 "Менше есемесок, будь ласка", - Зеленский рассмешил депутатов в начале выступления с трибуны парламента. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский призвал нардепов больше работать, а не писать сообщения в телефоне.
"Пожалуйста, давайте меньше ненужных диалогов. Давайте уже работать. Давайте уже голосовать. Я вас очень прошу - народ ждет. Хорошо? Меньше эсэмесок! Меньше эсэмесок, пожалуйста и больше законов", - сказал Зеленский.
Напомним, что за несколько часов до этого Цензор.НЕТ опубликовал переписку новоизбранного депутата от "Слуги народа", основателя клиники "Борис" и внештатного советника президента Михаила Радуцкого, в которой он в нецензурной форме обсуждал назначение нового министра здравохранения.
"Дякую! Всім дуже дякую!"
літера "З" - ЗЕбеЗЗена ЗабеЗЗЯна
когда износятся ПА-Передники чем ЗЕленый СРАМ прикрывать будете ?
реприза была выполнена безупречно !
))))))))))))))))
Если в парламенте не будут обсуждать законы а только голосовать, то кто их тогда пишет??
Вообще-то депутатов издирают для этого а не для скакания на 1 ноге
"Голос: Капитан? - Что такое? - Изя передал... - Не хочу слушать. - Там прямо по носу.
- Не хочу слушать. Я его видел в г'***. Я с ним не язговаиваю.
- Он все-таки сказал, что если мы не возьмем левей буквально два-три градуса, мы сядем...
- Пеедай этому подонку...
- Все! Мое дело сказать и я сказал. Хотите - верьте, хотите - нет. Сидите на мели, не сидите на мели. У нас в машине куча дел и без вас. Я уже два часа пробую получить с Ромы мои 15 рублей. Идите пробуйте вы. И еще, он передал, если вы немедленно не отвернете, вы врежетесь... во что он сказал... в общем, тут есть один остров.
- Пеедай ему вместе с его ос'ёвом... (удар). Удай! А! Такой паяход. Нам его дали п'ёвеить, какой он мояк - этот паяход. Я думаю, мы это сделали. Эммануил!
- Да. - Ядиюй в по'йт: песней сидим на месте в ста сояка мет'ях от п'ичала, отнялся задний ход. Штуйман Г'ойсман списан на беег, куда он сойдет, как только мы подойдем. Стайший штуйман Бенимович еще на беегу уже.
- Это я, старший штурман Бенимович. Я случайно выскочил. Ну, вы понимаете, мне надо было за борт. Ну, надо было! Ну, бывает! Ну, это жизнь. Смотрю, мы отходим, мы идем, а я стою. А карты у меня, ну это жизнь, ну надо было. Я дал отмашку сначала кормовым, потом носовым платком. Приступил к сигнальным огням, сжег всю коробку, мол, стоп, мол, мол, я на берегу, ну мне надо было. Ну, это же жизнь. Так эти придурки развили такой ход, какой они выжали из этой припадочной машины. Тогда я снял штаны и показал им все, на что способен, и они сели под гром аплодисментов..."
- Вахтенный: Ваша буфетчица. Не знаю, что вы в ней нашли. Она о вас уже два раза нехорошо говорила. Она так часто нехорошо говорит, что, видимо, и думает нехорошо. Я не понимаю, если вы можете доставить женщине, доставьте. Не можете доставить - отправьте ее... я знаю, на учебу, я знаю, на курсы, на танцы, я знаю... куда отправляют женщин, которые не получили удовольствия.
- Буфетчица: Не чипайте женщину. Я сойду с этого судна последней. Я увесь этот гадюшник перекантую без всякой учебы. Я как садану его любимой ногой, прошибу усе борта. Кто ему будет делать те бифштексы?
- Капитан: Ой-ой! Чеез эти бифштексы можно читать. А если вы женщина...
- Буфетчица: Я-то женщина, я-то женщина, а вот ты...
- Капитан: Тихо! Ша! Где лоция, где накладные? Я хочу пъевеить ясход гоючего.
- Буфетчица: Я те проверу. Ты у меня поскачешь. Ты шо забыл, как весь день в бинокль смотрел, так я тебе еще раз все глаза подобъю. Будешь у меня с биноклем и на костылях, мореход задрипанный. Хто меня насчет загса два года... "Только паспорт получу. Она меня не понимает. Ты меня понимаешь". Что там понимать?
- Капитан: Тихо, Дуся! Дуся, ша! Цаим, цаяйам. Товаищ буфетчица...
- Буфетчица: Шо ты сказал?!
- Капитан: Дуся, ша! Ду... ша... Тихо, Евдокия Ивановна, не мешайте упъявлять судном.
- Буфетчица: Хто ж тебе, козел нечесаный, ванночки греть будет, чтоб тебе парить. Хто ж тебе слушать будет, шо ты несешь...
Нещасна країна !!! (((( Розірвуть на шмаття її слуги урода.
І якщо не буде сечі терпіти нові борошна, то другий часопростір може влаштувати першому грьобаний квантовий колапс.
Где попы? Если не освятят депутатов, то все будем "гореть вечно", оно нам надо? Это саботаж!
Ведь они могут все что хочешь вымолить? Пусть тогда Путин сегодня...... станет очень добрым)
Hocico - Palabras De Sangre
КРИВАВІ СЛОВА
Я повертаюся, починаю знову,
Я торкаюся крові, вертаюся у фіналі
Чорна магія всередині мене
Хворі вилупки втрачають віру
Я хижо гарчу - Нищити!
Вгризатися іклами тліну!
На хрест смерті хочу плювати -
Хай в мене знов б'ють кулі часу!
Знищення! Смерть чекає наприкінці!
Смерть! Знищити!
Криваві слова, я повертаюся
Криваві слова, написані у фіналі
Година, врізана в мою шкіру
Символом Мертвих знову відроджуюсь
Я хижо гарчу - Нищити!
Вгризатися іклами тліну!
На хрест смерті хочу плювати -
Най в мене знов б'ють кулі часу!
Знищення! Смерть чекає наприкінці!
Смерть! Знищити!
Я розрізаю маски, я лезо
Я розбиваю дзеркала, я схід чорного сонця
Одкровення грізного світу
Де хижі звірі ґвалтують бога
Смертельна доза, кривавий ранок
Смертельна доза, вогонь знову горить
Я повертаюся, починаю знову,
Я торкаюся крові, вертаюся у фіналі
Чорна магія всередині мене
Хворі вилупки втрачають віру
Я хижо гарчу - Нищити!
Вгризатися іклами тліну!
На хрест смерті хочу плювати -
Най в мене знов б'ють кулі часу!
Я розрізаю маски, я лезо
Я розбиваю дзеркала, я схід чорного сонця
Одкровення грізного світу
Де хижі звірі ґвалтують бога
Боже....какой ужас нас ждет ближайшие 5 лет....
а еще с "братьев" с Валуевым в госДупе смеялись(