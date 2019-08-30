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 Политика Украины, Общество
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 "Будем оставаться в Киеве, пока не дождемся ребят", - отец военнопленного моряка Сороки. ВИДЕО

Родные украинских военных моряков приехали в аэропорт "Киев" ("Жуляны") в ожидании обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В аэропорту находится Виктор Сорока, отец захваченного ФСБ России сотрудника СБУ Василия Сороки. Он сказал журналистам, что приехал "по зову родительского сердца", рассчитывая на то, что моряков привезут в этот аэропорт сегодня.

"Но, к сожалению, нам пока информацию не подтверждают о том, что ребята вернулись в Украину по обмену. Нам никто ничего не говорит, сейчас будем пытаться с кем-то связаться. Но из Киева мы не будем уже уезжать. Надеемся, что если не сегодня днем, то ночью. Будем оставаться в Киеве, пока не дождемся ребят", – рассказал он.

Кроме того в аэропорту находятся мать и супруга моряка Романа Мокряка, а также тетя Михаила Власюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк об обмене удерживаемыми лицами: Будем комментировать, когда это произойдет

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Советник командующего ВМС Виктория Христенко сообщила, что в аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором теоретически могут находиться украинские политзаключенные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обмен удерживаемыми лицами: Найем опубликовал предварительный список из 28 граждан Украины

Источник: https://censor.net.ua/v3145508
 
 
 Топ комментарии
 
Батьків жалко.
А Зєєєлю кинули як лоха.
Літак відвіз сєпарів у раху і повернувся порожнім. Тільки от оголосити про це зєльонки не наважуються.
Скандал навагаються заглушити якимось іншим скандалом. Влаштували обшуки у НТКУ.
Все так примітивно і так прогнозовано. навіть Зє!вата незабаром плюватися від цього буде.
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Зная лживость и подлость россиян, можно ожидать чего угодно.
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Я вже встиг прочитати ранішню статтю, де знову у всьому винні порохоботи "Залишатимемося в Києві, поки не дочекаємося хлопців", - батько військовополоненого моряка Сороки - Цензор.НЕТ 2559
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Я також встиг прочитати ранкові статті, де обмін полоненими - це сама що тільки може бути зрада зрадна."Залишатимемося в Києві, поки не дочекаємося хлопців", - батько військовополоненого моряка Сороки - Цензор.НЕТ 7631
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Нема там такого, бо повернення наших людей є пріоритетним питанням.
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Звичайно, що є різні аспекти звільнення моряків та можлива висока ціна цього. Але це не є зрадою.
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Тобто порти б для РФ були б заблоковані до звільнення полонених, то це гуд, а якщо полонених відпустять раніше і не заблокують порти із за не звільнення полонених, то це - зрада зрадна?
Ви вже самі себе заплутали."Залишатимемося в Києві, поки не дочекаємося хлопців", - батько військовополоненого моряка Сороки - Цензор.НЕТ 749
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Такого я не говорив, навіть не впевнений у заблокуванні портів. Але звільняти моряків треба з урахуванням ціни і всіх правових аспектів.
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Я вже побачив, що твого лайку там немає.
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Один вопрос КАКАЯ ГНИДА РАСТРЕЗВОНИЛА? Если с офиса зели молчок !
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Мабуть ті, кому хотілось би зірвати процес обміну.
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Тобто ця інформація з'явилася пізніше інформації Ісламової та Генпрокурора.
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"Тобто" всі запитання до Іслямової та до генпрокурора, а не до мене.
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Звичайно. До того ж і вам треба навчитися не у всьому звинувачувати форумчан, особливо опонентів.
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"Вам"? А не ти тут часом всіх "зебілами" обзиваєш, нє і не лайкаєш з радості всіх хто таке пише? Не ти тут в "совет форумчан" за інших пишеш, а сам лайки відвертому мату в адресу опонентів ставиш?
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А ви не такі? Не погрожували переслідуванням за коментарі? Не принижували опонентів різними образами? Ви це заслужили, але можете все змінити. Почніть з себе, бо нібито ви тимчасово виграли.
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Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Источник: https://censor.net.ua/v3145508
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Для чого надавати неперевірену інформацію?
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Взагалі кумедно - першоджерело співробітниця ВР, а вже потім новопризначений генпрокурор... "Залишатимемося в Києві, поки не дочекаємося хлопців", - батько військовополоненого моряка Сороки - Цензор.НЕТ 5924

