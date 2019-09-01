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 Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ. ВИДЕО

Удалось заснять на видео, как наблюдатели СММ ОБСЕ демонстрируют членам незаконных вооруженных формирований видео с дрона, запущенного над позициями украинских войск.

Эти кадры снял и выложил в интернет журналист Константин Реуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"А на этом фото мы видим, как тело в форме "эмчеэс элэнэр" и чел, исполняющий роль журналиста молодой республики, помогают наблюдателю СММ ОБСЕ управлять дроном, летающим над украинскими позициями. Оказывается, так можно", - написал Реуцкий в Facebook.

Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ 01

В комментариях Реуцкий утверждает, что видел своими глазами: дрон, за видео с которого наблюдали на планшете ОБСЕ боевики, летал над украинскими позициями. Кроме того, один из террористов снимал на камеру картинку, которую дрон передавал на экран планшета.

Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ 02Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ 03Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ 04

Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ по-прежнему производят большее число обстрелов, - Бутусов о данных ОБСЕ по обстрелам украинских и российских позиций на Донбассе. ИНФОГРАФИКА

"Такое патрулирование предусмотрено соглашением о перемирии", – добавляет Реуцкий в ответ на замечание о том, неужели на украинских позициях некому сбить этот дрон.
Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ 05

Источник: https://censor.net.ua/v3145783
 
 
 Топ комментарии
 
Сволочи.
Україна їх втримує, а вони з серарнею патрулюють.
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Ню-ню............. Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ - Цензор.НЕТ 8911
Фейк тіпа - всі проти нас.
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Тка, це перемога фигляра Зе і його розумово відсталих у розвітку фанатів.
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не той вже прапор майорить, що в вэстях був
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Сволочи.
Україна їх втримує, а вони з серарнею патрулюють.
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Це напевне від таких дронів " нєбоєвиє потєрі". Тепер зрозуміло, чому на інформацію про втрати накладено табу. Бо підписання ТАКИХ!!! умов "перемир'я" - це військовий злочин керівництва держави перед власними військовими, їхніми родинами і близькими. Також пояснює той факт, що давно вже немає інформації про збиті дрони-розвідники сепаратистів. А виявляється, нема що збивати - вони просто не літають. Навіщо, коли вся розвідінформація поступає від ОБСЄ? Питання лише в тому, чи це від недолугої кричущої некомпетенції такі дії, чи свідоме знищення найактивнішою частини українського вояцтва, яке зараз на передовій, а не на полігонах.
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"Такое патрулирование предусмотрено соглашением о перемирии", - добавляет Реуцкий

Це не ініціатива ОБСЕ. Це зелені перемирці підписали і дозволили.

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Я чувствую, закрывая глаза: Весь мир идет на меня войной
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Народ, читайте уважно. Це умови "перемир`я" яке підписали зеленські.
Европа просто виконує те що підписали.
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Да да.
А эти условия симметричные.
ВСУ они ихние позиции то же показывают?
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Питай тих хто підписав. Виходить що ні, не симетричні...
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Ха-ха, я недавно писал что ОБСЕ помогает оккупантам разминировать дорогу возле позиций ЗСУ, так оппонент не верил.
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Немцы и францы такие же фашисты как и парашисты. Но теперь у украины лох зе и его лживая свита,которых не лень обманывать. Которых нужно обманывать.
При пе такого пизтеца не было.
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При Пе наших слили в Дебальцево и Иловайске
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При пе украина успешно воевала,когда не зашли капацы своим войсками. Зе бы слил все под чистую. Его как последнего лоха кидают при обмене,когда даже самый тупой баран в украине знает что с кацапами договор не стоит цены бумаги.
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Да и то у капапов успех 12.5% остальных кацапы вывесли гумконвоями по 2000 трупов в каждом. А их было около 60. 60 гумконвоев *2к капапских кредитных должника = 120 тысяч убитых капапов за 4 года войны.
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Вы точно с головой дружите ? А с кем он собирался воевать ? Неужто с попуасами ? Так кто подписывал бумаги в Минске ? Минск это и была капитуляция.Вы это хоть понимаете? Просто красиво обставленная и оформленная разными нашими партнёрами и посредниками .А Зе сейчас просто пытается делать то что от него ТРЕБУЮТ , требуют млин! Те самые партнёры и посредники. Они требуют ЗАМОРОЗИТЬ конфликт .И знаешь почему ? Потому что никакого политического решения этот конфликт НЕ имеет .....только военное и силовое ! У Украины на это НЕТ возможностей просто на данный момент .За 5 предыдущих лет барыга НЕ сделал ничего чтобы указывало на то что он готов решать проблему военными способами .Если бы он желал этого , то его шаги и инициативы бы были совсем другими .От слова АБСОЛЮТНО !
А так Зе поступает совершенно верно, то есть по ситуации .Он конечно должен делать определённые шаги , те что так и НЕ сделал Рошен за 5 лет , но и спрашивать за это с Зели нужно будет тоже через пять лет .А пока он должен ЗАМОРОЗИТЬ конфликт
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Здесь лежит 56 около гумконвой с украины лета 18 го https://www.youtube.com/watch?v=rtUYYJkAcHc

И смотрим на бабскую тварь которая ииза кредита отправила своего в украину
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Так было нужно. Если б их не слили , то путен бы тогда точно напал .
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«Етого нє можєт бить, потомучьто етого нє может бить нікогда»?
Шо, «сдєлалі» Украіну? Зосталось «пасадіть Порошенка» ?
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давно нужно было гнать этих обсе...от них толку НОЛЬ!зато там половина кацапо-фашистов сливает инфу кацапне. Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ - Цензор.НЕТ 5087
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Це дозволила робить Україна за умовами "перемир`я".
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Расформировать ОБСЕ вообще.
Кому оно нужно?
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Новость? Сенсация? А как на сепарской свадьбе были - забыли?
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ОБСЕ - это еще один успешный бизнес проект с не хилым бюджетом.

Финансирование деятельности ОБСЕ осуществляется за счет взносов ее 57 государств-участников.

11 апреля 2019 года Постоянный совет ОБСЕ утвердил Сводный бюджет Организации на 2019 год в размере 138 204 100 евро (Решение ПС № 1326).

таких фактов злоупотребления и откровенной разведдеятельности в пользу врага выявлено не меряно и передано главе СММ ОБСЕ и шо?
Генеральный секретарь организации Томас Гремингер вручил медаль ОБСЕ Эртурулу Апакану.

30 мая, новым главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине избран турецкий дипломат Яшар Халит Чевик.

Фсё!
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Стоп, стоп. Это похоже на фейк. Мост , на котором не разобранный блокпост оккупантов, и до позиций ЗСУ должно быть 30 км.
Могу предположить, что ОБСЕ показывает оккупанту, типа представителю СЦК, что блокпост ЗСУ уже разобран.
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Какая граница, Вы о чем? ЗСУ за пределами Станицы ЛуганскойСпостерігачів ОБСЄ помітили за спільним з окупантами патрулюванням позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 7089
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Издержки убедительной победы гибридного мира "под эгидой"...


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Помню, как гиркинцы в Славянске захватили ОБСЕ-шников и продержали их пару дней, мотивируя это тем, что ОБСЕ это "шпионы Запада". Так вот, когда их отпускали, эти клоуны радостно обнимались с "народным мэром" Пономарёвым на прощание... такой себе "стокгольмский синдромчик". Если кто-то из ОБСЕ и шпионит, то не в пользу Украины, особенно российские представители и их друзья по пьянкам.
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