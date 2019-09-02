 США будут поддерживать Украину в вопросах законного требования о деоккупации Крыма, - Пенс. ВИДЕО

Во время двусторонней встречи 1 сентября в Варшаве Пенс заявил, что США будут поддерживать Украину в вопросах безопасности и законного требования по Крыму, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Зеленский поблагодарил вице-президента за "усилия США и отстаивание прав Украины".

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Пенс также поздравил Зеленского с победой на президентских выборах и дальнейшей победе его партии на выборах в Верховную Раду, а также добавил, что отношения между США и Украиной "никогда не были крепче".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Планировался визит президента США Дональда Трампа. Ожидалось, что Трамп встретится в Польше с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Но президенту США пришлось отложить визит в Европу из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.

Предполагают, что теперь первая встреча Зеленского и Трампа может состояться в ходе визита украинского лидера в США во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине сентября.

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