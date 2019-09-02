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 Политика Украины
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 Украинская сторона начинает строить мост в Станице Луганской, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале работ по восстановлению разрушенного моста в Станице Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский сказал на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в понедельник в Киеве.

Видео 112

"Есть победы и достижения: демонтировали наконец-то на оккупированной части Станицы Луганской мост, поэтому я приветствую нашу группу, которая занималась стратегически приоритетным вопросом, и начинаем строить мост в Станице Луганской", - заявил президент.

Напомним, сегодня, 02 сентября, по состоянию на 09:00, украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения, расположенного в районе КПВВ "Станица Луганская" и готова к началу восстановительных работ на разрушенном участке моста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты отказываются гарантировать безопасность работников "Укртрансмоста" в Станице Луганской, срывая восстановление перехода

Источник: https://censor.net.ua/v3145879
 
 
 Топ комментарии
 
За украинские денежки... будут сепары гулять в Украине
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теперь павстанцам не нужно будет вплавь до бендеравцев добираться ..
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Сепары ржут не останавливаясь. - И пенсии нам платят, и уголёк наш покупают. Ща мост строят. Пойдём-ка постреляем по ним, им всё равно запретили ответку давать.
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Мост потрібно будувати розводний, щоб можна було піднімати і опускати прольоти і не дозволяти танкам терористів пересуватись по мосту в нашу сторону! Відновлювати мост в тому вигляді в якому він існував - небезпечно для підрозділів ЗСУ! Якщо нам потрібно буде зайти танками, ми опустимо міст і підемо в атаку, а вночі та за будь якої загрози потрібно прольот мосту піднімати, щоб не було щодних спроб штурму Станиці Луганської! І управлятись цей міст має виключно з території України, щоб на місці не було можливості вручну опустити прольот мосту!
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пане Ігоре, сьогодні зовсім поганенький...
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Igor L - "МОст потрібно будувати розвОдний...". - Называй меня фантазером..." Українська сторона починає будувати міст у Станиці Луганській, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3831
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Просвітіть мене, а це місцевий експерт зі всіх існуючих питань та проблем ? Бо бачу його під кожною темою, де він видає себе генієм
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На ремонт моста ЕС выделил 30 миллионов долларов, пилить не распилить.
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Длина линии разграничения 450км
Станица это точка на этой линии в глухом углу
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У кожного міні-Наполеона повинен бути свій міст. У пуцина - Кримський, у Зєлєнского - Станично-Луганський. Різниця між масштабами показує не різницю у "хотєлках", просто ресурси дуже різні.
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реалізовані "хотєлки" поповнюють, покращують та урізноманітнюють ресурс. Інша справа, що наша "вишивата" звикла жити подвійною мораллю, слухати брехунців , аплодувати, оюирати їх і потихеньку пиз.ити, хто що може, на зло власним обранцям.
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За украинские денежки... будут сепары гулять в Украине
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теперь павстанцам не нужно будет вплавь до бендеравцев добираться ..
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Раньше главным спорным вопросом была возможность проезжать по мосту танками! Сепары хотели чтобы да, а мы чтобы нет. Кто знает как зеля договрился??? Українська сторона починає будувати міст у Станиці Луганській, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1447
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Война уже заканчивается. Осталась небольшая кучка высших офицеров, воровавших на крови.
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орки стріяти вже перестали?
а якщо завтра випустять снаряди і загине все бригада відкупишся квартирами?
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Конечно перестали! Вы что не верите Данилюку?!! да вы порохобот батенька!
"2 сентября в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимо с жизнью", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3145825
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Это правильно. Построить мост, 5 звездочный отель, казино, заправку и тд. Побольше прикольных объектов чтобы террористам было по чем навыки стрельбы оттачивать
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не плохо - там можно будет давать представления 95 квартала...)
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крепкий хоть ?? нужон такой шоб Армату выдержал !!.. прорывы на всех фронтах ..
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И на )(уя ? Своей падали полно и приежей тоже. Ковер не забудь им постелить (лугандонским ублюдкам) чмо.
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Схоже що членомкомандуючий збирається аслабанять лугандон.))
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Что бы колорадская зараза быстрее раползалась по всей стране....вы еще пенсии боевикам дайте...
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был бы я строителем, я бы лучше в Польшу поехал, чем тот мост строить
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Єслі чєловєк ідійот, то ето надолго.(С)
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Сепары ржут не останавливаясь. - И пенсии нам платят, и уголёк наш покупают. Ща мост строят. Пойдём-ка постреляем по ним, им всё равно запретили ответку давать.
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А що тут не знати? Виконуємо путінськи хотєлкі.
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Відбудова Україною моста та знищення фортифікацінийх споруд в односторонньому порядку - вимога кацапів для обміну полоненими.
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А про вимогу передачі Цемаха - це "умозаключєніє" Бутусова?

