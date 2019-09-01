 Избивший семью на пляже в оккупированном Севастополе кавказец оказался рядовым 15-й ракетной бригады ВС РФ, - InformNapalm. ВИДЕО

Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Алиев возле пляжа "Омега" вместе с братом из Дагестана наехал на автомобиле BMW на ребенка, а в ответ на замечания - вышел из машины и жестоко избил его родителей.
Волонтеры InformNapalm установили, что солдат проходит службу в ново сформированной оккупантами в 2014 году 15-й ракетной бригаде береговой обороны (в/ч 80365, г. Севастополь, оккупированный Крым). Бригада создана после перебазирования 46-го отдельного берегового ракетного дивизиона морской пехоты из состава Каспийской флотилии (в/ч 85103, г. Каспийск, Республика Дагестан).
В 2016 году в OSINT-расследовании волонтеры InformNapalm раскрыли личные данные офицера этого подразделения и точное место дислокации российских береговых ракетных комплексов (БРК) "БАЛ" из состава 15-й ракетной бригады береговой обороны.
На них присутствуют президенты Польши, Германии, Украины, Литвы, Болгарии, Черногории, премьер-министр Бельгии, вице-президент США и делегации десятков других стран.
Президента России Владимира Путина в Велюнь не пригласили».
тогда советы ввели войска в Западную Украину
...попедалил я на пляж загорать -- у нас подмышкой прохладней, чем снаружи! -- ...тут недалеко...*)
вот так , поэтому слава Алиеву - он герой для крымчан ибо они против НАТО
Подарок от каждого первого кавказца))))
"Этот день запомнится нам как время, когда мы стали настоящими мужиками. Аллах акбар!", - присяга "русских" моряков в оккупированном Севастополе. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/365340/etot_den_zapomnitsya_nam_kak_vremya_kogda_my_stali_nastoyaschimi_mujikami_allah_akbar_prisyaga_russkih