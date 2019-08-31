 Зеленский в Варшаве встречается с президентом Польши Дудой. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Официальная церемония встречи глав государств состоялась в Президентском дворце. Сейчас Зеленский и Дуда общаются с глазу на глаз. После этого должны начаться переговоры делегация под председательством президентов.

По результатам встреч запланирована общая пресс-конференция Зеленского и Дуды.

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Владимир Зеленский находится в Польше с двухдневным официальным визитом. Сегодня, помимо Анджея Дуды, у него запланированы встречи с маршалом Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров Матеушем Моравецким, лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной.

Ожидается, что Зеленский также встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.

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Завтра украинский лидер примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран.