 Местные выборы должны состояться на базе нового административно-территориального устройства, - Зеленский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский сказал на встрече с представителями правительства, парламента и правоохранителей в понедельник в Киеве.
"Безотлагательное завершение процесса децентрализации, в том числе внесение изменений в Конституцию, передача реальной власти, ресурсов и финансов на места, заверение секторальной децентрализации… Определить окончательные правила формирования государственного административно-территориального устройства, закрепить границы каждой административно-территориальной единицы, завершить объединение территориальных громад, реформировать местные органы исполнительной власти, которые среди прочего будут контролировать законность решений новосозданных органов местного самоуправления. Провести местные выборы на новой административно-территориальной основе", - заявил президент.
При этом он обозначил срок проведения местных выборов - 2019-2020 годы.
Зеленский также поручил принять новую стратегию регионального развития на 2021-2027 годы.
Ситуация ему должна
Выборы ему тоже что-то должны
Санкции должны
Встречи должны
А ЛИЧНО ОН КОМУ-ТО ЧТО-ТО ДОЛЖЕН ?
Порошенко говорил "Ми повинні"
и ему поверят
Ты б ещё про космос прилепила для верности, чтоб всем было понятно, что в дурдомах при пэце провели инет.
И эта Лера ещё и кого- то обзывает идиотами)))
На квартиру отдельную копишь?))
для верности ?