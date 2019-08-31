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 Противник применил запрещенные минометы калибра 82 мм на Донбассе, ранен боец ОС, - пресс-центр. ВИДЕО

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил (ОС).

Читайте на "Цензор.НЕТ": КПВВ на Донбассе переходят на осенний график работы, - Госпогранслужба

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал позиции ВСУ неподалеку от Водяного (из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - дважды вблизи Зайцево (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), возле Травневого (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов) и Луганского (из станкового противотанкового гранатомета).

"В одном из случаев противник запросил режим "тишина" для "эвакуации" тел своих погибших, а через некоторое время безосновательно открыл огонь по позициям подразделений Объединенных сил. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Военнослужащему оказали первую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 августа российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один - получил ранения.

Также читайте: Оккупанты запросили режим тишины и открыли огонь, ранен один военнослужащий

Источник: https://censor.net.ua/v3145743
 
 
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а есть разрешенные минометы??????????????? театр абсурда
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у фільмі"Рембо" .коли Джон накручував на стрілу боєголовку і стріляв з лука
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Зелена шмаркля заробляє на війні. Факт!
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Ляльководи зєлєнского змусили Мотузяника слово "війна" міняти на слово "пєрєміріє". Тому так багато стало порушення пєрємірій.
Вже можна рахувати пєрємірія від порушення до порушення і вистрибувати зі штанів що за часів прєзєдєнтства зєлєнскага била дастігнута 100500 пєрємірій.
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За списком гостей на весіллі в Сен-Тропе, куди був запрошений Богдан, можна вивчати історію рейдерства в Україні, - Бутусов

https://patrioty.org.ua/politic/za-spyskom-hostei-na-vesilli-v-sen-trope-kudy-buv-zaproshenyi-bohdan-mozhna-vyvchaty-istoriiu-reiderstva-v-ukraini--butusov-293460.html
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Найголовніша проблема в кількості неадекватного бидла нездатного оцінити ні ситуацію ні людину ні організацію. З такими далеко не поїдеш.
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Давно минометы 82 мм запрещенные? Запрещен калибр от 100 мм. Цензор. стыдно этого не знать
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Той хто голосував за зєлєнського, в того пусто в голові
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