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 Политика Украины
  2010  38
Все про:Зеленский (2653) местные выборы (1209)

 Местные выборы должны состояться на базе нового административно-территориального устройства, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения местных выборов на новой административно-территориальной основе в 2019-2020 годах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский сказал на встрече с представителями правительства, парламента и правоохранителей в понедельник в Киеве.

"Безотлагательное завершение процесса децентрализации, в том числе внесение изменений в Конституцию, передача реальной власти, ресурсов и финансов на места, заверение секторальной децентрализации… Определить окончательные правила формирования государственного административно-территориального устройства, закрепить границы каждой административно-территориальной единицы, завершить объединение территориальных громад, реформировать местные органы исполнительной власти, которые среди прочего будут контролировать законность решений новосозданных органов местного самоуправления. Провести местные выборы на новой административно-территориальной основе", - заявил президент.

При этом он обозначил срок проведения местных выборов - 2019-2020 годы.

Зеленский также поручил принять новую стратегию регионального развития на 2021-2027 годы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Кабмину провести "кадровую перезагрузку" наиболее коррупционных госорганов до конца года

Источник: https://censor.net.ua/v3145904
 
 
 Топ комментарии
 
А этот все кресла делит,надо же везде своих посадить ,пока рейтинг окончательно не рухнул.Через полгода уже не скажешь что это Порошенко во всем виноват.
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Да заипали вы своими выборами ЗЕленноиды!!! давайте работать начинайте уже, БАЛАБОЛЫ!!!!
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Экономика ему должна
Ситуация ему должна
Выборы ему тоже что-то должны
Санкции должны
Встречи должны

А ЛИЧНО ОН КОМУ-ТО ЧТО-ТО ДОЛЖЕН ?
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да не если анализировать Заголовки и не обращатьна фамилию Зеленский то на многих вполне ранее стояла фамилия Порошенко..так вот вопрос а нафига одно твердое Г меняли на жидкое Г...??????????????? Местные выборы должны состояться на базе нового административно-территориального устройства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4552
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а вот не надо.

Порошенко говорил "Ми повинні"
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Моя страна, мой народ....моя фирма, мои рабы-сотрудники дякуйлы.........Вот это Поросенко
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то, что Украина - не твоя страна, мы все знаем.
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ты или всё понял, или тупое....это твой шеф Поросенко вещал с ТВ.
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Володька быстрый ,как электровеник.Наверное не вкурсе, что обьединение территориальных громад является добровольным.Или Володька не юрист? Местные выборы должны состояться на базе нового административно-территориального устройства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3213
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та сделают, "сказали в морг,значит в морг" Местные выборы должны состояться на базе нового административно-территориального устройства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8910
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ета шо жє палучаєтца новиє рєспублікі узаконят і создадут новиє
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Да ******* вы своими выборами ЗЕленноиды!!! давайте работать начинайте уже, БАЛАБОЛЫ!!!!
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Ось проведуть ще одні вибори і как вазьмуцца, как вазьмуцца... Трєпєшші врах!
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Ты шо разве не понимаешь, что Порошенко не дает хлопцам работать? Этот мародер так глубоко пустил свои корни, что зеленскому даже пришлось с велосипеда пересесть на внедорожник. Видиш, что Петр Алексеевич даже не собирается успокаивать?
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А этот все кресла делит,надо же везде своих посадить ,пока рейтинг окончательно не рухнул.Через полгода уже не скажешь что это Порошенко во всем виноват.
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Тогда пусть на себя и пеняют,каждый народ заслуживает свое правительство.Порошенко миллиардер, он с голоду не помрет .
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Йо-хо-хо.... Децентрализация не интересна новой власти. Видать, много денег уходит из Киева в регионы. Отмывать сложновато. А так на месте рааааз, и ополовинил.
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Ну и при чем здесь децентрализация ?
Ты б ещё про космос прилепила для верности, чтоб всем было понятно, что в дурдомах при пэце провели инет.
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может ты,зебобик,еще спросишь что общего меж аваковым и легализацией игрального бизнеса ?хотя спросишь - что с вас идиотов взять Местные выборы должны состояться на базе нового административно-территориального устройства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7447
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'Игральный бизнес'?? Круто))
И эта Лера ещё и кого- то обзывает идиотами)))
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Кто это тебя? Мама или жена?
На квартиру отдельную копишь?))
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Ти обіцяла розібратись зі мною. І хдє?
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зачем ты космос прилепила ?

для верности ?
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Це про федералізацію, чи як? " Определить окончательные правила формирования государственного административно-территориального устройства, закрепить границы каждой административно-территориальной единицы, завершить объединение территориальных громад, реформировать местные органы исполнительной власти, которые среди прочего будут контролировать законность решений новосозданных органов местного самоуправления. Провести местные выборы на новой административно-территориальной основе"
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это легализация лднр..))) приехали. как изящно впаривают..)))
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Щоб хАхлів-малоросів не нервувати, замість автономії бамбаса, поділимо ВСЮ Україну на нові адміністративно-територіальні одиниці
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