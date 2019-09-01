 Враг обстрелял позиции ОС возле Водяного и Новолуганского из запрещенных минометов калибра 82 мм, - пресс-центр. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил (ОС).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции ОС вблизи Николаевки (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и трижды - неподалеку от Водяного (из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды открывал огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от Луганского (из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), дважды - в районе Зайцево (из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и вблизи Новолуганского (из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм).
Напомним, 31 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1168215383268057089
Жопой і є Кацапстан - а Каци, колективним розумом - на кшталт опариша Кацманавт
Під час перемирья?
Цензор. ознакомь уже своих модеров. шо запрещенным по минским является калибр 100 и крупнее