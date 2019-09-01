EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  6494  48
Все про:Киевская область (1735) Нацполиция (9993) труп (98)

 Труп мужчины с оружием и запиской найдены в автомобиле под Киевом. ВИДЕО

В воскресенье, 1 сентября, в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области обнаружили труп мужчины в автомобиле.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказали правоохранители, около 9 утра в полицию сообщили, что в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района на одной из улиц припаркован простреленный автомобиль, внутри которого находится тело мужчины.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и руководство полиции Киевской области. В ходе следственных действий установлено, что в салоне автомобиля находится труп мужчины возрастом около 50 лет, оружие и предсмертная записка.

Смотрите также: Полиция разыскивает водителя "Мерседеса", сбившего насмерть женщину на Академгородке в Киеве. ФОТО

Детали события и обстоятельства смерти устанавливаются. Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/v3145790
 
 
 Топ комментарии
 
Застрелив себе ззовні....
Бува...
 показать весь комментарий
 
У деяких генералів получається двійчи в голову собі стріляти, самогубство воно таке дивне...
 показать весь комментарий
 
Не знаю,но мне кажется что если мужик хотел бы порешиться то на боковом вышибнутом стекле остались бы его остатки мозгов.А все указывает что стекло пробито из наружи.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У деяких генералів получається двійчи в голову собі стріляти, самогубство воно таке дивне...
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю,но мне кажется что если мужик хотел бы порешиться то на боковом вышибнутом стекле остались бы его остатки мозгов.А все указывает что стекло пробито из наружи.
 показать весь комментарий
 
 
То что авто прострелено снаружи не берите в голову. Музычко тоже застрелил себя со связаными руками притом смог выстрелить в сердце аж два раза. Украинцы народ изобретательный.
 показать весь комментарий
 
 
***** сказал хватит на сегодня. Придется подчиниться
 показать весь комментарий
 
Если бы нужно было стреляться (разное бывает - неизлечимый рак, например), то зачем портить машину и стекло, да ещё делать это на улице, где может кто-то пострадать, либо дети увидят труп и т.д?
Написал записку, а ещё лучше записал видео, поехал в укромное месте, точно указанное в записке, и ушёл себе честно и спокойно, с минимумом хлопот для родных. Машина не забрызгана мозгами, потому что их было немного.
 показать весь комментарий
 
 
стекло разбито снаружи полицией чтобы открыть машину.
Такое развитие событий тебе в голову не приходило?
 показать весь комментарий
 
 
А зачем полиции бить стекло????? Если двери закрыты их бы открыли снаружи как минимум болгарской.
 показать весь комментарий
 
зачем болгарка? Разбить стекло и открыть изнутри - 2 секунды.
 показать весь комментарий
 
 
Таку тарадайку можна відкрити без розбивання вікна де теоретично можуть бути чиїсь сліди!
"Такое развитие событий тебе в голову не приходило?" Труп чоловіка зі зброєю і запискою знайдено в автомобілі під Києвом - Цензор.НЕТ 4532
 показать весь комментарий
 
 
В машине сидит человек, без признаков жизни, машина закрыта изнутри, которому возможно нужна срочная помощь. Звонить специалистам по вскрытию машин и ждать пока подъедут? Или тупо разбить стекло и открыть машину за 2 секунды?
 показать весь комментарий
 
 
Очень интересна личность погибшего. А то у нас как смена власти, так набор непонятных смертей. То Кушнарев во фраке охотится, то прокурор стреляет я в тире, то министр мужественно пускает себе две пули в голову, то ирижер Рады решает, что к старости у него выросли крылья и прыгает с 10 этажа.....
 показать весь комментарий
 
Возможно. Я уж как то подробности полёта Чечета и не помню. С 17 пусть будет с 17
 показать весь комментарий
 
Можливо хтось з служби гєлєтєя ,що підірвав здоров'я на чумайданах з кешом? Труп чоловіка зі зброєю і запискою знайдено в автомобілі під Києвом - Цензор.НЕТ 5947
 показать весь комментарий
 
Возможно двери были заблокированы, а стекло разбили те, кто был свидетелем для того, чтобы открыть и оказать помощь.
 показать весь комментарий
 
 
а шо двери открывать ? там боковая форточка уже посыпалась ее рукой толкни и нет стекла, там обычная каленка. А дальше можно разлочить все двери легко. кнопка блокировки на подлокотнике.
 показать весь комментарий
 
Где и от чего посыпалась боковая форточка? Я не специалист. Можете указать пальцем?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх