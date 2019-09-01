 Буду слышать вас и объяснять каждое свое решение, - глава МОН Новосад поздравила украинцев с 1 сентября. ВИДЕО

Соответствующее видео обнародовано на сайте МОН 1 сентября 2019 года, передает Цензор.НЕТ.
"Мне кажется очень символичным то, что свою работу я начинаю в начале нового учебного года. Ведь, согласитесь, для каждого из нас именно этот период дает ощущение шанса, возможности поставить новые цели, новые задачи и новые планы", - отметила Новосад.
Она подчеркнула, что в Украине уже есть детсады и школы, которые дают высокое качество образования и воспитывают счастливых и успешных детей, а также, что воспитать таких детей могут только успешные, профессиональные и мотивированные учителя.
"Поэтому наша задача сделать так, чтобы каждый украинский ребенок имел доступ именно к таким школам и именно к таким педагогам", - отметила министр.
Новосад отдельно подчеркнула, что у нее нет никакой амбиции делать все самостоятельно и что она планирует полагаться на командную работу.
"Я верю в то, что любые изменения, любые реформы можно делать только вместе, только командой. Гарантирую, что я буду работать командно вместе с вами - с агентами изменений. Я буду прислушиваться и слышать вас, а также объяснять каждое свое решение", - пообещала она.
Новосад родилась 28 июля 1990 года. В 2007 году закончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. Степень бакалавра по политологии получила в 2011 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".
В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды. Является стипендиатом Фонда Открытого Общества.
В течение 2012-2013 годов стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинско-канадской парламентской программы.
В Минобразования работает с 2014 года. С марта по ноябрь 2014 года занимала должность советника министра, после чего в декабре 2017 года возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.
С декабря 2017 года – генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции. Свободно владеет английским и немецким языками.
.
Еще весна не пришла..!!!
.
по Цемаху это был вброс чтобы прикрыть мертветчука.
Лариса Шишкина
17 ч.
Теперь по обмену, который был начат прошлой ночью, но неожиданно встал. Источники видят главную проблему в Викторе Медведчуке. По их версии, обмен, как и все договоренности по Донбассу, были решены без Медведчука. Коломойский сумел наладить контакт с Сурковым. Уже начавшейся обмен, Медведчук пытался блокировать всеми силами. Главным козырем было, что в аэропорт встречать обмениваемых с Зеленским собрались представители посольства США. В Москву было срочно телеграфировано, что все будет подано, как обмен, осуществленный под патронажем США и т.д. В ход пошли и другие уловки. В результате в силу различных формальностей Медведчуку удалось затормозить начавшейся обмен. После чего он сам вылетел в РФ, где пытается перехватить инициативу. В частности, намеченные на день мероприятия по обмену тоже не состоялись. По Суркову нанесен очень серьезный удар.
Спасибо, Світлана Славінська.
___________
Я пишаюсь тим що це зроблено за 100 днів... і ночей.
Источник: https://censor.net.ua/v3145774
Спрашиваю у внучки, настроения шикарное? (в первый класс идёт)
Отвечает: не хочу в школу - хочу в садик!
Спрашиваю: ну ты ведь даже не знаешь как там, а вдруг там намного лучше чем в садике!
Молчит...
Но нежелание идти в школу, меня настораживает...
Или главное задание - высраться побыстрее на ветке?
Канешно , иначе шоколадку не дадут .