ по типу будапештського меморандуму.

9. Буде створено якийсь фонд по відновленню Донбасу (обговорюється цифра в $10-15 млрд).

10. Якщо все це втілюється в життя, МВФ відкриває нам нову програму на $30-50 млрд".
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Фигня полная. У МВФ совсем другие критерии принятия решений.
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старые проститутки нужны не для дела... а для того чтоб обучить новых...молодых и крепких
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Вот они истинно новые лица Зекоманды. Долго наверное конкурс проходили
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Аваков - дублер Штирлица-Рошенко, скрытая политическая агентура ГРУ-ФСБ
Шуфрич, Медведчук, **** Православная, Бойко и ряд др. - откытая
В этом лишь разница
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Чому ж вся зебільня за авакова, якщо він дублер Пороха?
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А кто это сделал вместе зебилы? Кто вам в штанишки наложил?
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братущак - порохобот.
И дело не в попандопуле- шуфриче.
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Аж ни разу не прахобот. Перед выборами он ПеПу неоднократно в дерьмо макал.
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Хотелки многих для Зе - пустой звук,тем более лузеров в политике и медиа.Зе прямо натякнув на ордынский след в финансуванни ОПЗЖ и их медиа.Так что все видео - банальная трескотня злопыхкателей.Дождёмся завтра.Будет очередная пища для очередного злопыхательствав. Этого у нас не отнять.
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Но у народа может быть свой взгляд на этих личностей, потому будем продолжать их мочить.
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Скоморох Авакова не может "уйти" ввиду заслуг последнего перед скоморохом. Вводится переходный период, когда у Авакова отберут гвардию и он будет просто "бе-бе-бе"ззубым барашком. Или почти беззубым, поскольку есть еще дружины. Тоже серьезно, но уже не то. Ну а Шуфрич...Какой Шуфрич, вы на Богуцкую гляньте...Там все на физиономии написано, а вы Шуфрич...
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Сабаков Чорт!
Як і уся порохошобла-чортяча
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Шуфрича ведь люстрировали? Теперь он чист. Аваков і Шуфрич - "потрібні люди" в новій системі влади - Цензор.НЕТ 4432
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мАлАдая сплАченАя команда ни одной гниды не пропустит - всех обогрели
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Рябошапка: Система правоохранительных органов превратилась в организованную преступную группировку. Хотел бы огнем и мечом эти вещи выжигать
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да ладно, она всегда такой была . Тоже открыл истину.
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Радник Зеленського Руслан Рябошапка більше року працював в НАЗК, не пройшовши перевірку на люстрацію.
Крімі того, прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження щодо Рябошапки з приводу незаконного збагачення.
Президент Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ , что заместитель главы его офиса РУСЛАН РЯБОШАПКАрассматривается как один из кандидатов НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНПРОКУРОРА Украины.

СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ РУСЛАНА ГЕОРГИЕВИЧА, поданной перед увольнением, 22 июня 2017 года, У ДЕКЛАРАНТА НЕТ НЕДВИЖИМОСТИ.

СУПРУГА ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛИЦЕЙ ЖИЛОГО ДОМА площадью 145 кв. м,
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВО ФРАНЦИИ

Дом был приобретен 8 декабря 2016 года.

(Французское законодательство допускает двойное гражданство, в отличие от некоторых стран Евросоюза)
Может его супруга является гражданкой Франции?

У пары трое сыновей: Тимур, Марк и Лука. ДЕТИ ИМЕЮТ ФРАНЦУЗКОЕ ГРАЖДАНСТВО.
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Аваков же не будет сам , своими руками, нарушать закон, ведь почти все делают подчиненные, которых он прикрывает . И суть не в личности министра, а в Украине нужно выполнять приказ начальства , даже нарушая при этом закон, иначе идешь к частнику работать.
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Сколько дней уже Нестор не 3,14зженый? Аваков і Шуфрич - "потрібні люди" в новій системі влади - Цензор.НЕТ 5412
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"Аваков и Шуфрич - "нужные люди" в новой системе власти." - Аваков и Шуфрич из старой системы власти и они не изменились.
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Срали на Петю всеми жопами, а оказались все сами в дерьме!
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