 "И шо вы орете все время?" - нардеп от "ЕС" Герасимов разнервничал Зеленского замечаниями во время заседания ВР. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время обсуждения законопроекта о снятии неприкосновенности. Герасимов с места сделал замечание спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, что тот якобы неточно выразился относительно предмета голосования.

"Ну, и сказал он... И шо вы орете все время?" - с возмущением отреагировал на это Зеленский.



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