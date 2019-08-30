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 Политика Украины, Общество
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 "Надеюсь, скоро удастся обнять", - мать украинского узника Кремля Кольченко. ВИДЕО

Лариса Кольченко, мать заключенного в России Александра Кольченко надеется вскоре встретиться со своим сыном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала журналистам Крым.Реалии.

"Это очень волнительно. Все в таком тревожном ожидании находимся. Надеемся, что уже скоро удастся обняться", - говорит Лариса Кольченко.

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Источник: https://censor.net.ua/v3145509
 
 
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"Радіо Свобода", посилаючись на джерела в українських правоохоронних орґанах, повідомляє, що обмін відкладено до наступного тижня.
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Олег Леусенко‏ @Leusenko_Oleg 42 минуты назад

Если капитулянтский договорняк подтвердится, это грозит Зеленскому крупным скандалом и, возможно, массовыми акциями протеста.

"Сподіваюся, скоро вдасться обійняти", - мати українського в'язня Кремля Кольченка - Цензор.НЕТ 3068
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О, всплыл Левченко, давненько же я его не читал, надеялся что наконец-то совершит суицид после проигрыша Порошенко на выборахч ан нету живое оно ещё...
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Георгий Тука‏ @tuka_george 2 часа назад

Політичні танці тривають. А, на родини заручників всім "популяризаторам" начхать, головне - влізти першим в ТВ-камеру.

Рідні одного з українських військових моряків, яких повинні повернути на батьківщину в рамках обміну ув'язненими, повертаються додому, не доїхавши до Києва.
Про це вони повідомили Крим.Реалії.
«Ми просто піддалися емоціям і рвонули на Київ. Нам сказали в офісі українського омбудсмена, і не тільки там, чекати офіційного дзвінка», - на умовах анонімності пояснив батько одного з моряків.
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