 "Будем оставаться в Киеве, пока не дождемся ребят", - отец военнопленного моряка Сороки. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
В аэропорту находится Виктор Сорока, отец захваченного ФСБ России сотрудника СБУ Василия Сороки. Он сказал журналистам, что приехал "по зову родительского сердца", рассчитывая на то, что моряков привезут в этот аэропорт сегодня.
"Но, к сожалению, нам пока информацию не подтверждают о том, что ребята вернулись в Украину по обмену. Нам никто ничего не говорит, сейчас будем пытаться с кем-то связаться. Но из Киева мы не будем уже уезжать. Надеемся, что если не сегодня днем, то ночью. Будем оставаться в Киеве, пока не дождемся ребят", – рассказал он.
Кроме того в аэропорту находятся мать и супруга моряка Романа Мокряка, а также тетя Михаила Власюка.
Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.
Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.
Советник командующего ВМС Виктория Христенко сообщила, что в аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором теоретически могут находиться украинские политзаключенные.
Ви вже самі себе заплутали.
Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан РябошапкаИсточник: https://censor.net.ua/v3145508
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Для чого надавати неперевірену інформацію?
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428
Фклудеру. Він за кожну відповідь паалучаает рузгую каапейку. У спам його і крапка.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-obmin-perenosytsya-nastupnyi-tyzhden/30137507.html
2 ч. ·
Сергій Сидоренко цікавився, чим поганий цей обмін. Спробую
- триває емоційне управління українським суспільством і, що виглядає для Росії більш важливим, керівництвом України
- якщо цей обмін відбувся, він не паритетний - я добре розумію, що паритетного обміну не може бути за визначенням, але: РОСІЯ змішала в одну купу політв'язнів та моряків, яких мала звільнити за рішенням Трибуналу з морського права
- цей обмін (якщо він відбувся), показує Заходу "людський оскал"Кремля та створює підстави для примусу до виконання Мінська
UPD: МОЖЕТЕ перечитати навіть в контексті того, що обміну станом на 11:20 нема і подумати, які цілі Кремля
А Зєєєлю кинули як лоха.
Літак відвіз сєпарів у раху і повернувся порожнім. Тільки от оголосити про це зєльонки не наважуються.
Скандал навагаються заглушити якимось іншим скандалом. Влаштували обшуки у НТКУ.
Все так примітивно і так прогнозовано. навіть Зє!вата незабаром плюватися від цього буде.