Чим інакше пояснити такий прогин ЗЕ перед кацапами?

Зебуїни сподівалися, що пуцін буде з ними все по чесному домовлятися, та не врахували, що пуцін = *****.
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А в чем радость что окупантам будем мост строить? Вы хоть бы в Киеве и других городах Украины мосты построили, которые чуть ли не каждый день обрушиваются.
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повстанцы же честно сказали в интервью на мосту - укропам задание - восстановить мост для повстанцев и пусть биндёровцы ******** к себе на западенщину....
так, биндёровцам пора собирать чемоданы!.... Українська сторона починає будувати міст у Станиці Луганській, - Зеленський - Цензор.НЕТ 538
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Давайте еще окупантам будем принудительно выдавать пенсии и пособия, назло кремлю? Завтра етот мост взорвут с теми кто его строил и х***й с ним.
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х.з. в мене версія ,що знают, що буде йому скоро триндець знову,бо нічого ж не змінилось, то можна списати грошей неміряно, все одно ніхто не зможе перевірити
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Щоб сепари могли легко потратити на невизволену пуйлом землю і побрататися з кожним миролюбним зебілом. Ну й була інформація, що "повстанці" у місцевих все вже віджали, час освоювати нові територіїї.
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Попиляти гроші на побудові мосту. Почекати поки сепари його знову підірвуть. Розпочати знову побудову мосту і розпиляння грошей... І так по колу.
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А говорили что ***** будет платить репарации и отстраивать разрушенный дамбас. Не такие в кремле дураки. Рабов вы*бали и еще и выдоят. А вы давайте хохлы еще больше налогов платите, больше за растаможку евроблях платите по 300% от стоимости машины, ПДВ платите аж 20% а не 5%. Кто там больше всех визжит что нужно больше налогов собирать с рабов чтобы сепаров и террористов финансировать?
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02.09.19 09:43

Враг в течение 40 минут бил по позициям ОС в районе Водяного из запрещенной артиллерии, - СЦКК

02.09.19 12:27

Украинская сторона начинает строить мост в Станице Луганской, - Зеленский.

дно

ахахаха
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совсем зе плох, только была новость что там сепары укркпляются НО у зе перемирие((((((
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поимеет его путяра, жостко, жаль только цену за его про..б заплатят украинские военные
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СТЕНУ высокую надо строить а не мост
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Гиркин мост взорвал - а этот клоун решил за мои бабки его отстроить что бы ватные бабульки ходили через него проклиная Бендеровцев за пенсией? вот это вот быдло :
?
Українська сторона починає будувати міст у Станиці Луганській, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9598

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відкрив статтю з відеосюжетом, бо стало цікаво подивитись на те будівництво - ага! Показали початок будівництва - як і борьбу с контрабандою, с бурштином, перемир'ям - всьо в віртуальному пространстві - чергова Зєремога!!! І чого той мост такий важливий? Мо' тому шо мона освоїти десяток лімонів євроналічки
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Сочувствую налогоплательщикам! Беги люди , бегите.
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8 июл 2019
Зеленский анонсировал строительство моста в Станице Луганской. По словам главы государства, его могут построить за неделю.Сейчас строительство отложили, чтобы дать боевикам время демонтировать бетонные конструкции, на что им нужно около 8−10 дней. По словам Зеленского, они подождут восемь дней и начнут строить мост.
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зеля киздун
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кацапня взорвала.а мы строить будем?!а не пошел ли ты нах зеЛеная падаль!
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Все буде добре. Директором моста буде Беня. Він сам себе пропонував. Будувати на совість, щоб могли пройти танки!
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ЗЕ очень нужен этот мост. Там очень удобное расположение, чтобы гонять контрабанду через серую зону на россию.
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Як писав Лесь:

Толя: Папа, а на том бєpєгу наші?
Опанас (зловісно): Там кацапи…

То навіщо для кацапів будувати моста?
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