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 Происшествия, Общество
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Все про:армия РФ (5794) избиение (9325) Крым (21792) Севастополь (1461) кавказцы (84)

 Избивший семью на пляже в оккупированном Севастополе кавказец оказался рядовым 15-й ракетной бригады ВС РФ, - InformNapalm. ВИДЕО

Мужчина кавказской наружности, избивший семью с ребенком на пляже в оккупированном Севастополе, оказался солдатом-срочником ВС РФ Алиевым, который ушел в самоволку и поехал развлекаться на побережье.

Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Алиев возле пляжа "Омега" вместе с братом из Дагестана наехал на автомобиле BMW на ребенка, а в ответ на замечания - вышел из машины и жестоко избил его родителей.

Волонтеры InformNapalm установили, что солдат проходит службу в ново сформированной оккупантами в 2014 году 15-й ракетной бригаде береговой обороны (в/ч 80365, г. Севастополь, оккупированный Крым). Бригада создана после перебазирования 46-го отдельного берегового ракетного дивизиона морской пехоты из состава Каспийской флотилии (в/ч 85103, г. Каспийск, Республика Дагестан).

В 2016 году в OSINT-расследовании волонтеры InformNapalm раскрыли личные данные офицера этого подразделения и точное место дислокации российских береговых ракетных комплексов (БРК) "БАЛ" из состава 15-й ракетной бригады береговой обороны.

Смотрите также: Рептилоид и кот: оккупанты уродуют Крым памятниками "вежливым людям". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3145782
 
   
 Топ комментарии
 
«1 сентября в польском городе Велюнь, где в 1939 году началась Вторая мировая война, проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине крупнейшего вооруженного конфликта в истории человечества.
На них присутствуют президенты Польши, Германии, Украины, Литвы, Болгарии, Черногории, премьер-министр Бельгии, вице-президент США и делегации десятков других стран.
Президента России Владимира Путина в Велюнь не пригласили».
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Якби їх не побив чечен,то цеб зробили солдати НАТО.Головне без Бандер))Руський мир заграв новими яскравими барвами чорного кавказу))
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«1 сентября в польском городе Велюнь, где в 1939 году началась Вторая мировая война, проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине крупнейшего вооруженного конфликта в истории человечества.
На них присутствуют президенты Польши, Германии, Украины, Литвы, Болгарии, Черногории, премьер-министр Бельгии, вице-президент США и делегации десятков других стран.
Президента России Владимира Путина в Велюнь не пригласили».
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очевидно путлер на 17 сентября готовится "подтянуться"
тогда советы ввели войска в Западную Украину
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Ну так. Освіти у війну 17 вересня вступили. ☺
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колись одна з центральних вулиць Рівного теж називалася 17 вересня.. тепер Чорновола Избивший семью на пляже в оккупированном Севастополе кавказец оказался рядовым 15-й ракетной бригады ВС РФ, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 410
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Так, вибачте, совіти. Виправив без дозволу гугл-редактор. Навіть і ось щойно.😊
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Не удивительно, ссср в этой войне отжал у польши часть территории
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Одесская бубличная артель -- Московская баранка.
...попедалил я на пляж загорать -- у нас подмышкой прохладней, чем снаружи! -- ...тут недалеко...*)
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так это ещё одно доказательство о том что раша-параша это чурбанистан
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Якби їх не побив чечен,то цеб зробили солдати НАТО.Головне без Бандер))Руський мир заграв новими яскравими барвами чорного кавказу))
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Ну так свой же парень в доску,руський,своим можна омон же бьёт
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как и просили-Путин ввел войска.Вежливый человек,а чего не так?
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Підозрюю, що служивому не сподобався нововідкритий пам'ятник "кацапу-освободітєлю". Зважаючи на зовнішній вигляд воєна з пам'ятника, воєн з ракетної частини запідозрив кримчан у диверсійному сарказмі. 😊
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это рузький чилавек? с рузькаговорящей челюстью?
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Если бы крымскую семью не избил солдат-срочник ВС РФ Алиев, то её бы избил солдат НАТО!
вот так , поэтому слава Алиеву - он герой для крымчан ибо они против НАТО Избивший семью на пляже в оккупированном Севастополе кавказец оказался рядовым 15-й ракетной бригады ВС РФ, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7057 Избивший семью на пляже в оккупированном Севастополе кавказец оказался рядовым 15-й ракетной бригады ВС РФ, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7057 Избивший семью на пляже в оккупированном Севастополе кавказец оказался рядовым 15-й ракетной бригады ВС РФ, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7057
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к стати. Как писал кр. биндеровец то семья то не крысьчане а беглые дамбасяне, и на следующий день они из накрысма свалили.
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Отлично! Крысюки об этом же только и мечтали!
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Семейный набор для РАБсиян)))
Подарок от каждого первого кавказца))))
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Ничего солдату не будет, вступил в росармию-получил право на насилие над другими, таков принцып, Пермяков с Армении подтвердит
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Ну может благодаря InformNapalm Алиева посадят за самоволку. А потом кто-то лопатой перетянет в воспитательных целях... Против лопаты кулаки бессильны!
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Насколько бы цивилизованнее и счастливее была Раша, если бы она не влезла в этот гиблый Кавказ... Кавказець, який побив сім'ю на пляжі в окупованому Севастополі, виявився рядовим 15-ї ракетної бригади ЗС РФ, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 4539
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А нефть не оправдывает присутствие россиян на Кавказе?
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нефть потом нашли. Они влезли на Кавказ задолго до нефти. Якобы под предлогом защиты Грузии, но закончилось это плохо. Большевики пообещали горцам казачьи земли и чеченцы спускались с гор и с удовольствием вырезали целые станицы терских казаков. Ингуши делали тоже самое. Грузия сейчас злейший враг и никогда не была другом. Грузины просто терпели русских как меньшее зло. Сейчас они их не терпят и не удивлюсь, если турки их обратно к рукам приберут. Они и работают сейчас в основном в Турции и в Израиле. Думаю, Ращу вытеснят с Кавказа. Нечего ей там делать. Только людей напрасно губят.
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А що там с кавказцами избившеми нардепа 8 созыва ВР Найема. Или я должен радоваться что в России кавказцы так же беспредлять, как и в Украине.
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Если бы в бэхе русское быдло ехало, то новости бы небыло)) я к тому что не важно какой национальности быдло, их всех надо наказыватьтпо закону
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это нормально:
"Этот день запомнится нам как время, когда мы стали настоящими мужиками. Аллах акбар!", - присяга "русских" моряков в оккупированном Севастополе. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/365340/etot_den_zapomnitsya_nam_kak_vremya_kogda_my_stali_nastoyaschimi_mujikami_allah_akbar_prisyaga_russkih
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Ах-ха-ха-ха-хаааа! Дочекались аслабанітєлєй.

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Побільше пам'ятників ставте отим кото- обам.
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Как бальзам на душу. Гавностопольцы кричим дружно перкуд, перкуд 😷
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А крисчане думали що хочуть каміння з неба)))) А ту чечи і дагестанці іх мають при чому дуже глибоко)) Скрепно, духовно
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Вежливые люди перестали быть вежливыми
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Нормальная служба.Даже отличная.И самое интересное,ему за это ничего не будет.
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