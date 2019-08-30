 При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом заявил с трибуны парламента народный депутат от партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ. Видеозапись соответствующего выступления он выложил на своей странице в Facebook.
"Горжусь тем, что именно я как президент Украины был автором законопроект об отмене депутатской неприкосновенности", - начал свое выступление Порошенко.
По его словам, существует один-единственный процедурно верный путь отмены депутатской неприкосновенности.
"Алгоритм и процедура указанного законопроекта делается следующим образом: он был разработан Конституционной комиссией, созданной моим указом. После того, как я внес законопроект в ВР, он был проголосован в парламенте, направлен в Конституционный Суд и Венецианскую комиссию. Это - обычная конституционная процедура. Чтобы их выводы были направлены Раде, чтобы были проголосованы изменения в Конституцию в части неприкосновенности с учетом выводов Венецианской комиссии. Это адаптация украинского законодательства к законодательству ЕС. Других механизмов нет", - сказал Порошенко.
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Отойдя от этого алгоритма, Верховная Рада нарушила конституционную процедуру, считает он.
"Второй шаг - это учет выводов Конституционного Суда. Я подчеркиваю: выводы КС должны быть реализованы. Сейчас происходит нарушение конституционной процедуры. Это ставит под угрозу результат нашей работы", - добавил политик.
Невзирая на подобные риски, фракция "Европейская солидарность" проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности.
Напомним, ночью 30 августа Верховная Рада приняла постановление 1095 о предварительном одобрении закона об отмене депутатской неприкосновенности.
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Это пустые головы
Если хотя бы попытаются чему-то научиться..., но по поводу их "лидера" уже высказался Рахманин
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Пристайко - протеже ЄС і США.
Там сказали: дайте нам нормальну людину для контактів, а своїх дебілів хоч міністрами оборони призначайте. Так і зробили.
Майбутній міноб десь загуляв і не прийшов на 18.00 для затвердження вру на посаду.
Щось такого ще не пам'ятаю...
кролікі плодятса і плодят нє пріходя в сознаніє
Ух, какой у тебя такой "багаж знаний". А что ты ещё знаешь необычного об этом законе?
😁
Трамп скасував візит до Польщі, де планувалась його зустріч із Зеленським - Bloomberg
Ще в бізнес-джет не влито керосин -
А мене блазень цей торкнутись розраховує!"
Так з жахом думав свиносучий син...
красавец-бронепоезд прибывает на перрон
крутится под облачком дурак-аэроплан
дружно выполняется пятилетний план
нежно выпивается бутылка на троих
третий побуянил а потом затих
остальные двое скомандовали пли
и на поле боя вместе полегли
лучше бы я песню спел о малыше
на лошадке в яблоках из папье-маше
с деревянной сабелькой завернутой в фольгу
про ненастоящую пистонную пальбу
пистолетик детский который как живой
раненый как мертвый лежит на мостовой
стройный медный чайник закипает на огне
почтальон повестку доставляет мне
Борис Херсонский
Легитимыч-2