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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11131) образование (1882) Минобразования (1110) Новосад (2)

 Буду слышать вас и объяснять каждое свое решение, - глава МОН Новосад поздравила украинцев с 1 сентября. ВИДЕО

Новоназначенная министр образования и науки Украины Анна Новосад поздравила всех с началом нового учебного года.

Соответствующее видео обнародовано на сайте МОН 1 сентября 2019 года, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется очень символичным то, что свою работу я начинаю в начале нового учебного года. Ведь, согласитесь, для каждого из нас именно этот период дает ощущение шанса, возможности поставить новые цели, новые задачи и новые планы", - отметила Новосад.

Она подчеркнула, что в Украине уже есть детсады и школы, которые дают высокое качество образования и воспитывают счастливых и успешных детей, а также, что воспитать таких детей могут только успешные, профессиональные и мотивированные учителя.

"Поэтому наша задача сделать так, чтобы каждый украинский ребенок имел доступ именно к таким школам и именно к таким педагогам", - отметила министр.

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Новосад отдельно подчеркнула, что у нее нет никакой амбиции делать все самостоятельно и что она планирует полагаться на командную работу.

"Я верю в то, что любые изменения, любые реформы можно делать только вместе, только командой. Гарантирую, что я буду работать командно вместе с вами - с агентами изменений. Я буду прислушиваться и слышать вас, а также объяснять каждое свое решение", - пообещала она.

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Новосад родилась 28 июля 1990 года. В 2007 году закончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. Степень бакалавра по политологии получила в 2011 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды. Является стипендиатом Фонда Открытого Общества.

В течение 2012-2013 годов стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинско-канадской парламентской программы.

В Минобразования работает с 2014 года. С марта по ноябрь 2014 года занимала должность советника министра, после чего в декабре 2017 года возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.

С декабря 2017 года – генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции. Свободно владеет английским и немецким языками.

Источник: https://censor.net.ua/v3145774
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Головне - подолати наслідки правління маріонеточного кровавого бариги.
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Головне - повернути натирені гроші, щоб розрахуватися з зовнішніми боргами.
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Що ти повертати збирався, якщо навіть незнаєш кольорів Українського стяга?
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а принимать решения,которые не надо объяснять слабо?
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Не надо слушать, просто читай Цензор. Буду слышать вас и объяснять каждое свое решение, - глава МОН Новосад поздравила украинцев с 1 сентября - Цензор.НЕТ 23
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відкрито та прозоро - протилежно стилю "нових" рилець, бо вони самі не знають шо їм через мить скомандують
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Какое 1 сентября ??
.
Еще весна не пришла..!!!
.
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ну да, якраз в стилі Зє! - гласность і откритость
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нє, ну вони мо' і нє протів, але ж вони самі не знають шо їм через мить прикажут - кукловоди спускають прикази, не пояснюючи маріанєткам
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да все ведь знают, что коломойский лично пишет программу по математике первоклашкам))))
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Я не сторонник,сразу скажу,Зеленского,а также рыгов и всех,пиарящихся на патриотизме,порохокролиководов,пинчуковского Голоса,но хочу заметить,порадуйтесь для начала приятной,симпатичной женщине 29 лет,а не пидстаркуватой,совкового типа даме,с устаревшими догмами,она только стала Министром,будете разводить срач,если ничего не изменится хотя бы через полгода или вам порохоботорыгокроликовые зависть застилает очi?
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дело ж не в зависти,дело в её словах уже
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Немного не в тему, но очень важно:

по Цемаху это был вброс чтобы прикрыть мертветчука.



Лариса Шишкина
17 ч.

Теперь по обмену, который был начат прошлой ночью, но неожиданно встал. Источники видят главную проблему в Викторе Медведчуке. По их версии, обмен, как и все договоренности по Донбассу, были решены без Медведчука. Коломойский сумел наладить контакт с Сурковым. Уже начавшейся обмен, Медведчук пытался блокировать всеми силами. Главным козырем было, что в аэропорт встречать обмениваемых с Зеленским собрались представители посольства США. В Москву было срочно телеграфировано, что все будет подано, как обмен, осуществленный под патронажем США и т.д. В ход пошли и другие уловки. В результате в силу различных формальностей Медведчуку удалось затормозить начавшейся обмен. После чего он сам вылетел в РФ, где пытается перехватить инициативу. В частности, намеченные на день мероприятия по обмену тоже не состоялись. По Суркову нанесен очень серьезный удар.

Спасибо, Світлана Славінська.
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а где тут сказано что информация по цемаху - вброс?
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Она подчеркнула, что в Украине уже есть детсады и школы, которые дают высокое качество образования
___________
Я пишаюсь тим що це зроблено за 100 днів... і ночей.

Источник: https://censor.net.ua/v3145774
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Завтра моим детям в школу- и это вообще не радует. А дети так вообще не хотят идти. Я помню себя- все было иначе. Школа была родная и любимая. Сейчас это больше похоже на центр по выкачиванию денег и разбитию неирвнрй системы
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Дааа...
Спрашиваю у внучки, настроения шикарное? (в первый класс идёт)
Отвечает: не хочу в школу - хочу в садик!
Спрашиваю: ну ты ведь даже не знаешь как там, а вдруг там намного лучше чем в садике!
Молчит...
Но нежелание идти в школу, меня настораживает...
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Татьяна, как вам тяжело жить - бедненькая))))
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Порохоботы, а статью слабо прочесть?
Или главное задание - высраться побыстрее на ветке?
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Или главное задание - высраться побыстрее на ветке?

Канешно , иначе шоколадку не дадут .
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