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 Политика Украины
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Все про:ВР (23458) неприкосновенность (906) Порошенко (17749)

 При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко. ВИДЕО

Во время голосования за отмену депутатской неприкосновенности была нарушена конституционная процедура рассмотрения вопроса. Это может поставить результаты голосования под угрозу.

Об этом заявил с трибуны парламента народный депутат от партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ. Видеозапись соответствующего выступления он выложил на своей странице в Facebook.

"Горжусь тем, что именно я как президент Украины был автором законопроект об отмене депутатской неприкосновенности", - начал свое выступление Порошенко.

По его словам, существует один-единственный процедурно верный путь отмены депутатской неприкосновенности.

"Алгоритм и процедура указанного законопроекта делается следующим образом: он был разработан Конституционной комиссией, созданной моим указом. После того, как я внес законопроект в ВР, он был проголосован в парламенте, направлен в Конституционный Суд и Венецианскую комиссию. Это - обычная конституционная процедура. Чтобы их выводы были направлены Раде, чтобы были проголосованы изменения в Конституцию в части неприкосновенности с учетом выводов Венецианской комиссии. Это адаптация украинского законодательства к законодательству ЕС. Других механизмов нет", - сказал Порошенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности

Отойдя от этого алгоритма, Верховная Рада нарушила конституционную процедуру, считает он.

"Второй шаг - это учет выводов Конституционного Суда. Я подчеркиваю: выводы КС должны быть реализованы. Сейчас происходит нарушение конституционной процедуры. Это ставит под угрозу результат нашей работы", - добавил политик.

Невзирая на подобные риски, фракция "Европейская солидарность" проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности.

Напомним, ночью 30 августа Верховная Рада приняла постановление 1095 о предварительном одобрении закона об отмене депутатской неприкосновенности.

Также на Цензор.НЕТ: Оппозиция хочет спрятаться за депутатской неприкосновенностью, а мы - побыстрее ее снять, - Герус

Источник: https://censor.net.ua/v3145457
 
   
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да, Венецианская комиссия поостудит эти новые, горячие головы от Зеленского...
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ага..порошенко просто пернул свое "я так думаю" ...не более. тоже мне "спец"
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Это не горячие головы
Это пустые головы
Если хотя бы попытаются чему-то научиться..., но по поводу их "лидера" уже высказался Рахманин
https://censor.net.ua/news/3145443/est_kniga_kotoraya_pomogaet_vo_mnogih_voprosah_pochitayite_nazyvaetsya_konstitutsiya_rahmanin_ob_ugroze
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Петька, ты прекрасно знаешь, как отменять неприкосновенность.. почему же не отменил? 5 лет у тебя было, свинья ты ужратая!
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Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe 6 часов назад

Пристайко - протеже ЄС і США.
Там сказали: дайте нам нормальну людину для контактів, а своїх дебілів хоч міністрами оборони призначайте. Так і зробили.
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Роман Зотов, Українобот, 25%.‏ @QrPtJwN4af81Tbz

Майбутній міноб десь загуляв і не прийшов на 18.00 для затвердження вру на посаду.
Щось такого ще не пам'ятаю...
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Пошел бешеный принтер. Никто ничего не понимает, но каждыую минут за что-то голосуют При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 849
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"кролікі - ето нє только ценний мєх...!"
кролікі плодятса і плодят нє пріходя в сознаніє
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У режима новомалороссов мало времени - деньги кончаются.
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Там вже развлєкуха пішла як на стадіоні.
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это жалких всхрюк свиненка которого уже ведут к мангалу за его потужный мыролюбный реформизм.
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Тобто це лише попереднє зняття недоторканності При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9158
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Чья бы корова мычала. Пять лет игнорировал рекомендации Венецианской комиссии, законы принимали как хотели. Теперь оно замычало.
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Иван Иванов f27dd983 - "Пять лет игнорировал рекомендации Венецианской комиссии..." При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4598 При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8626
Ух, какой у тебя такой "багаж знаний". А что ты ещё знаешь необычного об этом законе?
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Щас барыга начнёт пургу нести,шоб только не приняли этот закон.А иначе- тюрьма.
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Иначе зачем он в депутаты лез как танк если не ради иммунитета
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так где вопли овца вот видос пети Петро Порошенко про звинувачення у корупції на свою адресу молчит зескот как их предки пред наганми прод отрядов
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щас боты начнут переживать за неприкосновенность депутатов и пороха))) чето ржу)) нам здесь, народу, так сказать, их неприкосновенность по барабану, будут как все. но у ботов методички им чего депутаты неприкосновенные нужны. у пороха подгорет, невеселые они там
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Хто б сумнівався кому цей закон як страшний сон.Думав петрик піаром все скінчится.Якби там не було,а недоторканість знімуть однозначно і торкатимутся прямо в раді холодні.залізні кайданки,отих загребущих лап,які гребли все під себе,а повідрубував вчасно,нічого було б і переживати
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не переживайте, мы трампу сейчас больше нужны чем трамп нам усьо будет.
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"Ні, ще не всі Камази напаковано,
Ще в бізнес-джет не влито керосин -
А мене блазень цей торкнутись розраховує!"
Так з жахом думав свиносучий син...
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в море эскадра в поле эскадрон
красавец-бронепоезд прибывает на перрон
крутится под облачком дурак-аэроплан
дружно выполняется пятилетний план
нежно выпивается бутылка на троих
третий побуянил а потом затих
остальные двое скомандовали пли
и на поле боя вместе полегли
лучше бы я песню спел о малыше
на лошадке в яблоках из папье-маше 
с деревянной сабелькой завернутой в фольгу
про ненастоящую пистонную пальбу
пистолетик детский который как живой
раненый как мертвый лежит на мостовой
стройный медный чайник закипает на огне
почтальон повестку доставляет мне

Борис Херсонский
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Вот про фольгу понравилось. Фольга - это наше всё в прошлом.
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Да, Петя, конституционный только ты и твоя соевая камарилья

Легитимыч-2
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