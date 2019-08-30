 "И шо вы орете все время?" - нардеп от "ЕС" Герасимов разнервничал Зеленского замечаниями во время заседания ВР. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время обсуждения законопроекта о снятии неприкосновенности. Герасимов с места сделал замечание спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, что тот якобы неточно выразился относительно предмета голосования.
"Ну, и сказал он... И шо вы орете все время?" - с возмущением отреагировал на это Зеленский.
Видео Буквы
миши добкина.. вовы зеленского - "приход"
-че, херово? а у меня есть!
-отсыпь!!!!
-нееее, сначала давай по статусу рузге языка проголосуем
Этот по простому с четкой дикцией...
Скоро крикнет кому нибудь - "Эй, ты там ... - заткнись падло, мать твою...!"
И правильно будет - все как малороссы любят...
Вон как в зале одобрительно смеялись...
P.S. Странно, в интелеХентной криворожской еврейской семье выросло такое хамовитое быдло.
https://www.youtube.com/watch?v=xi57fDzmQY8
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