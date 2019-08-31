EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  4395  154
Материалы по теме:
Все про:ВР (23483) опрос (1735) Слуга народа (273)

 Извините, но САП не расшифрую: депутатам-новичкам устроили блиц-опрос в Раде. ВИДЕО

Депутатов, которые первый раз попали в парламент, проверили на готовность к работе и наличие необходимых знаний. Оказалось, что не все они ориентируются в реалиях украинской жизни.

Опрос провели журналисты Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Так, народных избранников расспросили о их планах работы в парламенте, а также попросили сказать, как расшифровывается АРМА, чем занимается ГБР и кто возглавляет НАБУ.

Смотрите также: "Знаю, что это хороший специалист", - депутат от СН не смог назвать фамилию премьера. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3145720
 
 
 Топ комментарии
 
Это ужас... это просто полный пздц... полнейший...
 показать весь комментарий
 
Не для того слуг народа выбирали, что бы они в чем разбирались.
Их выбирали, чтобы они законы пачками(!) голосовали на "ура".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
У этих депутатов всего три вопроса, когда обед, когда зарплата и во сколько домой...
 показать весь комментарий
 
 
Соевая власть очень красиво говорила
И грабила, грабила, грабила
.
 показать весь комментарий
 
 
Ты думаешь эти с тобой поделятся ? Наивный 😕
 показать весь комментарий
 
А как же тогда в ЗВР оказалось $ 20 миллиардов ?
 показать весь комментарий
 
 
Кстаті, за совєтів мене судили товарішескім судом шо я кров'ю написав "ДАХАУ". Так там тьотка-комсомолька сєкрєтутка завоцька видала: "мнє 30 лєт і я нє знаю что такойє дахау!" - Тіпа, я такая дєвачка-целка, а ти уже познал...
 показать весь комментарий
 
И это элита - я даже затрудняюсь представить , какой электорат за них голосовал
Походу , что у ылиты , что у их избирателей ума как лягушки шерсти
 показать весь комментарий
 
 
Не погоджуйтесь,пане Вятрович... і навіть можете влаштувати "грудневий переворот Порошенко".
більшовики ж змогли У 1917.. Вибачте, але САП не розшифрую: депутатам-новачкам влаштували бліцопитування в Раді - Цензор.НЕТ 573

,кому,як не ВАм,з вашою Правотою ,Володінням Абсолютною істиною,та належністю до ЕЛІТИ(8 відсотків) Вибачте, але САП не розшифрую: депутатам-новачкам влаштували бліцопитування в Раді - Цензор.НЕТ 573
 показать весь комментарий
 
Ой да ладно, прямо депутаты 8 созыва все были академики Казак Гаврелюк помните? У Ляшко таких много было,да и в других партиях интеллектом не блистали Вы лучше Киву опросите,вот где трешь будет))
 показать весь комментарий
 
 
Вряд ли это здорово прикрывать новые глупости старыми. Глупости надо исправлять, а не плодить их. Теперь у нас есть и те "не очень", и эти такие же.
 показать весь комментарий
 
 
Деточка, в первый свой рабочий денгь Козак Гаврилюк пришел раньше всех в Раду и в одиночестве сидел и штудировал Конституцию Украины, в отличии от... Так что ты Гаврилюка не трогай. Он хоть и не кладязь знаний, но в отличии от зеленой шушеры пытался быть достойным звания депутата и ни разу не зашкварился ни на взяттках ни на коррупции.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть уж лучше в Раде сидят, чем скажем на атомной электростанции.
 показать весь комментарий
 
Как раз наоборот. Лучше бы они сидели на АЭС, это безопаснее.
 показать весь комментарий
 
такое уже было в 1917 году... если учесть то что история повторяется - дальше бардак, масштаьный гражданский конфликт, оккупация россией... спасиьо вам зебилы йэбоньки
 показать весь комментарий
 
 
Еще научатся, провести опрос на улице с вопросом как расшифровуется АРМА и сомневаюсь что хоть 10% ответят.
 показать весь комментарий
 
 
может и не нужно им знать кучу бесполезной аббревиатуры как после Октябрьской революции?
 показать весь комментарий
 
 
сегодня любые ответы на вопросы, лехко и быстро находятся по умению правильно задать в гугле ключевые слова, фото,....... для поиска )) мир уже в смартфоне. если они не умеют им пользоваться, то кавалергардов век не долог )
 показать весь комментарий
 
