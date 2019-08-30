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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2604) парламент (870) Герасимов (215)

 "И шо вы орете все время?" - нардеп от "ЕС" Герасимов разнервничал Зеленского замечаниями во время заседания ВР. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на замечание нардепа от "Европейской солидарности" во время ночного заседания украинского парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время обсуждения законопроекта о снятии неприкосновенности. Герасимов с места сделал замечание спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, что тот якобы неточно выразился относительно предмета голосования.

"Ну, и сказал он... И шо вы орете все время?" - с возмущением отреагировал на это Зеленский.

Видео Буквы

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Менше есемесок, будь ласка", - Зеленский рассмешил депутатов в начале выступления с трибуны парламента. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3145503
 
 
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Так у Герасимова, Геращенко фантомные боли...Они думают что ещё власть и что то решают. что ублюдков кто то слушает...
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Тобто ти визнаєш, що час закону і дотримання порядку закінчився? Вимагання дотримання процедур і вимог законодавства - це фантомні болі?
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и шо он орёт - когда у миши добкина .. вовы зеленского - "приход"

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К ночи у преЗЕрватива закончился "приход" вот он и разнервничался
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зрівняйте фото обдовбаного добкіна молодшого і нинішнього гаранта! совпадєніє мать його іті "И шо вы орете все время?" - нардеп от "ЕС" Герасимов разнервничал Зеленского замечаниями во время заседания ВР - Цензор.НЕТ 4582 реінкарнація
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Сравни фото алкашей из подворотни и петра ляксееча и попробуй найти отличия )))
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Збираєш фото алкашів? Багато назбирав? Селфі є ?
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знаєте давно не тусуюся з такими. але вам слугам народа віднєє всетаки ваш електорат
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только в фотошопах расейских тролей и поклонников шария
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главное отличие: у барыги рожа в шоколаде, а у алканавтов в дерьме ))))))))))))
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а то таки точно шоколад чи ви щось переплутали?
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Для особливо упоротих... У Пороха діабет
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Так это псы их от миски подвинули вот и лаят )))
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Какие это псы? Это напецюрники обыкновенные, к тому же теперь использованные.
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Действительно почему орете? У вовы ломка а они орут и орут)

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подходит к нему добкин.
-че, херово? а у меня есть!
-отсыпь!!!!
-нееее, сначала давай по статусу рузге языка проголосуем
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это не "шепелявый" вшивый интеллигент Парубий с справкой....
Этот по простому с четкой дикцией...
Скоро крикнет кому нибудь - "Эй, ты там ... - заткнись падло, мать твою...!"
И правильно будет - все как малороссы любят...
Вон как в зале одобрительно смеялись...
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Оце і найстрашніше,оті бидлячі оплески.
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ОНО не только русско язычное, оно ещё и ивритоязычнон .
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"російськомовна бидлота за кермом" - не разводи срач, если сам не знаешь как это будет "українською", задолбали эти ряженые вышыванко-патриоты...
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Максуд, нагадати хто був при владі 5 років..?Достатньо було подивитись у якій футболці виживав синуля пеппо..або його кацапську семітку маринку..
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Да нехай гавкают.Снимайте неприкосновенность и отправляйте 8процентных по шконкам,там их ораторские способности заждались)))
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Розумієш, яка тут справа. Зараз СН недоторканність не потрібна. А через п'ять років може дуже згодитися. А можливо, і швидше. 😊
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Со вчера всё свиньи визжат, ничего удивительного.
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Видел это ситуацию. Любого нормального раздражило бы крикливое поведения не по делу ПЕСюнов
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Вони другий день в шоці від можливості виконання Зеленським обіцянок Порошенко. Бояться що виконає обіцянку Порошенко посадити трьох друзів. "И шо вы орете все время?" - нардеп від "ЄС" Герасимов рознервував Зеленського зауваженнями під час засідання ВР - Цензор.НЕТ 2621
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Задач всех бывших воров - саботировать любую работу Парламента и пытаться вернутся к корыту. Но так-как народ послал их далеко и у них нет голосов, они будут орать, нести бредятину о венецианской комиссии, бегать вместе голосовым придурком по зданию Рады, еще что-нибудь придумают лишь бы нагадить как можно больше ибо ничего разумного они делать не могут.
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Это поэтому депутатам принимаемые законы можно не читать?
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Человека можно вывезти из села или Кривого Рога, село или Кривой Рог из человека вывести нельзя.
P.S. Странно, в интелеХентной криворожской еврейской семье выросло такое хамовитое быдло.
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В Павловской каникулы или ты сбежало?
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Скажите честно, у вас есть наколка на теле с изображением зеленского?
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Герасиму нужно кляп всовывать при входе чтоб только мычал, все равно от его криков толку ноль.
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Фишка суперлживого коломойского в том,чтобы преврашать все запросы народа в свой актив. Например снятие недоторканности позволит коломойше лучше контролировать своих 300+ ручных собак
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так це ж проект Порошенко вони ставлять на голосування.
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Быдло - оно везде быдло, даже в президентском кресле. Статус поменялся, но быдляцкие замашки остались. Как говорится - "з дідів в пани" или "из грязи в князи".
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из грязи это в смысле с винницкого базара?
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у бариг починається паніка.Вони не розуміють з переляку різницю між постановою та законопроектом.Перед очима тільки кайданки та грати коли чують слово недоторканість
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Пригоды Г+Главнокумандувача на войне .. !! "И шо вы орете все время?" - нардеп від "ЄС" Герасимов рознервував Зеленського зауваженнями під час засідання ВР - Цензор.НЕТ 4236 .

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Головне не забувати що, розмова йде про проект Петра Порошенко, який він ще президентом подав до Ради. "И шо вы орете все время?" - нардеп від "ЄС" Герасимов рознервував Зеленського зауваженнями під час засідання ВР - Цензор.НЕТ 138
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