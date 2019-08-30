 При попытке штурма начался массированный обстрел ГРАДами всех позиций ВСУ с территории России, - Герой Украины Порхун о боях за Изварино. ВИДЕО

Сегодня украинский воин - герой второй части интервью в проекте Цензор.НЕТ "Своя война".

Подписывайтесь на Youtube-канал Юрия Бутусова

2:06 Как назначили комбатом

3:33 Освобождения населенных пунктов вокруг Славянска: нападение на колонну у Кривой Луки

14:46 Взятие Николаевки, Славянска и Краматорска 3-5 июля 2014 года

18:52 "Ритм" антитеррористической операции

20:15 12 июля 2014 года: задание по захвату Изварино

32:10 Переезд на "бронированных" КРАЗах из Амвросиевки в Изварино

43:15 Ситуация возле Изварино 13 июля: высота 202,2. План по захвату населенного пункта

1:00:50 Изменение плана по захвату Изварино. Повторная попытка штурма отрядом Михаила Драпатого

1:05:23 Массированный обстрел ГРАДами из России всех позиций украинских войск в районе Изварино.

1:08:00 14 июля: уход с границы к Дьяково, завершение операции по перекрытию границы с Россией.

Смотрите все выпуски программы "Своя война".

До боевых действий у Александра не было военного опыта. С началом российской агрессии брал участие в боях за гору Карачун, Славянск, Красный Лиман. Дьяково, 29 июля 2014 года штурмовая группа под руководством Александра Порхуна взяла под контроль и удерживала Саур-могилу, что в дальнейшем положительно повлияло на ход операции с наименьшими потерями среди личного состава и техники. В ходе операции Порхун получил контузию III степени, но продолжал выполнять поставленные задачи. За исключительное личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу награжден орденом "Золотая Звезда".

Также смотрите первую часть интервью с Александром Порхуном: "Десантировались в тылу врага на границе с РФ, уничтожили около 150 боевиков и улетели обратно"