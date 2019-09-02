 Ураган Дориан достиг Багамских островов. Порывы ветра достигают 320 км/ч. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуют видео разрушающей стихии. На кадрах видны поврежденные или полностью разрушенные дома, вырванные с корнем деревья, разбитые и опрокинутые автомобили, затопленные улицы.
Напомним, что урагану Дориан присвоена высшая, пятая категория, и он продолжает усиливаться, порывы ветра достигают уже 320 км/ч. Из-за надвигающегося урагана президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
а кто здесь командует?
а кто живет?
все остальные выживают
Вспоминаю украинский чернозём где местами глубиной более полуметра, а мы здесь землю в магазине покупаем. И после всего думаю, ну как это так получается что в таких ужасных условия эта страна себя да ещё и пол мира кормит? А в Украине где зерно брось и оно само прорастёт, палку в землю втыкни и виноград вырастит, и такая жопа. Парадокс не так-ли?
«Був понеділок, 20 липня 1987-го. Весь день стояла страшенна спека. Ближче до п'ятої вечора раптово нахмарилося і місцями сипонув величезний град. Вітер загудів так, ніби десь поблизу пішов на посадку реактивний літак. Враз потемніло», - згадують очевидці.
Стихія тривала не більше десяти хвилин, але залишилася в пам'яті людей на все життя, - йдеться на сайті «Вісник і К».
Тетяна Подаш, секретар сільської ради, у ті часи лише працювала у Шельвові, а жила у сусідньому селі. Коли на вулиці почався град і страшенно загуло, в приміщенні сільради знаходилося ще четверо жінок.
- Ми вирішили подивитися, що там робиться, але не змогли відчинити вхідні двері. Так, наче їх хтось притиснув, - розповідає Тетяна Петрівна. - Поперелякувалися, скупчилися усі в тому коридорчику, та так і простояли. А в цей час вилітали вікна, рвало покрівлю, все ходило ходором. Коли нарешті змогли вийти - очам не повірили! Кущів, які росли навколо, ніби й не було, дерева повалені, дроти валяються. І тут хтось з наших закричав: «Села нема!».
Ми озирнулися. Дійсно, з іншого боку сільської ради, де ще десять хвилин тому була ціла вулиця, наче хтось величезною мітлою вимів хати та ще й помив місця, де вони стояли!
Руйнування, які нанесла стихія саме цьому селу, були страшними. 34 будинки зруйновано вщент (від семи з них залишилися одні фундаменти), більше сотні понівечено. Як не гірко констатувати, але той день забрав із собою життя чотирьох жителів. Більшість селян врятували льохи, які послужили надійним сховищем.
Переповідають й історію маленької дівчинки Вікторії, яка дивом залишилася живою. Її мама Валентина Смик навіть не встигла добігти до хати. А там же на ліжечку залишилася спати маленька донечка! Як тільки вихор відійшов, жінка кинулася у зруйнований дім - від помешкання залишилося три стіни. Під однією з них і побачила свою донечку, яка стояла в колисці, доверху наповненій побитою цеглою...
Після пережитого шоку люди не могли спати кілька днів. У повітрі довго стояв важкий запах гару, так, ніби хтось вичистив сажу з величезної грубки. Документи, паспорти, різноманітні посвідчення і фотографії із сімейних альбомів шельвівців знаходили за десятки кілометрів, аж у далекому від Локач Рожищенському районі!
Ще довго потім люди збирали по сусідніх селах свої особисті речі, одяг. Пробували їх прати, але на кожній кофтині чи штанях смерч ніби поставив свій розпис - бурі плями, які не могла вивести навіть білизна. Село за два місяці відбудували, а для людей, які взагалі залишилися без домівок, звели новий мікрорайон із 34 хат.
На місці, де смерч пошматував будівлі, тепер заросле поле і покинуті льохи, які колись порятували своїх господарів.