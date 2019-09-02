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 Политика Украины
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 США будут поддерживать Украину в вопросах законного требования о деоккупации Крыма, - Пенс. ВИДЕО

Вице-президент США Майк Пенс во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину в ее требовании вернуть Крым.

Во время двусторонней встречи 1 сентября в Варшаве Пенс заявил, что США будут поддерживать Украину в вопросах безопасности и законного требования по Крыму, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Зеленский поблагодарил вице-президента за "усилия США и отстаивание прав Украины".

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Пенс также поздравил Зеленского с победой на президентских выборах и дальнейшей победе его партии на выборах в Верховную Раду, а также добавил, что отношения между США и Украиной "никогда не были крепче".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Планировался визит президента США Дональда Трампа. Ожидалось, что Трамп встретится в Польше с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Но президенту США пришлось отложить визит в Европу из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.

Предполагают, что теперь первая встреча Зеленского и Трампа может состояться в ходе визита украинского лидера в США во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине сентября.

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Источник: https://censor.net.ua/v3145824
 
   
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Осторожные высказывания кидал по Будапештскому меморандуму...
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Напам'ятаю, Америка ніколи не визнала захоплення Прибалтійських республік Радянським Союзом. Зараз ми маємо що маємо🤔
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пенс лурак - сначала надо было выяснить собирается ли ЗЕбил вообще требовать возврашения крыма))) чтобы не выглядеть клоуном
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Через переводчика общается ваш перзидент. Это какой-то позор.
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