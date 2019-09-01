 На Байкале установили бюст Путина "для прямых обращений к гаранту Конституции". ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на местное информагентство "Байкал24".
"Бюст будет использоваться для прямых обращений жителей Ольхонского района к "Гаранту Конституции" Владимиру Путину. Других путей добиться того, чтобы их услышали у активистов не осталось", - пишут российские журналисты.
Пока в соцсетях опубликовано одно обращение к Путину, которое местные жители записали на фоне бюста.
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В обращении говорится, что население побережья Байкала "оказалось под жестким прессом законов" и "фактически подвергается дискриминации из-за того, что живет на Байкальской природной территории". В частности, местные жители из-за противоречивого законодательства о Байкале не могут зарегистрировать свои дома, улучшить свои жилищные условия, получить в аренду земельные участки.
Курочкин Юрий Александрович. Красноярский край, г.Канск.
В Білорусі може бути диктатура, але не може бути культу особи.
На рашці не може не бути культу особи.
Просто не може. Вони не заспокояться, поки не знайдуть нагіршого, затягнуть пояси, стануть на коліна, заскиглять від напруги й будуть чекати поки наваляють хохлам, піндосам, вузькоглазим, барсеточникам, чехам, та іншим. Якась тупікова гілка.
"Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер. Впервые в Украине, официальные продажи стартуют 25 июля", - говорится в описании.
Продавцы отметили, что бюст изготовлен из скульптурного гипса, покрыт тремя слоями лака и сусальным золотом.
Также на аукционе указали, что вес такого сувенира составляет 2,5 кг, а высота - 23 см.
Приобрести бюст можно за 2 тыс. грн.
Замість хаяти ху@ла ..нападають на Зеленського ..
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..*І ТІЧКА ЗДАВНА Й ПОНИНІ .......*
😁
Йух примандячили чи моржову звязду???
😂😂😂