 Россия строит возле границы с Украиной военную базу. ВИДЕО

О строительстве военной базы сообщили журналисты регионального телеканала ГТРК "Дон-ТР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.
По их данным, военный городок займет около 80 гектаров по улице Оганова в Ростове-на-Дону. Строительство казарм обещают завершить к концу 2019 года.
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm напомнили, какие подразделения входят в состав новой дивизии и какие факты указывают на участие военнослужащих и командования дивизии в агрессии против Украины.
По данным InformNapalm, дивизия начала формироваться в конце 2014 года. В марте 2016 года штаб Южного военного округа РФ сообщил о развертывании новой дивизии. Ее создание было обусловлено неспособностью российских бригад противостоять бригадам "натовского" образца. Завершение формирования дивизии было запланировано на конец 2017 года на базе бывшей 33-й отдельной горной мотострелковой бригады из Майкопа. В апреле 2018 года в Ростовской области в районе с. Петровка было зафиксировано перемещения колонны БМП-3.
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Согласно исследованию волонтеров InformNapalm, техника принадлежит 102-му или 103-му мотострелковому полку. Некоторые боевые машины имели затертые бортовые номера. Это может быть признаком того, что технику собирались перебрасывать на оккупированный Донбасс.
В районе с. Большой Должик было зафиксировано также движение колонны САУ 2С3 "Акация", которую сопровождали машины 1В13, 1В16, а также БТ-лбу с системой подавления радиосигнала для дистанционно управляемых фугасов, используемый для обеспечения безопасности от диверсий при сопровождении колонн.
Вместо 3 мотострелковых и 1 танкового полка, дивизия имеет 2 танковых и 2 мотострелковых полка:
- 102-й мотострелковый полк, в/ч 91706 (имеет на вооружении БМП-3);
- 103-й мотострелковый полк (имеет на вооружении БМП-3);
- 68-й гвардейский танковый полк, в/ч 91714 (имеет на вооружении Т-72Б3);
- 163-й гвардейский танковый полк, в/ч 84839 (имеет на вооружении Т-72Б3);
- 933-й зенитный ракетный полк, в/ч 15269 (имеет на вооружении Топ-М2);
- 381-й гвардейский артиллерийский полк, в/ч 24390 (имеет на вооружении Мста-Б);
- 174-й отдельный разведывательный батальон, в/ч 22265;
- 258-й отдельный батальон связи, в/ч 84881;
- 539-й отдельный инженерно-саперный батальон;
- 293-й отдельный батальон материального обеспечения, в/ч 98591;
- 195-й отдельный медицинский батальон;
- отдельная рота БПЛА;
- отдельная рота РЭБ;
- отдельная рота РХБЗ;
- другие подразделения.
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Петр Болгарев
Командиром 150-й МСД является генерал-майор Петр Болгарев. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в 2015-2016 годах он еще в звании полковника был командиром 4-й бригады 2-го армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск на Донбассе, управление этими войсками осуществлял генеральный штаб ВС РФ через центр территориальных войск Южного военного округа.
де взяти стільки грошей на всі забаганки клована?
правий Луганський: гімнастерка - національна сорочка кацапів