 Суд оправдал экс-"беркутовца" Хандрыкина, которого обвиняли в избиении активистов "Евромайдана" на колоннаде стадиона "Динамо". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"Суд считает уместным вынести оправдательный приговор для обвиняемого (Андрея Хандрыкина. - Ред.). По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрыкин признан невиновным", - говорится в решении суда, который зачитала судья Оксана Бирса.
Обвиняемого Хандрыкина на судебном заседании не было.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее несколько работников харьковского "Беркута" подозреваются в пытках участников Революции Достоинства на коллонаде стадиона "Динамо". Стало известно, что двое подозреваемых - Мастега и Войлоков бежали в Россию.
В 2017 году сообщалось, что Андрей Хандрикин продолжает работать в харьковском управлении Нацполиции несмотря на статус обвиняемого.
Хандрыкин обвиняется в пытках участников Майдана (статья 127 ч. 2 УК Украины, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет).
Он является фигурантом эпизода 20 января 2014 года на улице Грушевского, где двое участников Майдана были зверски избиты на колоннаде на входе в стадион Лобановского.
p.s. сейчас начнется от зебобов "про реформу"
Ой ржу не могу с клоуна!!!
нью-Ленин в Швейцарии блин!!!
Или "телефонное право", вполне устраивало Порошенко?
Было торжественно объявлено, о реформе судов высшей инстанции, а на суды первой инстанции, якобы не хватило времени.
Правда, судя по результатам "реформы", в судах высшей инстанции оказалось такое же д-мо, как и было.
p.s. иди почитай, знаток реформ, я с инфузориями ничего не обсуждаю, звеняй.
Тебе судя по всему, хоть в морду плюй.
ты портфель приготовил, клоун?
но поросенко просчитался с Зеленским, во второй тур - должны были выйти Ю и Зе, но никак не хрю..
никитка, пиши еще.
Унд шнель, щоб аж мова з рота теліпалася.
Электорат Зе, вы в восторге от нескончаемого представления?
никто уже на мусорье с палками и щитами не полезет.
за 5 лет народ научился стрелять и подрывать.
Кажись при януковоще в Харькове судью со всем семейством грохнули и головы отрезали и унесли. Так ни преступников, ни головы до сих пор не нашли. А затевалось всё для того, чтоб всем судейским разрешили иметь боевое оружие.
80% населення тупі імбецили.
Ще Тарас Шевченко констатував смерть розуму:
Якось-то йдучи уночі
Понад Невою... та, йдучи,
Міркую сам-таки з собою:
«Якби-то,- думаю,- якби
Не похилилися раби...
То не стояло б над Невою
Оцих осквернених палат!
Була б сестра, і був би брат,
А то... нема тепер нічого...
Ні бога навіть, ні півбога.
Псарі з псарятами царять,
А ми, дотепні доїжджачі,
Хортів годуємо та плачем».
Отак-то я собі вночі,
Понад Невою ідучи,
Гарненько думав. І не бачу,
Що з того боку, мов із ями,
Очима лупа кошеня -
А то два ліхтаря горять
Коло апостольської брами.
Я схаменувся, осінивсь
Святим хрестом і тричі плюнув
Та й знову думать заходивсь
Про те ж таки, що й перше думав.
13 ноября [1860,
С.-Петербург]
Ну что, шокопитеки, так кто дебил ?