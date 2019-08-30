 Военный самолет сел в аэропорту "Киев", - советник командующего ВМС. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщила советник командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко.
"Сел военный самолет, но это пока для нас это ничего не значит, потому что мы не видели людей", - отметила она.
Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.
Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.
екскременти: - Зрада!
Обмін не відбувся
екскременти: - Зрада!
екскременти: - Зрада!
Теж волав зрада за будь якого сценарію.
Тебе, видно, муторно!
Эту дуру Ислямову на кол посадить не помешало бы, на целый день.
Представляете, сколько инфарктов у родителей. Все ждут
Всё похоже на классическую false flag операцию. Вопрос только: кто ожидал на ней политического навара.
Кому выгодно? Вопрос риторический.
Я закінчив школу, коли рахували ще на логарифмічних лінійках.
Скажіть-но, як вас вчили на інформатиці перевіряти спростування фейків на фейковість?
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И потом переговоры с Пу.
Казалось бы, прибывают из "застенков" бойцы с биндерами - орден им на грудь прям у трапа , так нет ни одной статьи. "Удивительно" (С)
Вместе с родителями своими поседеют, узнав что это лишь тупорылый жестокий в рос.
Нет слов бл
что-то село кто-то на борту...
а то минобороны не знает что у них садится за военный самолет и что или кто там на борту???
комментировать нечего... а угадывать и предполагать... не благодарно
Ну типа возвращение моряков - признание их осуждения - признание нарушения ими границ Расии - признание Крыма рапсийским......
Ви помітили,як змінилась риторика?Вже не полонені,а"удерживаемые лица".
Ти це можеш зрозуміти чи нє?
варіанти:
- вода в крис
- особливий статус отсоса
- торгівля з окупованими територіями