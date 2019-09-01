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 Политика Украины, Общество
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Все про:Гончарук (7) Кабмин (11131) школа (1891)

 Гончарук на самокате пообещал школьникам все условия для учебы: Кто-то из вас скоро тоже станет премьером. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний и показал им здание правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в фейсбуке.

"Привет, друзья. Сегодня 1 сентября, День знаний. Завтра вы пойдете в школу. А я пойду на работу в Кабинет министров Украины, где я работаю премьер-министром. Когда-то кто-то из вас также будет премьер-министром. Но на тот момент Украина уже будет сильным модерновым государством, с которым будут считаться в мире. Тогда правительство будет работать в современном, инновационном здании, которое вы обязательно увидите", - обратился Гончарук в ролике.

Смотрите также: Буду слышать вас и объяснять каждое свое решение, - глава МОН Новосад поздравила украинцев с 1 сентября. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3145789
 
   
 Топ комментарии
 
Шо, после 4 класса будут брать в премьери?)))
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Лисапет пререгатива гидранта. Для перевозки лисапета кортеж гидрангта с семи авто при Петруччо увеличен до 28 машин. В одно переднее колесо от лисапета, во второй заднее колесо от лисапети гидранта, а третьей рама, в четвёртой потертое седло, в пятой цепи от лисапета гидранта, в шестой вика от переднего колеса лисапета гидранта и т.д. Гончарук на самокаті пообіцяв школярам всі умови для навчання: Хтось із вас незабаром теж стане прем'єром - Цензор.НЕТ 6089
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порохоботам опять все не так. Чертова свиношоколадовата. Гончарук на самокаті пообіцяв школярам всі умови для навчання: Хтось із вас незабаром теж стане прем'єром - Цензор.НЕТ 2069
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Шо, после 4 класса будут брать в премьери?)))
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А на лісапеті слабо, чи не по чину?
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Лисапет пререгатива гидранта. Для перевозки лисапета кортеж гидрангта с семи авто при Петруччо увеличен до 28 машин. В одно переднее колесо от лисапета, во второй заднее колесо от лисапети гидранта, а третьей рама, в четвёртой потертое седло, в пятой цепи от лисапета гидранта, в шестой вика от переднего колеса лисапета гидранта и т.д. Гончарук на самокаті пообіцяв школярам всі умови для навчання: Хтось із вас незабаром теж стане прем'єром - Цензор.НЕТ 6089
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порохоботам опять все не так. Чертова свиношоколадовата.
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А причем тут порохоботы? Ты делишь людей на две категории? Так и я могу поделить на две,на троллей и на людей. Ты,например-тролль.
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несможеж ты уже ничего поделить....ты нулём умноженный... факториал нуля.!
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А им везде мерещатся порохоботы и бИндерИвцы. И в тёмном углу комнаты, и в плохо освещённой подворотне, и в обоссаном ими же самими лифте и парадном. Везде. Фобия знаете ли такая. У умственно отсталых в своём развитии.
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Нет покоя zебанутым!
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А калоботам🤢💩🤡🐸🐑🐏-медный грош , и плюй им в морды сколько хош 😹😂
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прям как зебобики при правлении пороха))) себя не узнаешь годом ранее?
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Пєця не вміє їздити на ровері. Це Вовік міє.
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Та шо той вовік на лісапеді, або отой новий прем'єр , (шоб ми так знали, хто воно таке)! А от юля на візочку всіх переможе! Так, Іванко Суліма?! Чи тобі вже вовік башляє?)
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А я радий, що переміг Вовік. Бо Юлю б заклювали порохоботи. Нехай відпочине. А Вовік виявивсь ефективніше, ніж очикувалось. Чекаю Вівторка. Буде сесійний день Гончарук на самокаті пообіцяв школярам всі умови для навчання: Хтось із вас незабаром теж стане прем'єром - Цензор.НЕТ 4336
