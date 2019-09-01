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 Враг обстрелял позиции ОС возле Водяного и Новолуганского из запрещенных минометов калибра 82 мм, - пресс-центр. ВИДЕО

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил (ОС).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции ОС вблизи Николаевки (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и трижды - неподалеку от Водяного (из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды открывал огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от Луганского (из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), дважды - в районе Зайцево (из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и вблизи Новолуганского (из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм).

Напомним, 31 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сержант 24-й ОМБр Александр Грицаюк, раненный на Донбассе 25 августа, скончался в больнице, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

Источник: https://censor.net.ua/v3145805
 
 
 Топ комментарии
 
А шо удивительного?? Вся сепарня все быдлы ненавидящие Украину, все малороссы за руцькоговорящего клоуна голосовали...Весь Даунбасек за кловуна, вот и получаем...
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який мімімішний представник ЗЄкоМанди Враг обстрелял позиции ОС возле Водяного и Новолуганского из запрещенных минометов калибра 82 мм, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 451
Враг обстрелял позиции ОС возле Водяного и Новолуганского из запрещенных минометов калибра 82 мм, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 7191 Враг обстрелял позиции ОС возле Водяного и Новолуганского из запрещенных минометов калибра 82 мм, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6534
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Слава безальтернативному миролюбному перемирию от самого миролюбного преЗЕдента, = Наконец то сепары могут тренироваца как в тире полностью безнаказанно обстреливая наших солдат.
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Слава безальтернативному миролюбному перемирию от самого миролюбного преЗЕдента, = Наконец то сепары могут тренироваца как в тире полностью безнаказанно обстреливая наших солдат.
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так вони ж знають куди стріялти, бо завдяки зе пеервіряють наші позиції разом з обсєшниками.
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Потужный мыролюбный реформизм Зеленського.
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При Порошенко такого не было! Опять Зе-команда виновата. Порохоботы-опарыши начинайте вечерний час ненависти!
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ЗЕлена Шмаркля ватажок опаришів Ворог обстріляв позиції ОС біля Водяного і Новолуганського із заборонених мінометів калібру 82 мм, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7975
Жопой і є Кацапстан - а Каци, колективним розумом - на кшталт опариша Кацманавт Ворог обстріляв позиції ОС біля Водяного і Новолуганського із заборонених мінометів калібру 82 мм, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5689
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Ответь на один вопрос.Кто наживается на крови?
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Будет будет, у кловуна у фейсбуке обязательно будет..может ещё видео записать..
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вибачте..у мене закінчились матюки
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А не з «запрєщонних» можна?
Під час перемирья?
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Ну тогда пусть и Калаши называют запрещенными
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Все як завжди. Нафіга тоді змінили шило на мило?
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(из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм).

Цензор. ознакомь уже своих модеров. шо запрещенным по минским является калибр 100 и крупнее
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