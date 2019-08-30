 Минобороны не будет рассказывать Генштабу, как воевать, - глава министерства Загороднюк. ВИДЕО

Об этом заявил во время представления новый министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы – гражданские люди, и таким будет министерство, какой и является стратегия государства в этом вопросе. Я не буду рассказывать вам, как воевать. Министерство обороны никогда не будет конкурировать с Генеральным штабом. Но, как политические представители Верховного главнокомандующего, мы будем очень серьезно смотреть на то, как выполняют планы, решения, договоренности, приказы и т.д.", - сказал он.
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Загороднюк указал, что будет внедрять гражданский контроль над Вооруженными силами в соответствии со стандартами НАТО. "Необходим настоящий переход на стандарты НАТО. Хотя давайте отдадим должное Министерство обороны и Генеральному штабу, и всем силам обороны, чтобы большая работа была проведена по переходу к стандартам НАТО, но она только началась", - отметил он.
Министр также подчеркнул, что ведомство будет "безжалостным в борьбе с коррупцией", и его приоритетом будет конкретный украинский военнослужащий.
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Дай Бог !
Тепер наша армія буде завжди забезпечена дешевим і якісним пальним від Ігорь Валєріча.
Сказал: "Воевать - вы, бабло - мы. И ни о чём плохом не думайте."
С ложками в столовую...
В 1980 году не все сундуки нормы по физ. подготовке сдавали,а сейчас что ни генерал - то мешок с картошкой!
Скоро у нас будет как в латинской Америке - каждый второй в ВСУ- бригадный генерал!...
а чим це відрізняється від того, шо було?
ну как - шило на мыло...
Да купил запад Украину -17 млрд, это не фунт изюма!
А кто платит-того и музыка...
Как одену портупею - все тупею и тупею... В Испании при наборе военнослужащих при требуемых IQ=90 образовался недоштат. Снизили до 70.
В бундесвере есть поговорка - Если ты не вяжешь слова - в бундесвер возьмут любого!
Представляю, что делается у нас...
Там черт ногу сломает. При крымской войне было братание, а здесь лбами столкнули
и смотрят, что получилось...
у вас там шо у ольгіно - зовсім конкурсу немає?
скоро будем иметь гнома-диктатора...., тоже как в рашке...
Sofiya Fedyna
@ukrainesinger
·26 мин
Презедент внесли до парламенту законопроект, яким виводить нацгвардію з під МВС, а підпорядкує через командувача нгу презеденту...
Зе послаблює Авакова і створює персональну армію на випадок іншої позиції ЗСУ
зебилы,это для вас
Воевать будет Генштаб, а пилить Минобороны. Не терпится начать