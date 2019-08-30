EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  15329  93
Материалы по теме:
Все про:ВМС (717) моряки (883) освобождение (312) политзаключенные (1290)

 Военный самолет сел в аэропорту "Киев", - советник командующего ВМС. ВИДЕО

В аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором теоретически могут находиться украинские политзаключенные.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщила советник командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко.

"Сел военный самолет, но это пока для нас это ничего не значит, потому что мы не видели людей", - отметила она.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилюк об обмене удерживаемыми лицами: Будем комментировать, когда это произойдет

Источник: https://censor.net.ua/v3145490
 
 
 Топ комментарии
 
Обмін відбувся
екскременти: - Зрада!
Обмін не відбувся

екскременти: - Зрада!
 показать весь комментарий
 
процес обміну триває

екскременти: - Зрада!
 показать весь комментарий
 
Так может пидорошенко где то подменили !
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
якось же савченко на ерофеева і александрова вивозили..на ан 148
 показать весь комментарий
 
 
Причём здесь Зе-команда?! "Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается": в ОП назвали фейком информацию о завершении обмена.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да Зе команда дола указание бутусову распространить фейк а твой кормилец это сделалили просто инфу не проверил!
 показать весь комментарий
 
 
В администрации президента Украины Владимира Зеленского опровергли информацию, ранее растиражированную украинскими СМИ, о завершении обмена заключёнными с Россией: Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Стоит отметить, что дезинформацию запустил новый Генпрокурор Руслан Рябошапка, разместив у себя на странице сообщение некой Анны Исламовой. Нельзя не отметить, что это прекрасное начало карьеры на таком посту.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если и фейк то со стороны соевой команды, они с утра раздувают шумиху чтоб сорвать обмен.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Твоё место возле параши.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Обмін відбувся
екскременти: - Зрада!
Обмін не відбувся

екскременти: - Зрада!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
процес обміну триває

екскременти: - Зрада!
 показать весь комментарий
 
 
Ну про то шо цэ- зрада , волаешь только ты . Так хто экскремент ?? .
 показать весь комментарий
 
Ти згадав себе як надьку савченко обмінювали ?
Теж волав зрада за будь якого сценарію.
 показать весь комментарий
 
 
Шановна, якщо Ви в даному контексті вжили слово "теж", то виходить, за Вашою логікою, ми з Вами однакові?))
 показать весь комментарий
 
 
А тебе, видно, и не радостно, что пленные возвращаются домой!
Тебе, видно, муторно!
 показать весь комментарий
 
а зачем ты с экскрементами разговариваешь?
 показать весь комментарий
 
И так было все 5 лет президенства Порошенко. Теперь экскременты перекрасились - везде сплошная пэрэмога.
 показать весь комментарий
 
хватит уже домыслы вбрасывать.. кому это выгодно? это выгодно противникам новой власти, которая должна разрушить криминально-коррупционную систему грабежа украинцев, которую зацементировал поросенко))
 показать весь комментарий
 
 
Правильно! И установить комик-систему имени Бени Коломойского!
 показать весь комментарий
 
 
По-Вашому, виходить, і Генпрокурор Рябошапка - противник нинішньої влади?!
 показать весь комментарий
 
Та ні ботяра ваЗЕлінова ми з тобою точно не однакові
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Обмен любит тишину . А при *********** геращенко всех слюной обрызгала так мальдивского хвалила за титанический труд хотя потом и МЕРТВЕЧУК себя хвалил за этот обмен!
 показать весь комментарий
 
 
А теперь твой лживый коломойский. За счет чего по его сговору с меркель и ручным путинсим псом макроном парашке вернут все почести
 показать весь комментарий
 
Пока моряков, Сенцова, Гриба и остальных не покажут живьём, и не проведут экспертизу - хоть ДНК - ничему верить нельзя. В Москве есть высокопрофессиональная фабрика двойников.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так может пидорошенко где то подменили !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хаха, клонов пришлют, это же надо такую хрень нести, да родные за минуту двойника раскусят.
 показать весь комментарий
 
