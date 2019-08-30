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 Политика Украины
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Все про:Россия (73729) Антитеррористическая операция (15808) ВСУ (332) Александр Порхун (2) Изварино (1)

 При попытке штурма начался массированный обстрел ГРАДами всех позиций ВСУ с территории России, - Герой Украины Порхун о боях за Изварино. ВИДЕО

Герой Украины Александр Владимирович Порхун - позывной Порох 02 - майор Вооруженных сил Украины, бывший командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады.

Сегодня украинский воин - герой второй части интервью в проекте Цензор.НЕТ "Своя война".

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2:06 Как назначили комбатом
3:33 Освобождения населенных пунктов вокруг Славянска: нападение на колонну у Кривой Луки
14:46 Взятие Николаевки, Славянска и Краматорска 3-5 июля 2014 года
18:52 "Ритм" антитеррористической операции
20:15 12 июля 2014 года: задание по захвату Изварино
32:10 Переезд на "бронированных" КРАЗах из Амвросиевки в Изварино
43:15 Ситуация возле Изварино 13 июля: высота 202,2. План по захвату населенного пункта
1:00:50 Изменение плана по захвату Изварино. Повторная попытка штурма отрядом Михаила Драпатого
1:05:23 Массированный обстрел ГРАДами из России всех позиций украинских войск в районе Изварино.
1:08:00 14 июля: уход с границы к Дьяково, завершение операции по перекрытию границы с Россией.

Смотрите все выпуски программы "Своя война".

До боевых действий у Александра не было военного опыта. С началом российской агрессии брал участие в боях за гору Карачун, Славянск, Красный Лиман. Дьяково, 29 июля 2014 года штурмовая группа под руководством Александра Порхуна взяла под контроль и удерживала Саур-могилу, что в дальнейшем положительно повлияло на ход операции с наименьшими потерями среди личного состава и техники. В ходе операции Порхун получил контузию III степени, но продолжал выполнять поставленные задачи. За исключительное личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу награжден орденом "Золотая Звезда".

Также смотрите первую часть интервью с Александром Порхуном: "Десантировались в тылу врага на границе с РФ, уничтожили около 150 боевиков и улетели обратно"

Источник: https://censor.net.ua/v3145595
 
 
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Это напоминание для тех умников, которые мантру про внутренний конфликт на Донбасе любят повторять.
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Коломойский по це твердить постійно. Очевидно та само думає і так званий президент Зеленський.
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І тут ще знайдеться мразота, що почне про «гражданскую войну в Дамбассє»?
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Жаль что твари, отрицающие всё это не то что не чалятся, а в ВР прохлаждаются и в парашию "на переговоры" к убийцам украинцев летают суки как к себе домой
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Если российские военные уже были на Донбассе то зачем они стреляли с территории России.
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Вопрос а почему вы не стреляли в ответ?! или вам оружие дали токо для виду!!
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