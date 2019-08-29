 Стефанчук избран первым вице-спикером Верховной Рады. ВИДЕО

"За" проголосовали 330 народных депутатов на пленарном заседании первой сессии новоизбранного парламента в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Р.Стефанчук родился 29 октября 1975 в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права и Технологический университет Подолья (ныне - Хмельницкий национальный университет). Доктор юридических наук, профессор. Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. Занимался адвокатской деятельностью. С 2019 года – советник президента Украины Владимира Зеленского, представитель президента в Верховной Раде.
Lana.od.UA
@LanaodUA1
·10 мин
Лейтенант с фиктивным званием Баканов таки глава СБУ!
А Рябошапка дружок Богдана и по-совместительству прислуга Портнова,управляемые Беней становятся вкладыками правоохранительной системы!
Это мы выбирали? 73% из которых Я?
Такое ощущение,что в лицо сейчас кучу дерьма выплеснули