"Залишатимемося в Києві, поки не дочекаємося хлопців", - батько військовополоненого моряка Сороки - Цензор.НЕТ 4200
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гніда - Пономарьов, що прикидається руссскім опппозіціонєром
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ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ - тех, кто говорит на русском языке и готов отстаивать права говорить на русском свободно!
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428
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Питання щодо державної мови не вирішується петиціями, які нова влада ігнорує.
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Та не відповідайте тому поцу Фклудеру. Він за кожну відповідь паалучаает рузгую каапейку. У спам його і крапка.
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Так вон рядом СТРАНА ********* (ОГРОМНАЯ СТРАНА)там можно всем гос структурам и служащим на русском говорить а в УКРАИНЕ НА УКРАИНСКОМ !
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І українська мова на росії не має рівних прав у порівнянні з правами російської мови.
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Чемодан вокзал ********* !Хотя сам говорю на РУССКОМ и никто не запрещает !
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Эта петиция для ленивых (обманутых роспропагандой), а не для активных.
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Обмін утримуваними між Україною і Росією відкладається до наступного тижня - джерела

https://www.radiosvoboda.org/a/news-obmin-perenosytsya-nastupnyi-tyzhden/30137507.html
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Обмен украинских военных моряков, захваченных в Керченском заливе, типичный результат не информированности и информационного вакуума созданного вокруг президента Зеленского. Ему не было доложено о решении международного суда по морскому праву, он не был информирован о последствиях для России невыполнения этого решения. Принятие условий обмена украинской стороной фактически является признанием легитимности судебного процесса над незаконно захваченными украинскими моряками. И это будет иметь очень серьезные правовые и дипломатические последствия для страны. Ответственность за это должен разделить и нынешний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, усилиями которого была дезорганизована работа МИДа, а внешнеполитический функции незаконно узурпированы структурами ОПУ.(с)
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Євген Магда
2 ч. ·

Сергій Сидоренко цікавився, чим поганий цей обмін. Спробую
- триває емоційне управління українським суспільством і, що виглядає для Росії більш важливим, керівництвом України
- якщо цей обмін відбувся, він не паритетний - я добре розумію, що паритетного обміну не може бути за визначенням, але: РОСІЯ змішала в одну купу політв'язнів та моряків, яких мала звільнити за рішенням Трибуналу з морського права
- цей обмін (якщо він відбувся), показує Заходу "людський оскал"Кремля та створює підстави для примусу до виконання Мінська
UPD: МОЖЕТЕ перечитати навіть в контексті того, що обміну станом на 11:20 нема і подумати, які цілі Кремля
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Батьків жалко.
А Зєєєлю кинули як лоха.
Літак відвіз сєпарів у раху і повернувся порожнім. Тільки от оголосити про це зєльонки не наважуються.
Скандал навагаються заглушити якимось іншим скандалом. Влаштували обшуки у НТКУ.
Все так примітивно і так прогнозовано. навіть Зє!вата незабаром плюватися від цього буде.
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Дійсно, що віддали їхніх терористів та окупантів?
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из аэропорта сразу в больницу... госпиталь сбу, вероятно
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Ночной захват власти "избранным народом"..
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Обмен пленными состоится в течение месяца к 30 сентябрю а пока власти Украины выполнили условия в одностороннем порядке освободив 35 человек и военно-транспортным самолетом доставила сегодня утром в Россию ...
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Рябошапка і ті, хто повідомив родичам полонених, що вони вже в Україні, Ви тварини. Ви офіційні особи, ви повинні говорити мовою фактів, а не постити всяку фігню у ФБ.
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