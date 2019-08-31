 Извините, но САП не расшифрую: депутатам-новичкам устроили блиц-опрос в Раде. ВИДЕО

Опрос провели журналисты Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Так, народных избранников расспросили о их планах работы в парламенте, а также попросили сказать, как расшифровывается АРМА, чем занимается ГБР и кто возглавляет НАБУ.

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