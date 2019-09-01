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Все про:Путин (25017) Россия (73738) Русский мир (381)

 На Байкале установили бюст Путина "для прямых обращений к гаранту Конституции". ВИДЕО

Жители поселка Хужир на острове Ольхон установили бюст президента России Владимира Путина, чтобы привлечь внимание к проблемам своего района.

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на местное информагентство "Байкал24".

"Бюст будет использоваться для прямых обращений жителей Ольхонского района к "Гаранту Конституции" Владимиру Путину. Других путей добиться того, чтобы их услышали у активистов не осталось", - пишут российские журналисты.

Пока в соцсетях опубликовано одно обращение к Путину, которое местные жители записали на фоне бюста.

Также на Цензор.НЕТ: Вместо Флоры будет Ленин: в Никитском ботаническом саду оккупанты заменят статую богини плодородия бюстом вождя пролетариата

В обращении говорится, что население побережья Байкала "оказалось под жестким прессом законов" и "фактически подвергается дискриминации из-за того, что живет на Байкальской природной территории". В частности, местные жители из-за противоречивого законодательства о Байкале не могут зарегистрировать свои дома, улучшить свои жилищные условия, получить в аренду земельные участки.

Источник: https://censor.net.ua/v3145795
 
 
 Топ комментарии
 
Ваабще ебанулось население великой МОКШАНДИИ!
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Культ личности в чистом виде.
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Зато почему то обрезанным китаешкам все можно им все оформляют за 5 минут просто знаю тему близко еще до 2014 года и даже до Майдана где но начало правления Путина 2004-2005 год местные жители приезажи к нам в Одессу и область... оттуда жаловались мол Путин запустил китаешек на байкал отждал им тысячи гектаров тайги лесов и гор... в аренду на 60 лет с прлонгацией на 28 лет...а нам россиянам все запретили, даже тем кто живет с момента заселения там первых переселенцев.... а им китаешкам свободная дорога устланаая ковролином...
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Там все начиналось гораздо раньше. Еще в начале 2000 во всех местных газетах, где была рубрика "Знакомства", почти все объявления были приблизительно такого содержания - "Молодая русская женщина познакомится с мужчиной китайской национальности".
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Свежачок. Этот #ихтамнет тоже стал #ужеточнонет. Позывной - Карлсон. Родителям скажут, что упал с крыши т.к. моторчик забыл прицепить. - Myrotvorets

На Байкале установили бюст Путина "для прямых обращений к гаранту Конституции" - Цензор.НЕТ 3866

Курочкин Юрий Александрович. Красноярский край, г.Канск.
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Отдайте цей Байкал китайцам, он им больше пригодится.
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Кєтайці той Байкал вже майже досмоктали). Нічого вже віддавати.
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Дык уже китайский, и Байкал, и дальний восток
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Ну в нас також вже почали продавати бюсти нового президента,а це тільки початок каденції.
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Зєлькіне погруддя у хфас і прохфіль... Зара богуцька його обсмокче!)
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ну теперь с зебилов зеля в полный рост - бюстики ,иконы и песни они даже быстрее свинособак сфарганили
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Как челобитную царю подаешь, холоп? На калени, жива!
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В Україні не може бути ні диктитури ні культу особи.
В Білорусі може бути диктатура, але не може бути культу особи.
На рашці не може не бути культу особи.

Просто не може. Вони не заспокояться, поки не знайдуть нагіршого, затягнуть пояси, стануть на коліна, заскиглять від напруги й будуть чекати поки наваляють хохлам, піндосам, вузькоглазим, барсеточникам, чехам, та іншим. Якась тупікова гілка.
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Дно. И шамана дежурного дух путлера вызывать.
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Так, бюст Зеленского можно приобрести в трех цветах - мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый.
"Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер. Впервые в Украине, официальные продажи стартуют 25 июля", - говорится в описании.
Продавцы отметили, что бюст изготовлен из скульптурного гипса, покрыт тремя слоями лака и сусальным золотом.
Также на аукционе указали, что вес такого сувенира составляет 2,5 кг, а высота - 23 см.
Приобрести бюст можно за 2 тыс. грн.
На Байкале установили бюст Путина "для прямых обращений к гаранту Конституции" - Цензор.НЕТ 6396
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Не пуиай х..й с пальцем это для прикола Зебил никогда в Украине культа не было и не будет ,а там реально вата на него молится и искренне верит что пуйлу просто не докладывают,что воруют на местах путин не может везде быть,он работает много чтоб вяличие не опускалось а так он поможет,поможет и тебя вылечим и меня тоже вылечим
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Проснись, культ Зеленського уже цвіте і пахне.
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"покрыт тремя слоями лака и сусальным золотом" маловато будет . правоверные зебобики три слоя быстро слижут
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бггггг)а как зебилы возмущаются,делая вид,что чем то отличаются от свинособак На Байкале установили бюст Путина "для прямых обращений к гаранту Конституции" - Цензор.НЕТ 1831
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незабаром пуйло потіснить чЛені і на постаментах і в мавзолеї
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Може і нам пам'ятник Володимира Великого замінити на Володимира Зеленського?
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Володимира Великого на Володимира малого ? На Байкале установили бюст Путина "для прямых обращений к гаранту Конституции" - Цензор.НЕТ 2084
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Пам'ятник Володира Великого можемо змінити на пам'ятник вофкі малого. Отакий в нас нині історичний етап.
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НІ ну подобається мені порохоср ..! На Байкале установили бюст Путина "для прямых обращений к гаранту Конституции" - Цензор.НЕТ 7384
Замість хаяти ху@ла ..нападають на Зеленського ..
..................................................................
..*І ТІЧКА ЗДАВНА Й ПОНИНІ .......*
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Взагалі це цікаво що там таке повинно відбуватись, щоб група Homo Sapiens в 2019 році розробила такий план по досягненню результату - замовила фіг зна де бюст путєна, приволокла його на який майданчик, зробила ролік і виклала його на піндосовський ютуб. Все. І теперь сидять і чекають результату...
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Жах, що то за лупоока істота, знову рептілоїд))
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На дне байкала? ОмулЯ обращаться будут? ну в любом случае шансов у них на ответ на поставленные вопросы поболе будет, чем у простых росиян при обращении к живому хутину
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в Украине нужно установить бюсты свынопети и его свинячьей банды, чтобы каждый желающий мог на них поссять
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и можно сделать услугу обссыкания бюста свыни платной- деньги в бюджет потекут рекой
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Так там смоктати треба??
Йух примандячили чи моржову звязду???
😂😂😂
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Ни чести, ни достоинства. В стойло, там твоё место.
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