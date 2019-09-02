 Аваков и Шуфрич - "нужные люди" в новой системе власти. ВИДЕО

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Напомним, 27 августа подготовительная депутатская группа утвердила кандидатов на должности председателей парламентских комитетов. По результатам заседания, комитет по вопросам свободы слова должен возглавить представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич. В знак протеста, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали представителей из комитета свободы слова.

Как сообщалось ранее, 29 августа президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова. Нардепы поддержали его кандидатуру и Аваков вошел в новый Кабинет министров. Накануне несколько сот человек митинговали под Офисом президента с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова.