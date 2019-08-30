EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2025  23
Все про:Зеленский (2604) Минобороны (5908) Полторак (1168) Загороднюк (9)

 "Для меня он всегда будет министром обороны Украины", - Зеленский поблагодарил Полторака и представил военным нового главу Минобороны Загороднюка. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский представил военным нового министра обороны Андрея Загороднюка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в зале присутствовал и предыдущий глава ведомства Степан Полторак.

"Хочу поприветствовать, если можно, аплодисментами, господина Полторака. Для меня он всегда будет министром обороны Украины", - сказал Зеленский и пожал руку Полтораку.

Президент обратился к присутствующим в зале и попросил поддержать нового министра.

"Я очень хочу, чтобы вы поддержали этого человека. Потому что он специалист в оборонных процессах, в оборонной сфере. Я хотел бы, чтобы у нас все было мирно. Поэтому я очень хотел бы, чтобы кандидатура Андрея была поддержана от сердца, а не потому что я там что-то сказал или попросил, чтобы она была поддержана господином Полтораком", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый министр обороны Загороднюк хочет завершить "апгрейд" украинской армии до стандартов НАТО

Источник: https://censor.net.ua/v3145602
 
 
 Топ комментарии
 
у зебобиков сейчас моск треснет...
 показать весь комментарий
 
Это правильно и дипломатично .
 показать весь комментарий
 
И все то вы, трололо, знаете."Для меня он всегда будет министром обороны Украины", - Зеленский поблагодарил Полторака и представил военным нового главу Минобороны Загороднюка - Цензор.НЕТ 3064
Что ты, что отписавшееся ниже о каких то "зебобиках"."Для меня он всегда будет министром обороны Украины", - Зеленский поблагодарил Полторака и представил военным нового главу Минобороны Загороднюка - Цензор.НЕТ 6421
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
полторака під суд, за провал виконання військових бюджетів під час війни!
 показать весь комментарий
 
И все то вы, трололо, знаете."Для меня он всегда будет министром обороны Украины", - Зеленский поблагодарил Полторака и представил военным нового главу Минобороны Загороднюка - Цензор.НЕТ 3064
Что ты, что отписавшееся ниже о каких то "зебобиках"."Для меня он всегда будет министром обороны Украины", - Зеленский поблагодарил Полторака и представил военным нового главу Минобороны Загороднюка - Цензор.НЕТ 6421
 показать весь комментарий
 
 
сначала нужно посадить свинарчука..потом закон про народовладдя..потом тарыфы..
(с) Телевизор
 показать весь комментарий
 
І от так став Ігорюня своїм серед чужих і чужим серед своїх.😁
 показать весь комментарий
 
 
Полутораметровые мусор так и ничего не сделал хорошего на посту так что Зеленский зря его благодарил,а может только для приличия
 показать весь комментарий
 
есть за что - не привлек ответственности за трижды не приход в военкомат по повесткам...
Я бы тоже сказал спасибо...
 показать весь комментарий
 
 
А превлекать ли к ответственности за треп "за трижды не приход в военкомат по повесткам", если МО само опровергло эту предьяву?
 показать весь комментарий
 
 
опровергло уже после выборов, и подтерло все....
Разобрались уже с этим....
Да Зе и сам подтвердил что повестки были, но он был занят....
Гуглите...
 показать весь комментарий
 
 
Опровєргло що? Повістки не заперечило. Просто написали, що ці повістки були з проханням уточнити анкетні дані. Тому не потрібно заперечувати заперечене.
 показать весь комментарий
 
Это значит, что у данного допысувача в голове дебит с кредитом не сходится.
 показать весь комментарий
 
Зєлєнскій хоче жити мирно, тому пропонує "миролюбця" Загороднюк а. Цікаво, чи поміняє пуцин "яструба" Шойгу на такого ж голуба? І чи взагалі у кацапському МО є голуби?
 показать весь комментарий
 
для тебя и маиор в военкомате,
в который ты не явился по повестке должен быть генераллисимусом..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх