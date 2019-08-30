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 Общество
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Все про:Генштаб ВС (992) Минобороны (5908) Загороднюк (9)

 Минобороны не будет рассказывать Генштабу, как воевать, - глава министерства Загороднюк. ВИДЕО

Министерство обороны Украины будет гражданским и не станет рассказывать Генеральному штабу ВСУ, как осуществлять те или иные действия в военной сфере. При этом оно будет следить за выполнение планов и решений и бороться с коррупцией.

Об этом заявил во время представления новый министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы – гражданские люди, и таким будет министерство, какой и является стратегия государства в этом вопросе. Я не буду рассказывать вам, как воевать. Министерство обороны никогда не будет конкурировать с Генеральным штабом. Но, как политические представители Верховного главнокомандующего, мы будем очень серьезно смотреть на то, как выполняют планы, решения, договоренности, приказы и т.д.", - сказал он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Для меня он всегда будет министром обороны Украины", - Зеленский поблагодарил Полторака и представил военным нового главу Минобороны Загороднюка. ВИДЕО

Загороднюк указал, что будет внедрять гражданский контроль над Вооруженными силами в соответствии со стандартами НАТО. "Необходим настоящий переход на стандарты НАТО. Хотя давайте отдадим должное Министерство обороны и Генеральному штабу, и всем силам обороны, чтобы большая работа была проведена по переходу к стандартам НАТО, но она только началась", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что ведомство будет "безжалостным в борьбе с коррупцией", и его приоритетом будет конкретный украинский военнослужащий.

Также на Цензор.НЕТ: Новый министр обороны Загороднюк хочет завершить "апгрейд" украинской армии до стандартов НАТО

Источник: https://censor.net.ua/v3145631
 
 
 Топ комментарии
 
а шо просто пєрєстать стрєлять нікак? а просто дєлать бізнес с рашкою теж ніяк, бізнес на крові...нє???
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путин так и сделал...
скоро будем иметь гнома-диктатора...., тоже как в рашке...




Sofiya Fedyna

@ukrainesinger

·26 мин

Презедент внесли до парламенту законопроект, яким виводить нацгвардію з під МВС, а підпорядкує через командувача нгу презеденту...
Зе послаблює Авакова і створює персональну армію на випадок іншої позиції ЗСУ
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бачу, розуму тобі не позичати, кацап!
у вас там шо у ольгіно - зовсім конкурсу немає?
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а шо просто пєрєстать стрєлять нікак? а просто дєлать бізнес с рашкою теж ніяк, бізнес на крові...нє???
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А шо , односторонние прекращения огня Порохом забыли? Быстро без шоколадок память сдает!
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звичайно були, щей які. як верещали шо порох не дає нашим давати отвєтку. такі свині вищали, згадайте б хоча б семена. а потім мої друзі приходили і розказували як їм* пєця не давав стріляти москальню*, і офігівали від бабок які бачите краще з ящика про то знали ніж вони в ато
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Человек, вроде толковый, волонтёр и работал с Полтораком.
Дай Бог !
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Головне у нього тато працює в Укрнафті у Коломойського.
Тепер наша армія буде завжди забезпечена дешевим і якісним пальним від Ігорь Валєріча.
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Это лучше, чем просроченные Киевские торты...
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вы ,мадам ,в диверсиях не чего не понимаете,пардон)))
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Министр также подчеркнул, что ведомство будет "безжалостным в борьбе с коррупцией"

Сказал: "Воевать - вы, бабло - мы. И ни о чём плохом не думайте."
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А генштабисты в штыковую атаку бегают?

С ложками в столовую...
В 1980 году не все сундуки нормы по физ. подготовке сдавали,а сейчас что ни генерал - то мешок с картошкой!
Скоро у нас будет как в латинской Америке - каждый второй в ВСУ- бригадный генерал!...
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угу ты мне за Устинова поведай за ним кондёр носили адъютанты
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а чим це відрізняється від того, шо було?

ну как - шило на мыло...
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ага, цим займатиметься ЗЕ і Коломойський.
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Пообщались с френдом из США. Все их новости об Украине можно обозначить коротко: после 5 лет войны за Независимость Украина добровольно сдалась России на политическом уровне. Пересмотр военной помощи актуален. Не кого защищать. Час меня спрашивал мужик, как мы так умудрились ((:
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Не кого защищать.

Да купил запад Украину -17 млрд, это не фунт изюма!
А кто платит-того и музыка...
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Минобороны не будет рассказывать Генштабу,

Как одену портупею - все тупею и тупею... В Испании при наборе военнослужащих при требуемых IQ=90 образовался недоштат. Снизили до 70.
В бундесвере есть поговорка - Если ты не вяжешь слова - в бундесвер возьмут любого!
Представляю, что делается у нас...
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Воюют все равно добробаты , остальные сдерживают агрессию .
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Воюют все равно добробаты , остальные сдерживают агрессию .

Там черт ногу сломает. При крымской войне было братание, а здесь лбами столкнули
и смотрят, что получилось...
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всі не можуть бути такими ітинними патріотами як ти, кацап
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А ты не примазывайся гунддяй к патриотам иди служи настоящему гундяю
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бачу, розуму тобі не позичати, кацап!
у вас там шо у ольгіно - зовсім конкурсу немає?
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Уже страшно . Когда там примут закон об импичменте ?
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путин так и сделал...
скоро будем иметь гнома-диктатора...., тоже как в рашке...




Sofiya Fedyna

@ukrainesinger

·26 мин

Презедент внесли до парламенту законопроект, яким виводить нацгвардію з під МВС, а підпорядкує через командувача нгу презеденту...
Зе послаблює Авакова і створює персональну армію на випадок іншої позиції ЗСУ
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Такому Хренштабу, можно и рассказать)
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"Я не буду рассказывать вам, как воевать. Но, как политические представители Верховного главнокомандующего, мы будем очень серьезно смотреть на то, как выполняют планы, решения, договоренности, приказы и т д"...
зебилы,это для вас Минобороны не будет рассказывать Генштабу, как воевать, - глава министерства Загороднюк - Цензор.НЕТ 9217
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Так и понимай. Бритвой говорит по горлу и все Міноборони не розповідатиме Генштабу, як воювати, - глава міністерства Загороднюк - Цензор.НЕТ 3777
Воевать будет Генштаб, а пилить Минобороны. Не терпится начать
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