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450тысяч первокласников умножением умножаем на 60 лет- средная выборка с учетом средней по выехавшим. Итого в укриане до 30 млн населения.
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По вашим цифрам виходить що пенсіонерів в нас нема.
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В коррупционных схемах облэнерго фирташа с мертвыми душами
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Нужно понимать что пенсионный фонд это личный карман олигархов, уже наверное каломойши. Чем больше он недодаст пенсам и больше м.душ тем больше у них вилл и яхт
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Они взаимоисключаются взамен выехавшим. 60 это тот самый коефициент. Его можете проверить на малой выборке и не нужно делать перепись. Ошибка не больше 10%
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Ну не знаю, просто прикинув скільки особисто знаю пенсіонерів а скільки знаю виїхавших, пенсіонерів більше, а це ж західна Україна, з інших місцевостей менше їдуть.
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Правильно. Это тоже учтено,и в малой выборке по районам нужно тоже учитывать. 60 это средний коефициент по всей украине где есть первоклассники.
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13 мільйонів дожили.
І, щось на вулицях України, важко перейти дорогу, не від похоронних процесій, а від нескінченного потоку ЛЕГКОВИХ автомобілів.
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А для чого під відео писати переклад на рюське ? Кацанпня нє в тємє?
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ТЫ В ГЛАЗА ДОЛБИШЬСЯ? СУБТИТРЫ НА УКРАИНСКОМ
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Потрібно дітям пояснювати,що більшість з них буде рабами олігархів.
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Та, я бачу, що ти завжди лізеш з порадами, у речі, про яких ти не маєш ніякісінького розуміння.
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gtctd dtfbdqpt Тут я маю розуміння.А от ви завжди мене переслідуєте і хочете щось мені доказати.
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Та у тебе, такі середновічні поняття, що аж дивує...
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gtctd dtfbdqpt Середньовічні? Тоді,якраз молилися на феодалів,а зараз цими феодалами у нас стали олігархи.Цікаво,як би до олігархів ставилися воїни і керівники УПА?
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Олексій Гончарук народився 7 липня 1984 року. Інформації про місце народження немає. Ні на інформаційних сайтах, ні на його сторінках в соціальних мережах інформації про його сімейний статус, дітей, або ж батьків знайти не вдалося.
https://znaj.ua/dossier/176-aleksej-goncharuk-dose-i-biografiya
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Ти ба, людину у Вікіпедії забанили. Цікаво за що
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у вікі починається з закінчення середньої школи.
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ага, про "ссациальный лифт" уже обещали, и посады по конкурсу
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Я здесь писал еще в январе 2019г., что после победы Зеленского будут одни цирковые представления,что мы сейчас и видим.
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он просто молодец... и что бы парашеботы не писали - земля вам асфальтобетоном - они намного умнее и прогрессивнее парашеботов... пусть у них все выйдет!
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Они упрощенную систему налогообложения собрались отменить . Так , что наверное податковый майдан у них выйдет .
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Новопризначений прем'єр-міністр України Олексій Гончарук записав відеозвернення на честь 1 вересня та проїхався урядовою будівлею на самокаті. Експерти з 1+1 назвали цю подію найдієвішою реформою за всі часи Гончарук на самокаті пообіцяв школярам всі умови для навчання: Хтось із вас незабаром теж стане прем'єром - Цензор.НЕТ 9880
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Вивіска бренд, що це країна ліберального демократичного капіталізму розливу імені таваріщєй Сороса і Ко.
