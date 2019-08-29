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 Россия строит возле границы с Украиной военную базу. ВИДЕО

В Ростове, в 60 км от границы с Украиной, с августа 2019 года начали строить военную базу для постоянной дислокации подразделений вновь 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

О строительстве военной базы сообщили журналисты регионального телеканала ГТРК "Дон-ТР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

По их данным, военный городок займет около 80 гектаров по улице Оганова в Ростове-на-Дону. Строительство казарм обещают завершить к концу 2019 года.

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm напомнили, какие подразделения входят в состав новой дивизии и какие факты указывают на участие военнослужащих и командования дивизии в агрессии против Украины.

По данным InformNapalm, дивизия начала формироваться в конце 2014 года. В марте 2016 года штаб Южного военного округа РФ сообщил о развертывании новой дивизии. Ее создание было обусловлено неспособностью российских бригад противостоять бригадам "натовского" образца. Завершение формирования дивизии было запланировано на конец 2017 года на базе бывшей 33-й отдельной горной мотострелковой бригады из Майкопа. В апреле 2018 года в Ростовской области в районе с. Петровка было зафиксировано перемещения колонны БМП-3.

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Согласно исследованию волонтеров InformNapalm, техника принадлежит 102-му или 103-му мотострелковому полку. Некоторые боевые машины имели затертые бортовые номера. Это может быть признаком того, что технику собирались перебрасывать на оккупированный Донбасс.

Россия строит возле границы с Украиной военную базу 01

В районе с. Большой Должик было зафиксировано также движение колонны САУ 2С3 "Акация", которую сопровождали машины 1В13, 1В16, а также БТ-лбу с системой подавления радиосигнала для дистанционно управляемых фугасов, используемый для обеспечения безопасности от диверсий при сопровождении колонн.

Вместо 3 мотострелковых и 1 танкового полка, дивизия имеет 2 танковых и 2 мотострелковых полка:

  • 102-й мотострелковый полк, в/ч 91706 (имеет на вооружении БМП-3);
  • 103-й мотострелковый полк (имеет на вооружении БМП-3);
  • 68-й гвардейский танковый полк, в/ч 91714 (имеет на вооружении Т-72Б3);
  • 163-й гвардейский танковый полк, в/ч 84839 (имеет на вооружении Т-72Б3);
  • 933-й зенитный ракетный полк, в/ч 15269 (имеет на вооружении Топ-М2);
  • 381-й гвардейский артиллерийский полк, в/ч 24390 (имеет на вооружении Мста-Б);
  • 174-й отдельный разведывательный батальон, в/ч 22265;
  • 258-й отдельный батальон связи, в/ч 84881;
  • 539-й отдельный инженерно-саперный батальон;
  • 293-й отдельный батальон материального обеспечения, в/ч 98591;
  • 195-й отдельный медицинский батальон;
  • отдельная рота БПЛА;
  • отдельная рота РЭБ;
  • отдельная рота РХБЗ;
  • другие подразделения.

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Россия строит возле границы с Украиной военную базу 02

Петр Болгарев

Командиром 150-й МСД является генерал-майор Петр Болгарев. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в 2015-2016 годах он еще в звании полковника был командиром 4-й бригады 2-го армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск на Донбассе, управление этими войсками осуществлял генеральный штаб ВС РФ через центр территориальных войск Южного военного округа.

Источник: https://censor.net.ua/v3145381
 
 
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Бояться зеленого. Всенародний як призове, як призове ух... а 73% як піднімуть своїх пань з дивану я кацапам не заздрю
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Ясна річ я буду за кацапів я ж порохоботик як ніяк
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водій бойового дивана рошенівських військ?
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та вона більше не нападає, лише кордон трохи пересувається (с)
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Ха ха, а у нас зато будет новый офис презика. Бойтесь вражины😀
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не буде
де взяти стільки грошей на всі забаганки клована?
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Зверніть увагу, тягне їх до тезки, ілліча-диктатора. Одного до мавзолею, іншого хоч до музею, за відсутності мавзолею.
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Неплохо бы на нашей стороне американскую построить
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кацапам личить казармене існування
правий Луганський: гімнастерка - національна сорочка кацапів
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Обісрані штани-національний одяг федерастів Россия строит возле границы с Украиной военную базу - Цензор.НЕТ 7190
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кладбища б своим построили...длбы бть....
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"Военная база" это тренировочный лагерь для пионеров любителей.
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этим уродам следует обратить внимание на карту Украины от 1918 г. обратить внимание и крепко подумать .
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Це щоб бандери Градами не дістали. Про всяк випадок.
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"Россия строит возле границы с Украиной военную базу." - так москали, кроме провокаций, шантажа, угроз и воровства, больше не на что не способны, это полу-государство, полу-террористическоая банда и создавалась для того, чтобы мешать своим соседям нормально существовать и развиваться, да и население этой территории тоже ориентированно на грабёж, воровство и убийство, и по другому они не умеют до тех пор, пока не получат по рылу, и Украина должна быть готова к такому развитию событий в любой момент.
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Более 22% российских домохозяйств или более пятой части жителей России до сих пор не имеют доступа к централизованной канализации, сообщает Росстат со ссылкой на данные ежегодного исследования. 16,8% россиян пользуются выгребными ямами, а у 5,8% населения система канализации вообще отсутствует. Еще около 12,6% россиян сообщили, что не имеют туалета в своей квартире или доме, в котором живут: они пользуются санузлами общего пользования (например, в коммунальной квартире) или же имеют туалет в отдельном строении.
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