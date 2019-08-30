 При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом заявил с трибуны парламента народный депутат от партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ. Видеозапись соответствующего выступления он выложил на своей странице в Facebook.

"Горжусь тем, что именно я как президент Украины был автором законопроект об отмене депутатской неприкосновенности", - начал свое выступление Порошенко.

По его словам, существует один-единственный процедурно верный путь отмены депутатской неприкосновенности.

"Алгоритм и процедура указанного законопроекта делается следующим образом: он был разработан Конституционной комиссией, созданной моим указом. После того, как я внес законопроект в ВР, он был проголосован в парламенте, направлен в Конституционный Суд и Венецианскую комиссию. Это - обычная конституционная процедура. Чтобы их выводы были направлены Раде, чтобы были проголосованы изменения в Конституцию в части неприкосновенности с учетом выводов Венецианской комиссии. Это адаптация украинского законодательства к законодательству ЕС. Других механизмов нет", - сказал Порошенко.

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Отойдя от этого алгоритма, Верховная Рада нарушила конституционную процедуру, считает он.

"Второй шаг - это учет выводов Конституционного Суда. Я подчеркиваю: выводы КС должны быть реализованы. Сейчас происходит нарушение конституционной процедуры. Это ставит под угрозу результат нашей работы", - добавил политик.

Невзирая на подобные риски, фракция "Европейская солидарность" проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности.

Напомним, ночью 30 августа Верховная Рада приняла постановление 1095 о предварительном одобрении закона об отмене депутатской неприкосновенности.

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