Україна феодальна диктатура кланів окупантів.
Вивіска бренд, що це країна ліберального демократичного капіталізму розливу імені таваріщєй Сороса і Ко.
Колоніальні адміністрації знищили промисловість високих технологій, сільське високорентабельне екологічно чисте сільське господарство та переробний комплекс.
Знищені наука, освіта та медицина.
Дипломи купуються та екзамени платні.
Корупція це основа відносин в державі.
Її неможливо знищити та і це не вплине на розвиток економіки бо високі технології це вже не наше.
Всі ці речі ми купуємо на Заході чи в Азії.
Поля вбивають рапсотехнічними соняшниковими рослинами.
Хліб вже без зерна.
Молоко без корів.
М'ясні вироби без м'яса.
Ліки без речовини.
Трохи перебільшив, але десь все так.
Яку роль можуть грати політики та державні структури які в поневоленні та на садєржаніі окупантів.
Країна то їх феодалів.
Там вся промисловість і фінанси.
Духовний та культурний рівень впав.
Мистецтво та література вже пережитки савєцького прошлага.
Ми у айфонах, смартфонах, компах.
Там наше життя.
Але без книг класиків ми здичавіємо швидко.
Влада.
А що влада.
Ну не буде красти.
Так вкрадуть хозяєва жізні власники колонії.
Скільки кинуть нам газу чи грошей з хлібом.
Стільки наше.
А то все на Захід.
Там гроші України.
Як повернути вкрадену країну?
Це питання стоїть чи це не головне?
Головне новоліціє.
Народ деградує з великою швидкістью.
Шарікови.
Головне коритце со пожрать.
Авто, аксєсюари та одяг.
Людина стає свинкою.
Поїв, ліг, наплодив собі та їм і поїхав чадіти в авті на забитих дорогах.
Богу така свиноферма потрібна чи ні ?
Абсурд та антилогіка думок і поведінки всіх нас.
Що ми будуємо і куди йдемо?
Зростання ВВПи.
Так то фікція та брехня.
Думай ТЕ...
Анатолий Можаровский
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Самокат - це те, що треба для Гончарука, якщо Рюкзаков свисне, щоб привіз із буфета стопку коньячку чи в туалет туалетний папір.
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Тю ? Самокат ...Тут * перевтілення * Гончарук на самокаті пообіцяв школярам всі умови для навчання: Хтось із вас незабаром теж стане прем'єром - Цензор.НЕТ 8848
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.Гончарук на самокаті пообіцяв школярам всі умови для навчання: Хтось із вас незабаром теж стане прем'єром - Цензор.НЕТ 7730...
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САМОКАТ,не ужели премьер уже отжимает у действующего велосипедного президента власть?А что делать теперь бедному меру Киева,на чем ему передвигаться к ВР Украины для рейтина?
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Були б тротуари в нас нормальні, то електросамокат - ідеальний транспорт. На роботу, з роботи - супер. Ніяких задушливих маршруток, аварійності на дорогах, платні за проїзд...
Звісно для молоді.
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Нагадало. Про три-чотири річного хлопчика на самокаті.
Мале штовхає ніжкою і наспівує " а я іду, шагаю по москвє,.."
І раптом дзвінко " Смерть Москалям" !
Яка ж дитина хороша Гончарук на самокаті пообіцяв школярам всі умови для навчання: Хтось із вас незабаром теж стане прем'єром - Цензор.НЕТ 7914
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Хай би комуналку йшов розраховувати ,а то ЗЕклован на вихід пенделем попре .
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И этот о "новом здании"... Гончарук на самокаті пообіцяв школярам всі умови для навчання: Хтось із вас незабаром теж стане прем'єром - Цензор.НЕТ 94
Офис. Утро. Работники офиса суетятся, двигают мебель, кто-то бегает с линейкой, кто-то с рулеткой... Посреди всего этого стоит уборщица смотрит на всё движение офигевшим взглядом:
- Милочки, вы что, переезжаете? - наконец спрашивает она.
- Да нет, бабуль, просто мы мебель по ФЭН-ШУЮ сейчас расставим и у нас продажи как попрут!!!
- Знаете, я тут давно полы мою, когда-то здесь был бордель.. так вот, когда у них выручка падала, они кровати не двигали.. они сразу бл…ей меняли
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Начало, как всегда заманчиво, посмотрим через годик. А вдруг?
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Треба було б на гіроскутері.Так креативніше...
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