 
Родные - такие же люди как и все остальные. Можно принести пакет с лимоном зелёных, и заодно помахать стволом. Такой номер при Порохе не прошёл бы, конечно; но у блазеня и его шоблы бизнес-интересы за поребриком.
 показать весь комментарий
 
 
Непроканает, их 30 и у каждого десятки родственников и друзей, всех не купить это нереально.
 показать весь комментарий
 
 
Реально 150-и миллионам показывать по телевизору киноартиста, исполняющего роль "Царя". И ведь хавают.
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю спамить "аквариума" не читая , задрал вонючка !
 показать весь комментарий
 
 
Мало людей які розуміють логіку росьянців, а може бути абсолютно все. Наприклад, як в 1968 в Чехії , сяде літак, нібито із полоненими, а звідти вискоче спецназ, захватить летовище і десантні літати з россії -через кожну хвилину. Вчора пішла стара влада, нова ще не взялася за ричаги управління, вони ще не знають хот у них колега , а хто підлеглий і де спецзв'язок, дуже складна ситуація, а для росії вікно можливостей, довжиною в день-два
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
При порошенку ще й не таке проходило
 показать весь комментарий
 
Ви що, в одній палаті лікуєтесь? Разом з ОА та паламакрчуком?
 показать весь комментарий
 
 
фабрика ге бе з виносу мізків незгодним і бранцям працює давно, вона значно ефективніше за двійникарство
 показать весь комментарий
 
Взбаламутили всю страну, родителей моряков и всех удерживаемых, ппц (((
Эту дуру Ислямову на кол посадить не помешало бы, на целый день.
Представляете, сколько инфарктов у родителей. Все ждут
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос , Ислямова существует реально ? Еще вопрос, противодействовать контрпропаганде противника вас учили ?
 показать весь комментарий
 
О «движении на обмен» Рыбину ничего не сообщали. Адвокат некоторых россиян сообщил что его подзащитные находятся в местах заключения или СИЗО.
 показать весь комментарий
 
перевіряють можливість прийому військових літаків звідтіля у жуляни, в центр міста по суті... з аеропорту київ щась перекинули у жуляни, аеропорт готовий
 показать весь комментарий
 
 
Пономарёв - играющий в "оппозиционера" работник российского агитпропа.
Всё похоже на классическую false flag операцию. Вопрос только: кто ожидал на ней политического навара.
 показать весь комментарий
 
 
то конкурс на нового московського гауляйтера триває?
 показать весь комментарий
 
зато биомасса отвлеклась на "обмен" пока у нее под носом в Раде насилуют Конституцию, принимая неопубликованные и возможно даже ненаписанные "законы".
Кому выгодно? Вопрос риторический.
 показать весь комментарий
 
 
Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 37 минут назад

Я закінчив школу, коли рахували ще на логарифмічних лінійках.
Скажіть-но, як вас вчили на інформатиці перевіряти спростування фейків на фейковість?
 показать весь комментарий
 
Оо..прикольно, модеры картинку подменили шоли?))) Вот оригинал Військовий літак сів в аеропорту "Київ", - радник командувача ВМС - Цензор.НЕТ 9330
 показать весь комментарий
 
Для этого надо было принять решение об уничтожении вторгнувшихся российских войск любыми доступными средствами, надо было мобилизовать все силовые структуры на фронт, объявить всеобщую мобилизацию и раздать гражданам оружие Источник: https://censor.net.ua/b3145291
-----------------------------------
И потом переговоры с Пу.
 показать весь комментарий
 
Что значит "могут находиться".Что, нельзя зайти и посмотреть?
 показать весь комментарий
 
 
А шоза советник командующего ВМС? Эта дамочка ,, морской волк'' чи шо?
 показать весь комментарий
 
 
Жінка на військовому кораблі до нещастя. Після неї сім днів драють палубу і зливають воду в той бік куди вона зійшла. Військовий літак сів в аеропорту "Київ", - радник командувача ВМС - Цензор.НЕТ 1764
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Прахоботи впЄрдє
 показать весь комментарий
 
 
Почитайте "Мистецтво війни" Сунь Цзи, може хоча б тоді вам дійде, що таке кацап, імперія і орда... Бо вони на відміну від вас тупаків все роблять по цьому трактату і досить успішно.
 показать весь комментарий
 
