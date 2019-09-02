 Украинская сторона начинает строить мост в Станице Луганской, - Зеленский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский сказал на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в понедельник в Киеве.

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"Есть победы и достижения: демонтировали наконец-то на оккупированной части Станицы Луганской мост, поэтому я приветствую нашу группу, которая занималась стратегически приоритетным вопросом, и начинаем строить мост в Станице Луганской", - заявил президент.

Напомним, сегодня, 02 сентября, по состоянию на 09:00, украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения, расположенного в районе КПВВ "Станица Луганская" и готова к началу восстановительных работ на разрушенном участке моста.

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