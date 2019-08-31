 Зеленский в Варшаве встречается с президентом Польши Дудой. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Официальная церемония встречи глав государств состоялась в Президентском дворце. Сейчас Зеленский и Дуда общаются с глазу на глаз. После этого должны начаться переговоры делегация под председательством президентов.
По результатам встреч запланирована общая пресс-конференция Зеленского и Дуды.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский прибыл в Польшу
Владимир Зеленский находится в Польше с двухдневным официальным визитом. Сегодня, помимо Анджея Дуды, у него запланированы встречи с маршалом Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров Матеушем Моравецким, лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной.
Ожидается, что Зеленский также встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.
Также на Цензор.НЕТ: "Рассматриваем это как пренебрежение": диаспора обратилась к Зеленскому с эмоциональным заявлением, из-за нежелания встречаться с украинцами в Польше
Завтра украинский лидер примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/29/7224706/
Им еще правовую рехворму для вас, неблагодарных, делать!
він відтепер під прицілом фотокамер.
А ЗЕ пінгвінів понавішував та оголених жінок.
🤗
червона дата, після якої не лишиться жодного.
😁
🤑
что бы блазня не было с нашими героями даже рядом с картинами...
С шаурмой ему идет..... - пускай так и будет...
А ти, зебільчик, дивись там щоб Авакова ніде не діли. Він ваш єдиний захист.
А я таеємну інформацію розголошувати не буду. Мені за це шоколапками не платять.
Потом ещё раз скажешь когда они снова устроят подобное шоу.
Смокчите молча.
Я на дуде не могу, но зато на рояле могу слабать
🤑
green он и есть green ))))
даже такой липовый как 13-й
Номер с колокольней запомнился навеки
За шмарклю, розумом убогу!
ЗЕдиотьі, вам еще от зеленой ссаниньі глаза не вьіело?
Арахамія: в Авакова є нелегальний гральний бізнес, але ми його легалізуємо