 
Каждая мелочь пиарится своей осведомленностью. В таких делах не должно быть предположений и домыслов.
 показать весь комментарий
 
Пока Петро Алексеич не возьмет это дело в свои державницки руки делов не будет...
 показать весь комментарий
 
 
нехер пете было моряков через пролив посылать в руки Ху.ла-неадеквата.
 показать весь комментарий
 
 
Педро Алексєіч може тільки цюцюрку у руки взяти.. Військовий літак сів в аеропорту "Київ", - радник командувача ВМС - Цензор.НЕТ 1764
 показать весь комментарий
 
 
А в россисйских СМИ ничего про встречу "своих" нет.
Казалось бы, прибывают из "застенков" бойцы с биндерами - орден им на грудь прям у трапа , так нет ни одной статьи. "Удивительно" (С)
 показать весь комментарий
 
А ведь те, кого готовят на обмен, скорее всего в курсе, что "началось их освобождение"
Вместе с родителями своими поседеют, узнав что это лишь тупорылый жестокий в рос.
Нет слов бл
 показать весь комментарий
 
 
комментировать нечего...
что-то село кто-то на борту...
а то минобороны не знает что у них садится за военный самолет и что или кто там на борту???
комментировать нечего... а угадывать и предполагать... не благодарно
 показать весь комментарий
 
 
у Будапешті 1956го, та Празі 1968го, теж сідав радянський літак
 показать весь комментарий
 
 
Что может насоветовать командующему Военно-морских сил Украины эта морячка Виктория Христенко?
 показать весь комментарий
 
Боюсь, обмен этот будет в пользу Расии....
Ну типа возвращение моряков - признание их осуждения - признание нарушения ими границ Расии - признание Крыма рапсийским......
 показать весь комментарий
 
 
Так і буде.Пуйло не добрий Санта,просто так ніколи не віддав би наших полонених.Тільки за величезні поступки від України.Або в примусовому порядку,виконуючи рішення трибуналу.Під міжнародним тиском він рано чи пізно вимушений був би це зробити.Зебені вибрали перший варіант.
Ви помітили,як змінилась риторика?Вже не полонені,а"удерживаемые лица".
 показать весь комментарий
 
Вот-вот! Вроде мелочи - чего к словам придираться? А потом оказывается, что в словах вся суть и была!
 показать весь комментарий
 
Тетечка советник командующего ВМС ? ухты млять!
 показать весь комментарий
 
если это правда, то разделяю радость освобожденных и их родственников..., не устаю ненавидеть соседнюю срану за подлость, лживость и лицемерие...
 показать весь комментарий
 
что правда? Что сел военный самолет? Так они в том аэропорту каждый день садятся.
 показать весь комментарий
 
Хоть бы дали спокойно обменять, а потом бы поднимали порохоботы с...рач.
 показать весь комментарий
 
 
ПреЗедент тут ни при чём, это заслуга Гаагского морского трибунала.😎
 показать весь комментарий
 
 
Та пофік чия заслуга, хоч баби параски, головне , шоб діти,сини,чоловіки,батьки повернулись з московського полону в Україну !

Ти це можеш зрозуміти чи нє?
 показать весь комментарий
 
В аэропорту "Киев" вообще-то каждый день садятся военные самолеты, в чем новость?
 показать весь комментарий
 
Может это "немецкий" самолёт от самого кремлёвского Фюрера. В столице и на окраинах уже бродят кремлёвские пастухи,которые через 112 канал собирают в стада полуватных (советских) баранов,чтобы потом эту отару направить против Украинского народа.
 показать весь комментарий
 
Про судна, захоплені військово-морськими піратами імперії, що чутно?
 показать весь комментарий
 
Где можно сделать такую причёску, как у Виктории Хрстенко ?
 показать весь комментарий
 
те що хлопці дома - добре, одне питання: що здали пуйлу за це зеленокомандні "пачітатєлі міра пасрєдінє-простаперестатьстрєлять" ?
варіанти:
- вода в крис
- особливий статус отсоса
- торгівля з окупованими територіями
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх