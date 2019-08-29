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 Политика Украины
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 Стефанчук избран первым вице-спикером Верховной Рады. ВИДЕО

Народные депутаты Верховной Рады 9-го созыва избирали представителя партии "Слуга народа" Руслана Стефанчука первым заместителем председателя парламента.

"За" проголосовали 330 народных депутатов на пленарном заседании первой сессии новоизбранного парламента в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Р.Стефанчук родился 29 октября 1975 в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права и Технологический университет Подолья (ныне - Хмельницкий национальный университет). Доктор юридических наук, профессор. Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. Занимался адвокатской деятельностью. С 2019 года – советник президента Украины Владимира Зеленского, представитель президента в Верховной Раде.

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Источник: https://censor.net.ua/v3145349
 
 
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Шоколадные мародёры против были... Но порошенковский воровской биомусор уже никто не воспринимает всерьёз.
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Не воспринимает всерьез, а ты продолжаешь про мародеров гавкать. Зачем? Никто ж всерьез не воспринимает.
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Песикам стрёмно будет, такой и по сусалам может надавать.
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От мені цікаво, як можна з таким обличчям "інтелектуала" бути доктором, професором, заслуженим діячем і т.д.?
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Та шо вы, потомственный запорожский козак. Стефанчука обрали першим віцеспікером Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5097
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Ну вот, а я думал, шо сдвоенное кресло Звягильского не понадобится.
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Как еп...нёт шоколадную мразь сверху из президии, так мародёр и рассыпется.
Стефанчука обрали першим віцеспікером Верховної Ради - Цензор.НЕТ 7174
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кубив в вышиванке уже и этим вылизывает....
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Lana.od.UA

@LanaodUA1

·10 мин

Лейтенант с фиктивным званием Баканов таки глава СБУ!
А Рябошапка дружок Богдана и по-совместительству прислуга Портнова,управляемые Беней становятся вкладыками правоохранительной системы!
Это мы выбирали? 73% из которых Я?
Такое ощущение,что в лицо сейчас кучу дерьма выплеснули
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