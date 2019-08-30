 "Будем оставаться в Киеве, пока не дождемся ребят", - отец военнопленного моряка Сороки. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В аэропорту находится Виктор Сорока, отец захваченного ФСБ России сотрудника СБУ Василия Сороки. Он сказал журналистам, что приехал "по зову родительского сердца", рассчитывая на то, что моряков привезут в этот аэропорт сегодня.

"Но, к сожалению, нам пока информацию не подтверждают о том, что ребята вернулись в Украину по обмену. Нам никто ничего не говорит, сейчас будем пытаться с кем-то связаться. Но из Киева мы не будем уже уезжать. Надеемся, что если не сегодня днем, то ночью. Будем оставаться в Киеве, пока не дождемся ребят", – рассказал он.

Кроме того в аэропорту находятся мать и супруга моряка Романа Мокряка, а также тетя Михаила Власюка.

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Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Советник командующего ВМС Виктория Христенко сообщила, что в аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором теоретически могут находиться украинские политзаключенные.

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