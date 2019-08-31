 Извините, но САП не расшифрую: депутатам-новичкам устроили блиц-опрос в Раде. ВИДЕО

Опрос провели журналисты Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
Так, народных избранников расспросили о их планах работы в парламенте, а также попросили сказать, как расшифровывается АРМА, чем занимается ГБР и кто возглавляет НАБУ.
Опрос провели журналисты Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
Так, народных избранников расспросили о их планах работы в парламенте, а также попросили сказать, как расшифровывается АРМА, чем занимается ГБР и кто возглавляет НАБУ.
И грабила, грабила, грабила
.
Походу , что у ылиты , что у их избирателей ума как лягушки шерсти
більшовики ж змогли У 1917..
,кому,як не ВАм,з вашою Правотою ,Володінням Абсолютною істиною,та належністю до ЕЛІТИ(8 відсотків)
такое
уже было в 1917 году...
Досвід - діло набувне. Головне, що вони не вчилися красти, як це робили досвічені мародери все життя.
Другой вопрос что вообще в Украине наплодили за органы антикоррупционные, когда непонятно, кто за что отвечает
Собака с пятью ногами, которая вообще не бегает
У зв"язку із цим Президентом України Зеленським В.О. і подано до Верховної Ради України законопроект про скасування монополії адвокатури.
п.с. Журналістам варто визнати, що це їхня помилка, оскільки вони вчасно не змогли пояснити про загрозливі наслідки тієї судової реформи, якою 03.10.2017 р. ліквідовуввся Інститут представництва громадян в суді, який існував на українських землях з часів Третього Литовського Статуту , тобто з 1588 року.
Даже у юристов есть специализация , не все универсалы .