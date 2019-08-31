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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2300) Зеленский (2622) Польша (4872) Дуда (279)

 Зеленский в Варшаве встречается с президентом Польши Дудой. ВИДЕО

В Варшаве проходит встреча президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды. Официальная церемония встречи уже состоялась, теперь главы государств общаются в формате тет-а-тет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Официальная церемония встречи глав государств состоялась в Президентском дворце. Сейчас Зеленский и Дуда общаются с глазу на глаз. После этого должны начаться переговоры делегация под председательством президентов.

По результатам встреч запланирована общая пресс-конференция Зеленского и Дуды.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский прибыл в Польшу

Зеленский в Варшаве встречается с президентом Польши Дудой 01

Владимир Зеленский находится в Польше с двухдневным официальным визитом. Сегодня, помимо Анджея Дуды, у него запланированы встречи с маршалом Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров Матеушем Моравецким, лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной.

Ожидается, что Зеленский также встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.

Также на Цензор.НЕТ: "Рассматриваем это как пренебрежение": диаспора обратилась к Зеленскому с эмоциональным заявлением, из-за нежелания встречаться с украинцами в Польше

Завтра украинский лидер примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран.

Источник: https://censor.net.ua/v3145716
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский Дуде:
Я на дуде не могу, но зато на рояле могу слабать Зеленский в Варшаве встречается с президентом Польши Дудой - Цензор.НЕТ 560
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Спасибі жителям Кривого Рогу
За шмарклю, розумом убогу!
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Зверніть увагу яка картина висить над президентами..
А ЗЕ пінгвінів понавішував та оголених жінок.
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Пустое...зебобик самостоятельно ничего не решает..
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Невеста Андрея Довбенко из Сен-Тропе член комиссии по правовой реформе Анна Огренчук заступилась за Богдана и попросила журналистов не вмешиваться в личную жизнь:

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/29/7224706/
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поняли смерды? нечего вмешиваться когда паны шампанское по 1000 долларов бутылка выпивают!

Им еще правовую рехворму для вас, неблагодарных, делать!
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а хто сказав що в канцеляра президента повинне бути особисте життя ?
він відтепер під прицілом фотокамер.
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Так,на твоїх губах.Помий їх з милом і протри скипидаром.
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Кацапчику, залиш свой свиносoбaчі фантазії при собі.
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Зверніть увагу яка картина висить над президентами..
А ЗЕ пінгвінів понавішував та оголених жінок.
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так там "соєві" і висіли - військові всякі..
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нещодавно читала від зелебобів, що 29 серпня то останній день порохоботів.
червона дата, після якої не лишиться жодного.
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Так це предсмертні судоми...крючить вас нєпадєтцкі..
😁
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соевая-это ТЫ, военные это совсем другое, не путай девочка
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Ksenia VB - это хорошо....

что бы блазня не было с нашими героями даже рядом с картинами...
С шаурмой ему идет..... - пускай так и будет...
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кста, а там часом не картина штибу "володзиевский разганяет холопов"?
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Порохоботы бьются в истерике , значит все правильно для Украины
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Зебобики бьются в истерике, значит толку от этого визита для Украины ни какого нет..
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Порохоботи готовляться к путчу.
А ти, зебільчик, дивись там щоб Авакова ніде не діли. Він ваш єдиний захист.
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И давно это у вас? В смысле, пучить давно начало?
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У Лізоньки Богуцькаї спитай зелебобік.
А я таеємну інформацію розголошувати не буду. Мені за це шоколапками не платять.
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ты не путай гомерический хохот с истерикой )))))))))0
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У порохни подгорает знатно.Значит все правильно делается.Удачи в переговорах.
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Скажешь это когда Зеля разрешит полякам рыться в украинской земле без восстановления памятника в Грушовицах, снос которого показывали в прямом эфире местного ТВ.
Потом ещё раз скажешь когда они снова устроят подобное шоу.
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Разберайся с лукашенко,потом будешь Украинцев учить,что делать.Петя даже с героями войны с парашей обходился хуже,так что мимо.
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Петя даже посадил патриотов и добровольцев за граты. Ровно 8 тысяч. Скоро состоится их обмен на парахоботов. Рябошапка казав.
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При Луке к нам не приезжают официальные лица соседей, тупо посылая официальные лица нашей страны, когда целью поездки является натравливание диаспоры на официальную власть.
Смокчите молча.
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Зеленский Дуде:
Я на дуде не могу, но зато на рояле могу слабать
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а патом падумаєт...на дудє так на дудє! винімай дуду!
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🐖ботики вже зеленіють від злоби ...
🤑
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так капуста по умолчанию зеленая..
green он и есть green ))))

даже такой липовый как 13-й
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Виглядає на те, що Зєлєнскій активно шукає собі союзника на місце США, які за співпрацю і союзні відносини вимагають від Зєлєнского дотримання певних умов, в тому числі гарантії демократії і подолання корупції, що вочевидь Зєлєнского не влаштовує. Поляки вимагатимуть припинення героїзації УПА і умовну "дебандеризацію" та відмову від власне українського погляду на такі події 20 сторіччя, як пацифікація українського населення польським урядом диктатора Пілсудського, операцію "Вісла, так звану"Волинську різню" та деякі інші. Виконати ці вимоги поляків Зєлєнскій може, бо в сам дотримується штампів совіцької пропаганди щодо діяльності ОУН-УПА і зокрема Бандери, як одного з її провідників. Саме тому і не хоче зустрічатися з українською діаспорою, бо прийдеться пояснювати мотиви зради їхніх інтересів, а причини ті вочевидь не є моральними. Варто очікувати якщо не закриття, то докорінний перегляд діяльності ІНП.
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Польша - важнейший союзник США в Европе. Пытаться договариваться о чём-то с поляками вопреки США ? Блазень совсем берега потерял.
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Він так не думає. Зрештою у поляків є і свій національний інтерес. А відносини поляків зі Штатами цей візит зіпсувати ніяк не зможе.
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Ваше дурне уже отъездилось по турне
Номер с колокольней запомнился навеки
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Спасибі жителям Кривого Рогу
За шмарклю, розумом убогу!
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а чого Дещиці серед них нема? Його також погнали?
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Зеленский в Варшаве встречается с президентом Польши Дудой - Цензор.НЕТ 4096NEWSUA 🌐Ми ж Вас попереджали!‏ @politkyxnya 2 ч.2 часа назад

ЗЕдиотьі, вам еще от зеленой ссаниньі глаза не вьіело?

Арахамія: в Авакова є нелегальний гральний бізнес, але ми його легалізуємо
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Там уже сцаная тряпка вылетела😂🌷🌷🌷Подставляй ипло козламлрдое😄
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