Громадян України цілком влаштовують ЧЕСНІ дилетанти у порівнянні з кваліфікованими МАРОДЕРАМИ.
Досвід - діло набувне. Головне, що вони не вчилися красти, як це робили досвічені мародери все життя.
 показать весь комментарий
 
 
Эти голодранцы тупые сейчас присосутся к корыту и будут хапать все, до чего дотянутся
 показать весь комментарий
 
 
Мнение заробитчанина польского никого в Украине не интересует.
 показать весь комментарий
 
Ти хочеш шоб на тобі набували досвід хірург, кардіолог чи стоматолог? Ну це для початку... Продовжувати можна дуже.
 показать весь комментарий
 
 
Можно подумать что знание как расшифровывается САП такое сакральное

Другой вопрос что вообще в Украине наплодили за органы антикоррупционные, когда непонятно, кто за что отвечает
Собака с пятью ногами, которая вообще не бегает
 показать весь комментарий
 
 
Мы вот тут возмущаемся,а 73 процента шашлыки сейчас жарят и под Квартал пивко посасывают. И им абсолютно равнопараллельно кого там выбрали в депутаты. На полном серьезе, отловив в Африке 254 шимпанзе и одев их в зеленую набедренную повязку, можно было бы с успехом всех их избрать в парламент Украины! И НИЧЕГО БЫ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! Это не сарказм, от этого тоскливо.
 показать весь комментарий
 
 
Я щас тоже на пляжу -- шашлычки город. На выборы, приглашения получаю, но не хожу -- бо не сильно разбираюсь в немецкой партийной системе. Я честный человек и бюргер... ... хоть и многим не доволен. А то, чем я доволен -- меня устраивает -- лучшее, враг хорошего! *)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ці слиняки ще б на Майдані чи Грушевського серед людей "тести" проводили. Там теж не всі відповіли б. А демократію відстояли.
 показать весь комментарий
 
 
Как в 1917-м: к власти пришла кучка умных евреев во главе огромной своры безмозглых и некультурных пролетариев. Народовластие, оно такое...
 показать весь комментарий
 
 
а Зє!льона плєсєнь депутатських значків не носить! Почепили свої п'ятаки НСДАП - хвашисти!!!
 показать весь комментарий
 
Мелко работает бигус. Видимо другого не нарыл на СН.
 показать весь комментарий
 
Не бачу нічого смішного. Судовою реформою від 03 жовтня 2017 року, ряд положень якої законодавці минуого скликання Верховної Ради України закріпили в Конституції України ( ЦЕ Ж ТАК ТРЕБА БУЛО ЗНЕВАЖАТИ СВІЙ НАРОД) , було закрито громадянам нашої країни доступ до правосуддя. Зокрема, це було зроблено через ліквідацію Інституту представництва громадян в суді. Законодавці минулого скликання нав"язалали не лише для громадян України, але й для органів місцевого самоврядування, для дрежавних та правоохоронних органів монополію адвокатури, тобто, в порушення статті 22 Конституції України у наших співвітчизників було відібрано частину прав. Це призвело до втрати громадянами нашої держави зв"язків з правовою культурою та правовими традиціями, які століттями складалися на українських землях.
У зв"язку із цим Президентом України Зеленським В.О. і подано до Верховної Ради України законопроект про скасування монополії адвокатури.

п.с. Журналістам варто визнати, що це їхня помилка, оскільки вони вчасно не змогли пояснити про загрозливі наслідки тієї судової реформи, якою 03.10.2017 р. ліквідовуввся Інститут представництва громадян в суді, який існував на українських землях з часів Третього Литовського Статуту , тобто з 1588 року.
 показать весь комментарий
 
 
Зато они хорошо знают кто такие у них продажных ЗЕбилов капитулянтов их главари Зеля, Беня.... И говорят что проходили очень жёсткий тест на голосование где им строго даже с лишением мандата депутата указали то что при голосовании всегда нужно нажимать только зелёную кнопку. Так как все ненужные и враждебные вопросы и законы по мнению продажных Слуг - украинофобов просто не будут ставится на голосование в сессионном зале, Их ещё полностью запретят в комитетах где тоже полностью верховодят продажные ЗЕбилы капитулянты....
 показать весь комментарий
 
Уверен, что "Абырвалг" они бы расшифровывали слету.
 показать весь комментарий
 
Вижу журналистка выучила заранее как расшифровать, но при первом опросе Сергея Гривко, сама тупит, повторяя сказанное нардепом , про пожелания в анкете, с 0-57 мин ..
Даже у юристов есть специализация , не все универсалы .
 показать весь комментарий
 
как би самих луччих вибирали - які ж тоді у них цигани?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх