 Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ. ВИДЕО

Эти кадры снял и выложил в интернет журналист Константин Реуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
"А на этом фото мы видим, как тело в форме "эмчеэс элэнэр" и чел, исполняющий роль журналиста молодой республики, помогают наблюдателю СММ ОБСЕ управлять дроном, летающим над украинскими позициями. Оказывается, так можно", - написал Реуцкий в Facebook.
В комментариях Реуцкий утверждает, что видел своими глазами: дрон, за видео с которого наблюдали на планшете ОБСЕ боевики, летал над украинскими позициями. Кроме того, один из террористов снимал на камеру картинку, которую дрон передавал на экран планшета.
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"Такое патрулирование предусмотрено соглашением о перемирии", – добавляет Реуцкий в ответ на замечание о том, неужели на украинских позициях некому сбить этот дрон.
Фейк тіпа - всі проти нас.
Україна їх втримує, а вони з серарнею патрулюють.
Це не ініціатива ОБСЕ. Це зелені перемирці підписали і дозволили.
Европа просто виконує те що підписали.
А эти условия симметричные.
ВСУ они ихние позиции то же показывают?
При пе такого пизтеца не было.
А так Зе поступает совершенно верно, то есть по ситуации .Он конечно должен делать определённые шаги , те что так и НЕ сделал Рошен за 5 лет , но и спрашивать за это с Зели нужно будет тоже через пять лет .А пока он должен ЗАМОРОЗИТЬ конфликт
И смотрим на бабскую тварь которая ииза кредита отправила своего в украину
Шо, «сдєлалі» Украіну? Зосталось «пасадіть Порошенка» ?
Кому оно нужно?
Финансирование деятельности ОБСЕ осуществляется за счет взносов ее 57 государств-участников.
11 апреля 2019 года Постоянный совет ОБСЕ утвердил Сводный бюджет Организации на 2019 год в размере 138 204 100 евро (Решение ПС № 1326).
таких фактов злоупотребления и откровенной разведдеятельности в пользу врага выявлено не меряно и передано главе СММ ОБСЕ и шо?
Генеральный секретарь организации Томас Гремингер вручил медаль ОБСЕ Эртурулу Апакану.
30 мая, новым главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине избран турецкий дипломат Яшар Халит Чевик.
Фсё!
Могу предположить, что ОБСЕ показывает оккупанту, типа представителю СЦК, что блокпост ЗСУ уже разобран.
Там до границы столько.