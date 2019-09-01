 Гончарук на самокате пообещал школьникам все условия для учебы: Кто-то из вас скоро тоже станет премьером. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в фейсбуке.
"Привет, друзья. Сегодня 1 сентября, День знаний. Завтра вы пойдете в школу. А я пойду на работу в Кабинет министров Украины, где я работаю премьер-министром. Когда-то кто-то из вас также будет премьер-министром. Но на тот момент Украина уже будет сильным модерновым государством, с которым будут считаться в мире. Тогда правительство будет работать в современном, инновационном здании, которое вы обязательно увидите", - обратился Гончарук в ролике.
І, щось на вулицях України, важко перейти дорогу, не від похоронних процесій, а від нескінченного потоку ЛЕГКОВИХ автомобілів.
https://znaj.ua/dossier/176-aleksej-goncharuk-dose-i-biografiya
Україна феодальна диктатура кланів окупантів.
Вивіска бренд, що це країна ліберального демократичного капіталізму розливу імені таваріщєй Сороса і Ко.
Колоніальні адміністрації знищили промисловість високих технологій, сільське високорентабельне екологічно чисте сільське господарство та переробний комплекс.
Знищені наука, освіта та медицина.
Дипломи купуються та екзамени платні.
Корупція це основа відносин в державі.
Її неможливо знищити та і це не вплине на розвиток економіки бо високі технології це вже не наше.
Всі ці речі ми купуємо на Заході чи в Азії.
Поля вбивають рапсотехнічними соняшниковими рослинами.
Хліб вже без зерна.
Молоко без корів.
М'ясні вироби без м'яса.
Ліки без речовини.
Трохи перебільшив, але десь все так.
Яку роль можуть грати політики та державні структури які в поневоленні та на садєржаніі окупантів.
Країна то їх феодалів.
Там вся промисловість і фінанси.
Духовний та культурний рівень впав.
Мистецтво та література вже пережитки савєцького прошлага.
Ми у айфонах, смартфонах, компах.
Там наше життя.
Але без книг класиків ми здичавіємо швидко.
Влада.
А що влада.
Ну не буде красти.
Так вкрадуть хозяєва жізні власники колонії.
Скільки кинуть нам газу чи грошей з хлібом.
Стільки наше.
А то все на Захід.
Там гроші України.
Як повернути вкрадену країну?
Це питання стоїть чи це не головне?
Головне новоліціє.
Народ деградує з великою швидкістью.
Шарікови.
Головне коритце со пожрать.
Авто, аксєсюари та одяг.
Людина стає свинкою.
Поїв, ліг, наплодив собі та їм і поїхав чадіти в авті на забитих дорогах.
Богу така свиноферма потрібна чи ні ?
Абсурд та антилогіка думок і поведінки всіх нас.
Що ми будуємо і куди йдемо?
Зростання ВВПи.
Так то фікція та брехня.
Думай ТЕ...
Анатолий Можаровский
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Звісно для молоді.
Мале штовхає ніжкою і наспівує " а я іду, шагаю по москвє,.."
І раптом дзвінко " Смерть Москалям" !
Яка ж дитина хороша
Офис. Утро. Работники офиса суетятся, двигают мебель, кто-то бегает с линейкой, кто-то с рулеткой... Посреди всего этого стоит уборщица смотрит на всё движение офигевшим взглядом:
- Милочки, вы что, переезжаете? - наконец спрашивает она.
- Да нет, бабуль, просто мы мебель по ФЭН-ШУЮ сейчас расставим и у нас продажи как попрут!!!
- Знаете, я тут давно полы мою, когда-то здесь был бордель.. так вот, когда у них выручка падала, они кровати не двигали.. они сразу бл…ей меняли