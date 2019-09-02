 Украинская сторона начинает строить мост в Станице Луганской, - Зеленский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский сказал на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в понедельник в Киеве.
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"Есть победы и достижения: демонтировали наконец-то на оккупированной части Станицы Луганской мост, поэтому я приветствую нашу группу, которая занималась стратегически приоритетным вопросом, и начинаем строить мост в Станице Луганской", - заявил президент.
Напомним, сегодня, 02 сентября, по состоянию на 09:00, украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения, расположенного в районе КПВВ "Станица Луганская" и готова к началу восстановительных работ на разрушенном участке моста.
Станица это точка на этой линии в глухом углу
а якщо завтра випустять снаряди і загине все бригада відкупишся квартирами?
"2 сентября в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимо с жизнью", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3145825
Чим інакше пояснити такий прогин ЗЕ перед кацапами?
Зебуїни сподівалися, що пуцін буде з ними все по чесному домовлятися, та не врахували, що пуцін = *****.
так, биндёровцам пора собирать чемоданы!....
Враг в течение 40 минут бил по позициям ОС в районе Водяного из запрещенной артиллерии, - СЦКК
02.09.19 12:27
Украинская сторона начинает строить мост в Станице Луганской, - Зеленский.
дно
ахахаха
?
Зеленский анонсировал строительство моста в Станице Луганской. По словам главы государства, его могут построить за неделю.Сейчас строительство отложили, чтобы дать боевикам время демонтировать бетонные конструкции, на что им нужно около 8−10 дней. По словам Зеленского, они подождут восемь дней и начнут строить мост.
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зеля киздун
Толя: Папа, а на том бєpєгу наші?
Опанас (зловісно): Там кацапи…
То навіщо для кацапів будувати моста?