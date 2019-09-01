 Буду слышать вас и объяснять каждое свое решение, - глава МОН Новосад поздравила украинцев с 1 сентября. ВИДЕО

Соответствующее видео обнародовано на сайте МОН 1 сентября 2019 года, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется очень символичным то, что свою работу я начинаю в начале нового учебного года. Ведь, согласитесь, для каждого из нас именно этот период дает ощущение шанса, возможности поставить новые цели, новые задачи и новые планы", - отметила Новосад.

Она подчеркнула, что в Украине уже есть детсады и школы, которые дают высокое качество образования и воспитывают счастливых и успешных детей, а также, что воспитать таких детей могут только успешные, профессиональные и мотивированные учителя.

"Поэтому наша задача сделать так, чтобы каждый украинский ребенок имел доступ именно к таким школам и именно к таким педагогам", - отметила министр.

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Новосад отдельно подчеркнула, что у нее нет никакой амбиции делать все самостоятельно и что она планирует полагаться на командную работу.

"Я верю в то, что любые изменения, любые реформы можно делать только вместе, только командой. Гарантирую, что я буду работать командно вместе с вами - с агентами изменений. Я буду прислушиваться и слышать вас, а также объяснять каждое свое решение", - пообещала она.

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Новосад родилась 28 июля 1990 года. В 2007 году закончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. Степень бакалавра по политологии получила в 2011 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды. Является стипендиатом Фонда Открытого Общества.

В течение 2012-2013 годов стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинско-канадской парламентской программы.

В Минобразования работает с 2014 года. С марта по ноябрь 2014 года занимала должность советника министра, после чего в декабре 2017 года возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.

С декабря 2017 года – генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции. Свободно владеет английским и немецким языками.