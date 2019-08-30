 "Надеюсь, скоро удастся обнять", - мать украинского узника Кремля Кольченко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала журналистам Крым.Реалии.
"Это очень волнительно. Все в таком тревожном ожидании находимся. Надеемся, что уже скоро удастся обняться", - говорит Лариса Кольченко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала журналистам Крым.Реалии.
"Это очень волнительно. Все в таком тревожном ожидании находимся. Надеемся, что уже скоро удастся обняться", - говорит Лариса Кольченко.
Если капитулянтский договорняк подтвердится, это грозит Зеленскому крупным скандалом и, возможно, массовыми акциями протеста.
Політичні танці тривають. А, на родини заручників всім "популяризаторам" начхать, головне - влізти першим в ТВ-камеру.
Рідні одного з українських військових моряків, яких повинні повернути на батьківщину в рамках обміну ув'язненими, повертаються додому, не доїхавши до Києва.
Про це вони повідомили Крим.Реалії.
«Ми просто піддалися емоціям і рвонули на Київ. Нам сказали в офісі українського омбудсмена, і не тільки там, чекати офіційного дзвінка», - на умовах анонімності пояснив батько одного з моряків.